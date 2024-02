Dua Lipa pide amor del bueno en su nueva canción

La cantante británica Dua Lipa sigue en estado de gracia. Todo lo que toca es oro, analógico y digital. Tres meses después de ‘Houdini’, su anterior single, se descuelga ahora con ‘Training season’, otro tema de pop pegadizo en su línea habitual, tan retadora como bailable. La temática en este caso es clara: su racha de malas citas debe llegar a su fin.

Dua Lipa ha dejado muy claro en los últimos años que su carrera es lo primero, y quien esté a su lado debe asumir que el tren no espera (ni cualquier otra fruta) ni tiene programadas paradas excepcionales que no aparezcan en su calendario laboral. Este otoño rompió con el director de cine Romain Gavras debido a las servidumbres de su propia carrera, con las que el francés estaba en desacuerdo. El ya tradicional borrado de imágenes conjuntas desencadenó un rumor que no tardó en confirmarse. Su anterior pareja estable fue el modelo Anwar Hadid.

Una letra que no deja lugar a dudas

Dua Lipa ha seguido en ‘Training season’ una fórmula que se impone actualmente en el pop (su terreno) y la música urbana: multiplicidad de autores con participación directa de la intérprete. Así, figura como coautora del tema junto a Caroline Ailin, Danny L Harle, Tobias Jesso Jr. y el miembro de Tame Impala Kevin Parker, quienes ya le secundaron en ‘Houdini’.

La letra es básicamente un reto, amén de toda una declaración de intenciones. ¿Te voy a tener que explicar todo? ¿Es mucho pedir que el amor llegue como una flecha? La pretemporada, un clásico de los deportes profesionales, ha terminado para ella.

En el videoclip que acompaña a la canción, la artista aparece en una cafetería con mueca de hastío, rodeada de hombres que no pueden apartar sus ojos de ella, incluso al otro lado de la vidriera del establecimiento. Mientras tanto, su letanía continúa, con una idea palpable: no es tanto pedir. La reacción de sus seguidores ha sido inmediata y entusiasta: tampoco es mucho pedir en el caso de Dua Lipa, felizmente acostumbrada a ese tipo de reacción.