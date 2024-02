Rayden se despide de Zaragoza con todo vendido en la sala Oasis

El artista madrileño Rayden (1985) sorprendió el 23 de marzo del pasado año con el anuncio de su decisión de abandonar "de forma definitiva" la música para concentrarse en su faceta literaria. Una despedida que ha canalizado en la gira 'Quiero que nos volvamos a ver por última vez', que recala este sábado 3 de febrero en la sala Oasis de Zaragoza (21.00).

Un concierto, el de su adiós a la capital aragonesa, que lleva aparejado una emotividad que se ha plasmado en el hecho de que las entradas se agotaron apenas fue anunciado el evento. En el repertorio abordará gran parte de las canciones de su octavo y último disco de estudio, 'La victoria imposible', y también revisitará algunos de los momentos más soleados de una trayectoria musical de casi un cuarto de siglo de vigencia.

"Cuando terminé el disco sentí calma. Pensé que ya estaba, que tenía que soltar. Quise elegir mi cómo, abrazar la música desde otro lado y dedicarme a la novela. He seguido una carrera honesta que no quiero que se desvirtúe. Siento que es el momento de dejarlo y qué mejor que despedirme de mis seguidores con una gira ciudad por ciudad", explica.

Como curiosidad, el 'tour' arrancó en la sala El Veintuno de Huesca el pasado 21 de abril ante un aforo de 100 personas. "Queríamos empezar como una declaración de intenciones, hacer lo pequeño grande y que las primeras personas que pudiesen ver cómo era este último disco más allá de un recinto grande, tuvieran la oportunidad de disfrutar de una gran sala como El Veintiuno, solo para 180 personas", proclama.

¿Y a partir de ahora qué? A sus 38 años, David Martínez Álvarez (su verdadero nombre) lo tiene claro: "No voy a hacer lo que otros, que abandonan la música y vuelven poco después. Esto es una despedida definitiva. Yo no tenía vocación por la música, pero sí por la escritura. En eso me voy a volcar", concluye.

Una faceta literaria en la que en 2023 firmó su primera novela, 'El acercamiento de la mujer cactus y el hombre globo' y anteriormente tres poemarios: 'Herido Diario' (2015), 'TErminAMOs y otros poemas sin terminar' (2016) y 'El mundo es un gato jugando con Australia' (2019).