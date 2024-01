El patriarca del Monegros Desert ya prepara la segunda parte de su libro y una novela gráfica

Juan Arnau Durán (Fraga, 1956) ha regresado este jueves 25 de enero a Zaragoza, una ciudad a la que le unen vínculos familiares y excitantes recuerdos de juventud. El motivo de la visita es la presentación en el Centro Musical Las Armas (19.30) de su exitoso primer libro, 'Bailar en el desierto', una novela en la que cuenta las peripecias de su familia en Fraga en la industria del entretenimiento durante un siglo y medio. Tras este acto, pondrá rumbo a Aínsa, el oasis de su familia para aislarse del mundanal ruido.

"Aínsa es un paraíso para todos nosotros. De hecho, la mitad del libro la escribí allí durante la pandemia, en la borda de la familia paterna de mi esposa Cruz. De hecho, durante los cuatro meses de encierro nos recluimos allí todos los Arnau: padres, hijos, nietos hermanos... Fue una buena prueba de fuego pero la experiencia fue maravillosa y yo salí con la mitad del libro escrito", rememora.

Una obra, su estreno literario, que camina hacia los 10.000 ejemplares vendidos y que le ha supuesto un revulsivo vital a los 67 años. "Lo que más estoy disfrutando no es que las ventas sean estupendas, sino los ratos que estoy pasando en las presentaciones. Me han invitado a dar charlas en varias asociaciones de amas de casa y esos momentos son una maravilla. Además, me enorgullece que mis nietos puedan leer la historia de nuestra saga cuando sean mayores contada por su abuelo", prosigue.

Pero la historia no termina aquí. En estos momentos Arnau ya está escribiendo la segunda parte de la novela, que arrancará desde 1970 y terminará en nuestros días, cuyo hilo conductor será una expedición empresarial que hizo a China en 2019. "Me está costando más que la primera parte porque todo lo he vivido directamente y es mi vida, pero lo estoy disfrutando también", revela.

Pero aquí no acabará el recorrido editorial de la obra. La tercera escala será una novela gráfica que plasmará los éxitos y fracasos de los Arnau, una dinastía que, desde Fraga, ha logrado erigirse en un actor fundamental en el mundo del entretenimiento a nivel planetario.

Un imperio familiar que en 2024 se sostiene por la pujanza del festival Monegros Desert y por las fiestas de Elrow a nivel nacional e internacional. "Elrow va como un tiro, cada vez estamos presentes en más países y con gran aceptación. Y el Monegros Desert ha conseguido convertirse en una experiencia por sí mismo, la gente quiere ir allí para vivirlo de primera mano, ni siquiera necesitan saber el cartel para decidirse y comprar la entrada", relata.

Otra pata menos trascendental en las cuentas pero esencial en lo sentimental es la discoteca Florida 135, cuyo enfoque ha cambiado en los últimos años, pero cuya supervivencia está asegurada. "La filosofía es distinta. Hemos regresado un poco a los orígenes. Ya no contratamos a los DJs más famosos o punteros, sino que buceamos más en el 'underground', sobre todo en el hard techno, que es el estilo favorito de la gente joven. Nos visitan chavales de 18 a 25 años. Eso sí, a veces hacemos eventos especiales, como el pasado fin de año, que pinchó el DJ inglés Ben Sims. Florida 135 no es una cuestión de negocio, sino de sentimiento", concluye.