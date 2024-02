Juanjo Artero: "No me creí nada especial cuando hice ‘Verano azul’"

Tiene una dilatada carrera en el mundo de la interpretación, pero se le sigue recordando, sobre todo, por su faceta televisiva: el papel de Javi en ‘Verano azul’, y sus trabajos en títulos como ‘El comisario’, ‘El barco’…

En efecto, hay mucha gente que me lo sigue diciendo o que solo me recuerda por ‘Verano azul.’ Pero qué le voy a hacer. Cada uno te conoce por lo que te conoce.

La serie dirigida por Antonio Mercero fue un éxito nacional e internacional. ¿Qué habría pasado si entonces hubieran existido las plataformas digitales?

A lo mejor me habría torcido porque ya tuvimos éxito, pero éxito, dinero y fama internacional a aquella edad hubiera sido muy peligroso. Aunque lo cierto es que vivía con los pies en el suelo gracias a la educación que me dieron mis padres. No me creía nada especial entonces, con 14 o 15 años, ni ahora con 58. Lo importante es vivir la vida, disfrutarla, y no pensar en pasar a la posteridad.

Antonio Ferrandis, durante el rodaje en Aragón de ‘Réquiem por un campesino español’ (1985), comentaba que no llevaba nada bien que solo le reconocieran por su papel de Chanquete...

Lo sé, y le entendía. Yo era muy joven, pero ahora le habría dicho: «Antonio, si es que no hay otra. Tienes que estar orgulloso porque el personaje de Chanquete fue tan grande, tan bonito... es uno de los papeles de los que tienes que estar orgulloso». Como dice la canción de Serrat: «Nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio».

Hoy estrena en el Teatro Principal de Zaragoza la obra ‘Robots’, un ‘thriller’ que transcurre durante la pandemia. ¿Es real lo que se cuenta en la función?

Está basada más bien en el tapete de la realidad del ser humano y de cómo funcionan las cosas, pero lo que ocurre es ficticio.

La tecnología, y en concreto la inteligencia artificial, ¿puede ser una amenaza para una profesión como la suya?

Ya te pueden suplantar la voz, la imagen y hasta la personalidad. En redes sociales tengo que estar denunciando todos los días porque cualquiera puede hacer un perfil con tu nombre. Quién sabe, a lo mejor dentro de poco ya no nos necesitan. Eso ya sería un vértigo terrible. ¿Se imagina que no se necesitaran actores, que todo lo hicieran por ordenador?

La verdad es que no quiero ni pensarlo.

Yo espero que tampoco ocurra.

Recientemente, ha compartido escenario en ‘El sueño de las ciudades’ con la actriz zaragozana Luisa Gavasa, que este sábado podría llevarse otro Goya…

¡Ay, qué ilusión me haría! Seguimos haciendo unos recitales de poesía con música maravillosos. Luisa es una pedazo de actriz. Cierras los ojos, la oyes hablar y es una maravilla. Y como persona es increíble, impresionante.

También ha trabajado con Itziar Miranda en ‘Amar es para siempre’. Hace unas semanas, la actriz aragonesa recordaba que le impresionó mucho la primera vez que rodaron juntos porque había crecido viéndole en la tele…

Itziar es un cielo. Es bonito que pase esto. A mí me encanta. No que te tengan miedo, sino formar parte del recuerdo de tantas personas.

Conoce bien Aragón, aunque en una campaña turística aplicase la psicología inversa pregonando: «No vengas a Huesca». ¿Cuáles son sus rincones favoritos de esta comunidad?

Bueno, ahí me ha dado. Huesca es una maravilla de ciudad y tiene una energía especial. Me han adoptado después de aquella campaña y no puedo ir por allí sin que me lo recuerden. Siempre que vuelvo paso por la tienda de ultramarinos La Confianza. Me acuerdo mucho de la dueña, María Jesús Sanvicente. Y en general, en la provincia oscense hay un paisaje increíble. También me gusta mucho Zaragoza y el Festival de Cine de Comedia de Tarazona.

¿Recuerda algún rodaje en tierras aragonesas?

Estuve en el Pirineo rodando la webserie ‘Libres’ de Álex Rodrigo. Al principio dije que no quería participar, pero me enseñó un avance del proyecto y no me pude resistir. Álex es ahora uno de los directores de moda, le quiero mucho y vi su talento inmediatamente. Me siento orgulloso de haber trabajado con él porque es tan buena gente, tan profesional, tan estudioso del cine... Luego hicimos juntos el corto ‘Un millón’, que también fue maravilloso.

El campo es una pasión que cultiva, literalmente, desde hace ya un tiempo...

No me quiero retirar nunca de la interpretación, pero ya tengo un huerto, gallinas y hace un año me compré colmenas y me aficioné a la apicultura, que es un mundo también maravilloso. En realidad todos somos parte del campo y de la naturaleza.