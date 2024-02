Carmen Abad Zardoya: "Los objetos de una casa hablan de nuestra historia sentimental, vivir es coleccionar"

¿Algún ejemplo propio? Hay muchos que entran en la categoría de ‘¿esto qué hace aquí?’, porque no pega con el resto de las cosas, como un armario que sería mejor sustituir por una estantería para no tener libros por el suelo haciendo torretas, pero me resisto a desprenderme de él porque conecta con viajes que hice a la zona de Indonesia.

Cuando viaja, ¿compra objetos ‘Recuerdo de’?

No suelo. Tiene que haber un flechazo. Aunque por mi defensa de lo ‘kitsch’ me parece maravillosa, a la vez me pone nerviosa la idea de 'souvenir', la sensación actual de tener que guardar recuerdo de toda experiencia sin discriminar, como una muesca de prueba conseguida. Hoy, nos falta espacio en las casas y el objeto ha sido sustituido en parte por las imágenes que tomamos de los viajes. En la nube tenemos una cantidad inconmensurable de fotos que vinculamos a viajes, cenas, fiestas… y, sin embargo, eso no les ha dado más valor, a veces olvidamos que las tenemos. Nos lo recuerda Google cuando nos dice que no hay ya espacio. Es gracioso que virtualmente no haya espacio; no hay espacio en casa ni en la nube. Es el verdadero lujo de comodidad actual: tener espacio real o virtual para almacenar todo esto.