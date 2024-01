'Será porque te amo': qué es de Ricchi e Poveri y su regreso viral entre el fútbol y las bodas

Comienza a ser una tradición de nuevo cuño que, cada comienzo de año, algún que otro sucedido en las cabalgatas de Reyes se haga viral. Este 2024, a falta de los osos polares desnucados de Cádiz, fue Sevilla quien tomó el relevo. La imagen que dio la vuelta a España a través de las redes sociales fue una cenital de un enorme gentío que al paso de las carrozas cantaba a voz en cuello una versión de 'Será porque te amo'. Es un tema del trío italiano Ricchi e Poveri (ricos y pobres en italiano) que, traducido al español, fue número 1 en la España del 82, el año en que fuimos anfitriones de la Copa del Mundo de Fútbol.

Es precisamente este deporte el que está detrás del renacer de esta pegadiza canción. A estas alturas, si alguien escucha "de pronto canto...", seguramente seguirá con un "será porque te amo", y después entonará un "vuela que vuela y verás". Y prácticamente no hay boda en el que este himno al amor no suene en mitad de un pasillo de servilletas cuando los novios entran al banquete.

Pese a que nunca perdió su condición de clásico, fue el AC Milan quien devolvió a 'Será porque te amo' ('Sará perché ti amo' en italiano) su carácter masivo casi 40 años después de su lanzamiento. Los seguidores del club lo adoptaron como himno oficioso. En el estadio de San Siro, su cuartel general, la melodía suena cada comienzo de partido en los altavoces, hasta que se baja el volumen y son los aficionados quienes la entonan como si no hubiera un mañana. La versión original fue cambiada para hacerla más alusiva a los colores milaneses, lo que no ha impedido que desde hace un tiempo se oiga también en otros campos, incluido La Romareda, adornada con los consabidos "lo lo los" de las gradas de animación. El baloncesto tampoco escapa a la fiebre. El pabellón Príncipe Felipe es un ejemplo de ello.

TikTok, el que hoy por hoy es el mayor recuperador de éxitos de antaño, ha hecho el resto para convertir la canción en viral.

La historia de 'Será porque te amo' es también la historia de la música de los 80, una década que, más allá de la Movida, mantuvo la llama del tradicional éxito de la música italiana en España, todavía entonces mayormente traducida al castellano.

Pino D'Angio y su 'Qué idea' o el 'Yo no te pido la luna', de Fiordaliso, son algunos de los ejemplos que, junto a Ricchi e Poveri o Umberto Tozzi, entre otros, tomaron el relevo de clásicos como Mina o Domenico Modugno, cuyas voces monopolizaron los guateques de los 60, o de Raffaella Carrà, que entró como un huracán en las grises vidas de los españolitos de los 70 a través de la tele de Lazarov. Curiosamente, esas melodías sesenteras también tuvieron un momento de esplendor en los locos 80 a través del celebérrimo 'Balla, balla', un remix de canciones italianas pasadas por el filtro discotequero con el que Francesco Napoli se hizo ubicuo en bares y verbenas veraniegas. Pronto llegarían los Eros Ramazzotti y las Laura Pausini para volver a avivar en los 90 el fuego del romanticismo que los italianos bordan como pocos en lo musical. Ricchi e Poveri es un ejemplo de ese don, que el trío, además, combinó con una enorme capacidad para lo pegadizo.

'Sera porque te amo', en Sanremo

'Será porque te amo' fue lanzada al mercado italiano en el 81 y compitió en el influyente Festival de Sanremo, donde quedó quinta. Hay que decir que, entonces ya, la historia de Ricchi e Poveri con esa cita musical era larga: habían quedado segundos del certamen en el 71 y el 72 y finalmente se hicieron con la victoria en el 85, ya propietarios de un éxito internacional que les llegó 15 años después de su fundación. En el 78 también representaron a Italia en Eurovisión con 'Questo amore'.

Ricchi e Poveri fue eminentemente un trío, después de que el cuarteto original se deshiciera con la marcha de Marina Occhiena. Angela Brambati, Angelo Sotgiu y Franco Gatti fueron los miembros más longevos del grupo.

Gatti murió en 2022, a los 80 años. Antes, en el 20, los cuatro miembros originales volvieron de nuevo al escenario de Sanremo que tan familiar les era en una actuación especial.

Pese a no ganar en Sanremo, 'Sará perché ti amo' fue el ariete de Ricchi e Poveri para su lanzamiento internacional. Logró el número 1 en España (en su versión traducida) y en Francia. Y alcanzó el 2 en Suiza. Formaba parte del disco 'E penso a te', que incluía en su cara A el que sería otro gran 'hitazo': 'Me enamoro de ti'. No hay dos sin tres y a Richi e Poveri aún le quedaba en cartera un nuevo éxito: 'Mamma María', otro gusano cerebral que en 1983 sonaba sin parar.

A partir de entonces, la presencia del grupo en España fue mucho más discreta, si bien a día de hoy sigue en activo, ya como dúo, tras la pérdida de Gatti. Sigue de gira con fechas que el año pasado incluyeron países como Australia y mantienen su título como uno de los grupos italianos que más discos ha vendido: 22 millones.

