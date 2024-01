El patriarca del Monegros Desert firmará su exitoso primer libro en Zaragoza

¿Quién le iba a decir a Juan Arnau Durán que a los 67 años escribiría su primera novela basada en la historia de su familia y que sería un éxito de ventas, alcanzando las tres ediciones en apenas unos meses? El fragatino ya ha vendido más de 9.000 ejemplares de su 'Bailar' en el desierto' y lo quiere celebrar el próximo jueves 25 de enero con un encuentro con sus lectores en el Centro Musical Las Armas de Zaragoza a partir de las 19.30.

"Estoy realmente sorprendido y emocionado con la acogida que ha tenido la novela entre todo tipo de público que, además, es de todas las edades. Hemos superado por mucho las expectativas que tenía", explica el creador del festival Monegros Desert y el referente de una saga que ahora perpetúan sus hijos Juan y Cruz.

Arnau reconoce que todas las vivencias que está experimentando a raíz del lanzamiento de la novela están siendo un regalo que saborea como un lujo inesperado. "El éxito de la novela reside en que se trata de una obra amable, sencilla, cercana y muy entrañable. Es una historia humana y empresarial que incide mucho en la superación personal y, además, se trata también de algo didáctico que explica de forma muy familiar cómo ha evolucionado el entretenimiento en los últimos siglos. Estoy observando también que se trata de una novela que es muy transversal en cuanto a géneros y edades, que tanto puede ser consumida por hombres, mujeres, jóvenes y mayores. Padres, hijos y abuelos pueden compartir tranquilamente su lectura y después pueden también fácilmente establecer entre ellos una conversación acerca de la historia tanto humana como te decía didáctica".

El emprendedor fragatino revela cómo fue el proceso de gestación de la obra. "Hace unos años, cuando dejé el mando de la empresa a mis hijos, hice unas memorias e investigué sobre la historia de la familia. Cuando terminé ambas cosas reflexioné sobre la importancia que había tenido el mundo del entretenimiento en estos 150 años de saga familiar. Le envié unos 1.500 folios a la editorial Penguin Random House y a los cinco días me llamaron. Me dijeron que se los habían leído, que estaban muy bien, pero que ellos lo veían más como una novela que como un ensayo para hacerlo más atractivo al lector. Una labor que me ha llevado unos cinco años, en los que he aprendido a ficcionar. En realidad, es tan bonita la historia que cuento, que ha sido muy sencillo plasmarla en un libro", concluye.