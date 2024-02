'Terapia de parejas', el nuevo documental de Gaizka Urresti, se preestrena en Zaragoza

El documental ‘Terapia de parejas’, nuevo proyecto del cineasta vasco afincado en Aragón Gaizka Urresti, se ha presentado formalmente esta mañana en el Teatro Principal de Zaragoza, donde también se ha proyectado su puesta de largo este lunes a las 20.00. Además de Urresti, han participado en la presentación Elisa Múgica -coguionista, productora del filme y psicóloga de profesión- y los cantautores Rozalén y Marwan, que ejercen de hilos conductores del relato, además de musicarlo con el tema original ‘Pensábamos que el amor era solo una fiesta’.

En el hall del Principal se han dado cita numerosas autoridades. Al director general de Cultura de la DGA, Pedro Olloqui, se le han unido Charo Lázaro, responsable de Cultura de la DPZ; Sara Fernández, concejal de Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza; Raquel Fuertes, directora de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, y José María Turmo, gerente del Patronato de Artes Escénicas de Zaragoza, quien ejercía de anfitrión. El estreno comercial en toda España llega en una fecha muy amorosa: el miércoles 14 de febrero.

Urresti, exultante

Gaizka Urresti ha manifestado que le hacía especial ilusión “presentar la película en el Teatro Principal. El estreno aquí de ‘Auterretrato’ en 2019 fue muy especial: ahí conocí a Rozalén y Marwan. Con la película abordamos muchas cuestiones, empezando por qué es el amor. Nos hacemos esa pregunta desde adolescentes, y aquí la hemos abordado también desde la ciencia, gracias a la investigación de la Universidad de Navarra, a Elisa Múgica y Lola Fatás”.

El vasco, cuyo genoma está más que imbricado con la tierra aragonesa, recalcó que la película es 100% de la tierra. “Yo soy aragonés de adopción, efectivamente, y este proyecto también, tanto en financiación como en equipo. Solamente Rozalén y Marwan son de afuera, aunque ya los estamos adoptando. Ojalá tenga tanto impacto como el documental sobre Labordeta. Creo que en Aragón somos ejemplo a la hora de hacer cosas con medios modestos y trascender. La película ya se ha estrenado en el Teatro Marín de Teruel, llega ahora al Principal y la llevaremos al Olimpia de Huesca”.

Elisa Múgica ha recordado que lleva “33 años trabajando en psicología clínica” y dio gracias a las mujeres del equipo “y a los hombres sensibles que han participado en este trabajo y nos ayudan a romper el techo de cristal. En esta comedia romántica documental se muestra a cinco parejas sometidas a un trabajo terapéutico; el tono divertido y emocionante desmitifica la seriedad de esta tarea, y brinda una esperanza: se puede sanar el dolor emocional y el cine es un aliado, responsable de construir y transformar la sociedad”.

La voz de los artistas

Marwan ha manifestado su placer por formar parte del proyecto junto a Rozalén. “No somos los protagonistas: vais a alucinar con las cinco parejas que aparecen. Es una película muy útil, de verdad, Personalmente he tenido que hacer mucha terapia, porque como artista tengo un grado de locura importante, y por eso me atrae esta reflexión sobre el amor. Pensamos que sabemos mucho del amor, pero somos niños con una espada de juguete; aquí se nos enfrenta a nuestras pequeñas miserias y fortalezas. Va a ayudar a mucha gente, porque el arte llega a recovecos que no alcanza la ciencia”.

Rozalén, por su parte, ha agradecido “esta nueva oportunidad de reforzar mi vínculo con Aragón”. Ha coincidido con Marwan a la hora de apuntar que “os vais a enamorar de las parejas del docu, de los silencios, de las vivencias que cuentan de manera generosa y valiente. Desde mi condición de psicóloga, a la que dediqué ocho años de mi vida, este trabajo me llama la atención; se ríe y se llora al abordar un tema sobre el que hablan tantas y tantas canciones”.