Mikel Santiago: "Mis novelas nacen de la tensión y la intención psicológica que convergen en el misterio"

El grupo Penguin se reunió ayer en Zaragoza con un grupo de libreros alrededor de uno de sus autores estrellas, Mikel Santiago (Portugalete, Vizcaya, 1975), que logró un gran éxito con su ‘Trilogía de Illumbe’, de la que se han vendido más de 500.000 ejemplares. Su obra ha sido traducida a más de 20 lenguas. Publica ‘El hijo olvidado’ (Ediciones B). Aitor Orizaola, un agente de la Ertzaintza, es objeto de un expediente disciplinario; en medio se entera de que a su adorado sobrino Denis, hijo de su hermana Mónica, lo acusan de un crimen y se halla en la cárcel.

Su trayectoria es bastante insólita hasta hacerse escritor.

Desde luego. Hice Políticas y me interesó mucho el mundo del rock. Tenía mi propio grupo, Negraloca, en la línea de McClan, y llegamos a hacer cuidadas maquetas. Cuando parecía que íbamos a grabar un disco, nos dijeron que no. Fue un golpe. Habría compuesto entonces alrededor de 20 temas con letra y música.

De algo de eso hablaba en su novela 'En plena noche', ¿no?

Sí. En cierto forma es mi propia historia y la de mi grupo con la libertad lógica de la ficción. Se cuenta la noche del final de la banda del protagonista y su grupo de amigos, y también la de la desaparición de Lorea, su novia.

Sigamos con usted. ¿Qué pasó luego?

Hice muchas cosas, juegos de rol, me dediqué quince años la programación digital y viví en varios países: en Irlanda, en Países Bajos, en el Reino Unido.

¿Cómo le fue?

Siempre digo que fue mi treintena fantástica. Como hasta entonces había hecho muchas cosas en grupo, decidí que era el momento de apostar por mí y de emprender aventuras en solitario. Empecé a escribir cuentos cuentos de terror, fantásticos, y publiqué algunos en las redes. No tuve demasiado éxito: coleccioné un buen montón de rechazos.

¿Qué autores le interesaban?

Muchos: sobre todo Poe y Lovecraft, al que le dediqué un homenaje en uno de mis libros favoritos, ‘La isla de las últimas voces’. Creé un blog y publiqué en redes sociales. Un día un amigo me dijo que mis cuentos eran los más vendidos en el universo digital en castellano, en Estados Unidos. Había y hay otros autores: Raymond Chandler, Stephen King, Agatha Christie y, por supuesto, Arthur Conan Doyle; su método deductivo está muy presente en mi nueva novela.

Estaba a punto de empezar su exitosa carrera.

Me había propuesto escribir y me había dado un plazo de una década. Me busqué un agente y me dijo que cuentos no, que escribiese una novela. Así nació ‘La última noche de Tremore Beach’, que se ha convertido en una serie de ocho capítulos para Netflix, de Oriol Paulo, con Javier Rey y Ana Polvorosa. Redacté la historia a lo largo de dos años casi en Ámsterdam. Se vendieron 40.000 ejemplares. Sucede en Irlanda, aquí se cuenta la historia de Peter Harper es un prestigioso compositor de bandas sonoras que, tras un traumático divorcio, se refugia en un rincón perdido de la costa de Irlanda para recuperar la inspiración. Oriol Paulo la ha trasladado a Asturias.

Después, tras varios títulos más, afrontó su gran reto: la ‘Trilogía de Illumbe’, de la que hemos avanzado algo.

Sí, suceden en un lugar imaginario y son tres novelas independientes. A mí me interesa mucho convertir Euskadi en un escenario de ‘thriller’, de novela negra y policial, con personajes de una clara huella psicológica. Ha habido algo curioso…

¿A qué se refiere?

Que hemos coincidido una generación de novelistas de ‘thriller’, intriga y ‘noir’: fue clave el que es una referencia de todos, Ramiro Pinilla, y están por ahí Dolores Redondo, Eva García Sáenz de Urturi, Ibón Martín, etc. Todos, en cierto modo, hicimos ese proceso de convertir nuestro territorio en un poderoso y particular Nueva York, muy sugerente, casi más interesante y atractivo que el real.

Es un País Vasco ambivalente, mágico y duro, industrial…

Sí, donde conviven la gente de abajo y la burguesía, el mundo urbano (Bilbao está muy presente) y el rural. Mis novelas nacen de la tensión y la intención psicológica que convergen en el misterio.

"En ‘El hijo olvidado’ son claves el ritmo, la complejidad de los personajes, los secretos y algo más: hay una búsqueda constante de una novela redonda que nos atrape"

Su héroe, Aitor Orizaola, es un hombre con problemas.

Tiene problemas problemas de empleo, problemas financieros, amorosos y ligados a la paternidad. Tiene algo de hombre derrotado que debe sobreponerse en una novela sobre el amor, el desamor, el misterio, la culpa que le produce ser mal padre y, desde luego, la familia, que es tan importante en nuestras vidas. En el ‘El hijo olvidado’ son claves el ritmo, la complejidad de los personajes, los secretos y algo más: hay una búsqueda constante de una novela redonda que nos atrape.

Le diría que hay algo más: la psicología de los personajes...

Eso para mí es clave. Me interesa mucho desarrollar eso, darles hondura y complejidad a mis criaturas, y que eso explique también otras cosas: la amistad, los secretos, las acciones. Aquí vemos pronto que hay muchas cosas que no se entienden bien: el suicidio de un personaje como Jokin, amigo de Aitor (y él no se ha enterado de su muerte), las cortinas de humo que levanta una familia poderosa, otros seres que entran y salen y que matizan la novela, algunos amores imposibles, fugas. A todo ello me refiero también cuando hablo de ese intento de escribir novelas redondas. Esta, por otra parte, es una novela rápida, fluida, con mucho diálogo donde se cruzan muchas cosas, entre ellas varios crímenes.

Ahora también escribe guiones.

Sí, lo intento, pero realmente lo que me gusta es escribir novelas. Ahí es donde mejor me siento. Me siento libre: puedo hacer lo que me da la gana. Darles todos los matices a los personajes, inspeccionar cuerpos y almas. La literatura es mi territorio de la libertad.

Uno de los grandes personajes del libro es el propio Denis, ese joven acusado de asesinato, apasionado por el surf.

Para mí sí. Y creo que hay un momento que para mí es muy especial: una carta que escribe y en la que anuncia que desea ser escritor. De algún manera, aunque lo he escrito yo, es algo que me emociona.