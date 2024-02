Del Festival de Cannes al MOMA de Nueva York enalteciendo a Luis Buñuel

Hace dos años y medio, en julio de 2021, Javier Espada (Calanda, 1959) estrenó en el Festival de Cannes su documental ‘Buñuel, un cineasta surrealista’, una pieza más en el mastodóntico puzle en que se ha convertido su bendita obsesión por su paisano calandino. El próximo jueves cerrará el círculo con una proyección en el el Museo de Arte Moderno de Nueva York (MOMA) en el marco del ciclo ‘Buñuel in Mexico’, que hasta el 17 de febrero pone el foco sobre la impronta del genio aragonés en el país norteamericano.

Espada celebra el reconocimiento que supone haber sido incluido por la institución neoyorquina en una programación tan selecta. "Representa, de algún modo, un reconocimiento a mi labor como cineasta, vinculado, desde la cuna me atrevería a decir, con Buñuel, ese gran director reconocido y valorado internacionalmente y nacido, como yo, en Calanda", asevera.

Su vínculo con el MOMA, museo donde curiosamente Buñuel trabajó varios años montando documentales, no es nuevo. "Allí estuve filmando con Juan Luis Buñuel recordando la estancia de su padre en Nueva York y su trabajo precisamente en este museo, del que tuvo que dimitir tras la publicación del libro de su ‘amigo’ Dalí en el que lo tildaba, probablemente por sus desavenencias con ‘La edad de oro’, de comunista y ateo, en un momento en el que los nubarrones del macartismo ya se comenzaban a insinuar", rememora.

Y hace dos años, una de sus obras, el documental ‘Tras Nazarín’, también fue exhibido allí como preámbulo a la proyección del clásico buñueliano ‘Nazarín’. "Ese momento fue especialmente emocionante al hacerse durante la Semana Santa de 2022, de modo que los tambores que se oyen en el final de ‘Nazarín’ y también en mi documental, sonaron en Nueva York al mismo tiempo que lo hacían en Calanda", relata.

En esta ocasión, su ‘pasaporte’ al MOMA es ‘Buñuel, un cineasta surrealista’, un filme facturado durante la pandemia. "Condenso mis investigaciones realizadas durante muchos años y aporto gran cantidad de archivos cinematográficos y fotográficos que han sido restaurados y masterizados para devolverles el máximo esplendor. También pongo en valor la corriente subterránea que parte de su infancia y tierra aragonesa y recorre toda su filmografía impregnada de su peculiar manera de entender el surrealismo", prosigue.

El recorrido

Desde su ‘bautismo’ en la sala Buñuel del Festival de Cannes, el camino recorrido ha sido muy estimulante. "Tras su estreno en Cannes, el documental se proyectó en festivales tan importantes como San Sebastián (donde invité a presentarlo a la actriz Ángela Molina y al especialista Iván Trujillo de la Universidad Nacional Autónoma de México), Málaga o la Seminci de Valladolid; inauguró en Zaragoza el Saraqusta, y no ha dejado de viajar desde entonces. Acaba de proyectarse en el festival de La Habana, tras pasar por otros festivales internacionales y por filmotecas y universidades, pues se trata de un documental que también contiene elementos didácticos para cualquiera interesado en el cine, el surrealismo o el arte", enumera.

Los frutos que ha recogido no terminan aquí. "La nominación obtenida en los Premios Forqué fue inesperada, un hermoso reconocimiento por parte de los productores españoles. Muy curioso fue el interés de Hollywood por mi documental y que me animasen a presentarlo a los Óscar, opinando que era una película que deberían ver los académicos norteamericanos", indica.

¿Qué encierra Luis Buñuel para que Espada le siga dedicando tantos esfuerzos? No vacila al contestar: "Por más tiempo que transcurra, me sigue fascinando la vigencia de su obra. Podría decir que Buñuel me ha presentado a grandes amigos, los que he ido encontrando a lo largo de las investigaciones, y además considero que mi trabajo aporta algo a las nuevas generaciones".

Lanthimos, Iñárritu...

Sin ir más lejos, uno de los directores de moda, el griego Yorgos Lanthimos, nominado a 11 Óscar por ‘Pobres criaturas’, ha reconocido la influencia de Buñuel en su cine y en concreto en esta nueva película, donde puso de referencia ‘Belle de jour’ a sus actores para abordarla. "Buñuel siempre ha sido un director de directores, como ya se trasluce en la famosa fotografía del homenaje que le hizo en 1972 George Cukor en su mansión de Beverly Hills rodeado de los directores más importantes del momento. Pero sigue influyendo en muchos cineastas como Lanthimos o como Ruben Östlund, quien cuando subió a recoger la Palma de Oro de Cannes por ‘El triángulo de la tristeza’ citó a Buñuel, el director en quien se inspiró", argumenta.

Espada ha podido sentir en vivo y en directo el perenne influjo del calandino más ilustre. "Un director como Alejandro González Iñárritu me contaba recientemente su admiración e interés por el cine de Buñuel, en una entrevista para un nuevo proyecto realizada en la Casa de Buñuel en México. También he conversado con Arturo Ripstein, quien me ha contado que fue el cine de Buñuel lo que le hizo convertirse en cineasta. Admiración que también me han contado los directores mexicanos Carlos Reygadas y Michel Franco, o el español Fernando León de Aranoa", dice.

La hoja de ruta de Espada no se detiene aquí. En marcha ya están nuevos desafíos alrededor de Buñuel. "El éxito de los proyectos anteriores me anima a seguir investigando, descubriendo materiales inéditos para enriquecer el patrimonio audiovisual hispano-mexicano vinculado con Buñuel. En este caso me centraré en una de sus más importantes películas filmadas en México, ‘Los olvidados’", concluye.