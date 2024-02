El debut literario de una poetisa zaragozana en el nombre del padre

Sara de la Torre Casado (Zaragoza, 1995) está viviendo unos días de mucha emoción. En sus manos ya tiene su estreno literario, el poemario 'El mundo en versos de bruja' (editorial Poesía eres tú). Un libro que ha dedicado a su padre, fallecido en 2021 y que era un apasionado de este género, y que presentará este sábado 3 de febrero en el Centro Cívico Tío Jorge de Zaragoza a partir de las 17.30.

"Al tener el libro solo puedo sentirme emocionada y conmovida, cuando un proyecto al que le pones tanto cariño sale adelante es algo maravilloso", explica horas antes de encontrarse con sus lectores.

A sus 28 años, esta obra es el fruto de un camino que comenzó a andar desde que era una niña. "La afición por escribir nace de cuando era pequeña, tuve un profesor en primaria que nos ponía poesía diariamente, no para aprender ni entenderla, si no para sentirla. Eso hizo que en la adolescencia comenzase a escribir poesías para compartir lo que sentía y no era capaz de expresar y luego las compartía con un círculo íntimo", revela.

No tardó en tejer una red de admiración sobre varios poetas que le sirven de influencia e inspiración. "Me encanta leer libros de poesía clásica, tengo en gran estima a Antonio Machado y su libro 'Soledades'. Me gusta mucho perderme en los poemas de Gloria Fuertes, de quien me encanta 'Antología de poemas y vida'. También me gusta 'Rimas y leyendas' de Gustavo Adolfo Bécquer, que sin duda me ha inspirado más de una vez. Y adoro la poesía de Mario Benedetti, sobre todo el poema 'No te rindas' o a Pablo Neruda y su poema '20'. Aunque leo a muchos otros poetas modernos, si tengo que elegir, siempre me quedo con los clásicos", detalla.

Ahora es ella la que ha dado el paso de aflorar sus creaciones y compartirlas con el mundo con este 'El mundo en versos de bruja'. Un paso cimentado sobre un suceso muy íntimo y doloroso. "Al perder a mi padre en 2021, quise empezar a compartir con el resto del mundo mis poemas. Le gustaba mucho la poesía y como homenaje le he dedicado el libro. Por eso comencé a reunir una selección de ellos, estuve otro año editando y a finales del 2023 me animé a mandarlo a editoriales", relata.

De la Torre se siente afortunada y honrada de haber encontrado esta ventana editorial. "Creo que he tenido mucha suerte, pensaba que iba a ser un proceso complicado y largo, lleno de respuestas negativas. Sin embargo, en menos de una semana obtuve una respuesta positiva por parte de la editorial Poesía eres tú. Podría decir que a pesar del estrés que puede suponer el proceso en general y que hay que invertir tiempo y energía, ha sido bastante satisfactorio el resultado y estoy muy contenta", asevera.

Este salto al vacío que supone 'desnudar' sentimientos y experiencias en forma de versos está resultando un ejercicio muy enriquecedor. "Siento vértigo, sin lugar a dudas abrirse emocionalmente al mundo no es fácil, pero me apetecía compartir y cuando otra persona lo lee y ves que no estás tan solo en ese sentir, vale la pena. En este libro he dejado entrever una biografía poética de lo que he experimentado hasta ahora en diferentes bloques de la vida, pero si algo acompaña al libro de la mano, es la tristeza, así que principalmente estoy compartiendo momentos duros esperando que quien lo lea me comprenda", concluye.