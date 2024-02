Eugène Ferré: "Nada vale tanto como un maestro que aún aprende"

Nacido en Burdeos en 1947, es intérprete de música antigua y especialista en instrumentos históricos, sus repertorios y sus técnicas. Ha visitado Zaragoza para que Javier Martínez, director de la Escuela de Violeros, realice algunos ajustes a la vihuela con la que ofrece conciertos en todo el mundo.

Usted es uno de los intérpretes de vihuela más prestigiosos. En su tiempo libre, ¿qué escucha?

Música de piano y sinfónica, jazz, flamenco... Pero no tengo tiempo para todo lo que me gustaría.



¿Rap?

(Risas) No me interesa mucho, la verdad. Dicen que algunas letras de canciones son muy buenas, pero tengo un problema y es que algunos cantantes las pronuncian de un modo en que me resulta difícil entenderlas. Pero no hay que dejarse llevar por los estereotipos. El rap es música popular y en toda música popular hay y habrá buenas canciones.



¿También en Eurovisión?

No creo que cada año vayan allí los mejores intérpretes de música popular de cada país. Creo que es, sobre todo, un espectáculo televisivo. Yo no lo veo.



¿Cómo llegó a la música?

Como todo buen hijo de español, empecé tocando la guitarra. Me inicié en la música antigua y me entregué a ella pero, después de varios años, vi que había obras del siglo XVI en las que el sonido de la guitarra no ‘funcionaba’ bien, que había que tocarlas con otros instrumentos. Algunas suenan mejor con instrumentos más ligeros, aunque sean más difíciles de tocar. Vendí mi guitarra y me compré un laúd.



Se tiende a pensar que los instrumentos antiguos son más sencillos y, por lo tanto, más fáciles.

Mucha gente cree que los instrumentos van ‘perfeccionándose’ con el paso de los años. Pero no es así. Lo único que hacen es evolucionar de forma paralela a la música de cada época. Por eso un instrumento del XVIII es mejor para interpretar la música de ese siglo. El principio de ‘La consagración de la primavera’ de Stravinsky es un pasaje bellísimo que se basa en los sobreagudos del fagot. A principios del siglo XX, cuando Stravinsky compuso la obra, era muy difícil de interpretar, pero la escribió así porque quería evocar la lucha que cada primavera tiene para imponerse a su invierno. Con los fagots actuales ese pasaje no tiene ya ninguna dificultad. ¡Se ha acabado con la idea de Stravinsky!



¿Por qué hay tantas personas ajenas a la música clásica? ¿La música de hoy es mejor que la de hace tres siglos?

La música actual no es ni mejor ni peor que la de cualquier otro momento. Cada época tiene su estilo, el que más se adapta a los gustos del momento. Si se pudiera traer a nuestros días a un aristócrata culto del siglo XVI y lo lleváramos a un auditorio a escuchar obras contemporáneas, de Boulez, por ejemplo, no entendería nada. Pero es curioso el concepto de música ‘clásica’. En otros siglos, los compositores escribían una pieza, la interpretaban y luego pasaban a otra cosa. No se tocaba música de 20 años atrás porque estaba ya en desuso, fuera de moda. No existía la música antigua porque, simplemente, no se interpretaba.



La vihuela, uno de los instrumentos que domina, fue el pariente rico de la guitarra.

No exactamente. Fue un instrumento muy popular en la España del siglo XVI. En el resto de Europa, con la misma afinación, se tocaba más el laúd. Era un instrumento muy de la corte.



Cada país tiene ‘sus’ instrumentos. Cuestión de idiosincrasia.

La vihuela gustaba mucho en España porque ofrecía, según los testimonios escritos, "un sonido muy dulce". Pero aquí también hubo muchos instrumentos de música de arco. Y gustaban además el clave, el arpa... Los instrumentos de púa pulsada dejaron de usarse en España relativamente pronto por el auge de las orquestas.



¿Por qué se ‘muere’ un instrumento musical? ¿Por qué dejó de usarse la vihuela?

Fue muy popular en el siglo XVI pero a finales del XVII ya apenas se tocaba. Influyeron varios factores pero lo más importante fue el éxito de la guitarra: era más pequeña y fácil de tocar.



Curioso, lo ‘popular’ acabó con lo ‘culto’.

No creo en esa dicotomía. La música popular no es inferior, también es seria e inteligente. Schubert tocaba muy bien la guitarra, compuso obras para ese instrumento y se inspiró en temas populares.



Otra curiosidad: se considera que solo existen tres vihuelas antiguas originales en el mundo.

Los instrumentos que tocaban los profesionales eran frágiles. Solo han llegado a nuestros días los que pertenecían a la aristocracia, de rica decoración, perfectos.



Ha venido a Zaragoza para que en la Escuela de Violeros realicen algunos ajustes en su vihuela. Conoce bien el centro.

Quiero prepararla para un concierto que doy en mayo. La Escuela de Violeros es un proyecto genial para esta ciudad, que fue histórica en la construcción de instrumentos musicales.