Luis Buñuel está muy vivo en Estados Unidos: de Sigourney Weaver al ciclo en el MOMA

Cuatro décadas después de su muerte, la sombra de Buñuel sigue siendo muy alargada en el mundo del cine. El calandino es el protagonista de ciclos como el que le está dedicando estos días el Museo de Arte Moderno de Nueva York (MOMA) y su figura es reivindicada por intérpretes y cineastas.

El último ejemplo lo encarnó Sigourney Weaver en la gala de los Premios Goya celebrada en Valladolid el pasado sábado. En su discurso de agradecimiento de la estatuilla Internacional por su carrera realizó un encendido elogio del cine español, pero decidió posarse específicamente sobre el genio aragonés. "Significa mucho ser reconocida por esta comunidad de amantes y artistas del cine, significa mucho ser reconocida por vosotros. Vuestro país ha producido muchas obras maestras a lo largo de los años, valientes, originales, inolvidables. Cuando pienso en el cine español pienso en excelencia, no en géneros; en originalidad, no en formulas; en humanidad y corazón, no en cinismo. Pienso en explorar lo que significa ser un ser humano. Como un 'tío loco', como el de 'Viridiana' de Luis Buñuel", pronunció. El 'tío loco' se refiere al personaje interpretado por Fernando Rey en la película que en 1961 conquistó la única Palma de Oro del Festival de Cannes del cine patrio.

Recientemente, el realizador griego Yorgos Lanthimos, que opta a 11 Óscar por 'Pobres criaturas', reconoció la poderosa influencia de Buñuel en su obra, un hecho que corroboraron sus actores en ese filme Emma Stone y Mark Ruffalo. A este último le sugirió que visionara en diversas ocasiones 'Belle de jour', de 1967, otro de los clásicos buñuelianos, para sintonizar con su personaje.

En el MOMA de Nueva York

La pasada semana fue testigo de este entusiasmo por Buñuel el también calandino Javier Espada, quien proyectó su documental 'Buñuel, un cineasta surrealista' en el MOMA dentro de la programación 'Buñuel in México', que hasta el próximo 17 de febrero proyecta 21 de los 22 largometrajes firmados por Buñuel en el país norteamericano.

"La sala de proyecciones en la que se está llevando a cabo la retrospectiva del cine mexicano de Buñuel estaba prácticamente llena de público, pese a ser una sala bastante grande y la más antigua de Nueva York, pues los otros cines ahora se dedican a musicales o ya cerraron", explica Espada.

Javier Espada, en el centro, flanqueado por el cónsul para asuntos culturales de España en NY, y por Dave Kehr, responsable de cine en el MOMA. J. E.

La presentación del filme en el museo en el que Buñuel trabajó como montador tuvo un plus de emoción: "Me emocionaron, más que los aplausos, las risas del público siguiendo las bromas y los momentos divertidos que hay en el documental, y que para mí constituyen la prueba de fuego para saber si, realmente, hay una complicidad con los espectadores. Por una parte, estaba el grupo del fiel público cinéfilo con el que cuenta el MOMA, un nutrido grupo de españoles, encabezado por el Cónsul para Asuntos Culturales, y finalmente otro grupo de latinoamericanos que sienten a Buñuel como parte de su cultura".

Un acto que sirvió para refrendar la vigencia imperturbable del calandino. "Tengo la sensación de que Buñuel interesa más en Nueva York -o en México- que en Aragón, y eso no es necesariamente negativo: Buñuel es un cineasta universal. En mi intervención, aproveché el éxito que está teniendo este ciclo para pedir su continuación, centrado en las películas filmadas por don Luis en Europa, propuesta que ya ha interesado y que creo que no será tan compleja de llevar a cabo como la del actual ciclo mexicano", concluye Espada.