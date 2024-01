Belén Rueda: "Tengo en casa las etiquetas que me han colgado por mis papeles, depende cómo me levanto salgo con una u otra"

En poco tiempo ha pasado de interpretar sobre las tablas a Penélope a meterse en la piel de Salomé. ¿Cómo ha afrontado estos papeles?

Son bastante diferentes. El de Penélope, Magüi Mira –quien también escribió y dirigió el montaje– lo enfocó como una mujer muy inteligente que tuvo que gobernar durante los veinte años que Ulises estuvo fuera de Ítaca en una sociedad y en una cultura de hombres. Y con mucha inteligencia consiguió aguantar todo ese tiempo. Sin embargo, ‘Salomé’ es una propuesta muy diferente a ‘Penélope’.

¿En qué sentido?

Salomé ha llegado hasta nosotros con unas etiquetas diferentes en las que se la tachaba de caprichosa, de impulsiva... Sin embargo, Magüi, al escribir el texto, ha hecho una adaptación maravillosa de lo que era la historia en verdad con partes de la Biblia, de la pieza teatral homónima (1891) de Oscar Wilde, de pinturas que nos han llegado... En esta obra hemos profundizado un poquito más en quién era Salomé.

¿Qué aspectos se reflejan este personaje bíblico?

En el momento en que se centra la obra, que es cuando ella pidió la cabeza de Juan el Bautista, Salomé era un mujer muy joven y muy influenciada por su madre, Herodías. Contamos cómo es la vida de las mujeres en 14 escenas que hacemos con diferentes situaciones y vemos a una Salomé con unas ganas de libertad que no le correspondían en aquella época porque no podía ejercerla. Domina el arte de la seducción y así es como ella puede conseguir lo que quiere.

Salomé desafía las normas establecidas de su tiempo (siglo I), pero la obra trata cuestiones todavía muy actuales...

Salomé siente la necesidad de convencer a los demás de que un tiempo nuevo va a llegar y que ella quiere estar dentro de lo que va a ser esa revolución. Uno de los personajes, Sirio, que interpreta Sergio Mur, es una especie de narrador que ve desde la distancia lo que está pasando en la Tierra. De alguna manera, se lamenta de que todo lo que los hombres tienen lo utilicen tan mal y, al final, lo que puede ser repartido entre todos produzca guerras, trifulcas entre ellos, muerte…

Este montaje se estrenó en el Festival Internacional de Teatro de Mérida y no ha vuelto a interpretar a Salomé desde entonces...

Estuvimos 11 días en Mérida en el mes de agosto y ahora lo retomamos después de unos cuantos meses. Nos hemos dado cuenta de que es una maravilla cuando encuentras una compañía así y da mucho gusto cuando ves que después de tanto tiempo, aunque hay cosas que no están tan ensayadas como entonces, de alguna manera podemos solventar algo que podría parecer un fallo y lo convertimos en virtud. Y eso solamente se da cuando hay un elenco y un equipo donde estamos todos muy ilusionados. Contamos algo que ocurrió en el siglo I, pero que en algunas cosas, por desgracia, es muy actual.

"En ’Salomé’ contamos algo que ocurrió en el siglo I, pero que en algunas cosas, por desgracia, es muy actual"

Hoy se subirá a las tablas del Principal por primera vez ¿Cuánto hacía que no venía por la capital aragonesa?

Pues mucho. La vez que más tiempo he pasado aquí fue durante la Expo de Zaragoza -presentó la gala inaugural-. Me pareció maravilloso todo lo que se hizo entonces. Y nunca he estado en el Teatro Principal. He hecho gira con algunas otras obras, pero no en este escenario.

Desde su paso por Telecinco en programas como ‘VIP noche’ a sus papeles en series como ‘Periodistas’, ‘Los Serrano’ o ser llamada la ‘reina del grito’ por protagonizar películas de género fantástico y de terror, siempre le han querido poner etiquetas...

Yo lo que digo ahora es que en mi casa tengo todas esas etiquetas y depende de cómo me levanto salgo con una u otra (risas). Como actriz lo maravilloso es poder decir: «Durante este tiempo esta etiqueta y mañana otra». Así, de alguna manera se rompen normas. El ser humano tiende a poner etiquetas para organizarse la mente, pero también está bien cambiarlas, sobre todo cuando lo que quieres es hacer es personajes diferentes.

"Me estoy adentrando en la producción ejecutiva. Sé que puedo reunir un grupo humano maravilloso para contar historias que que me preocupan"

Para los de su generación tal vez fue ‘Lou Grant’, pero ‘Periodistas’ también despertó vocaciones en el mundo de la información...

Son series emblemáticas para nuestra generación. Las tenemos todos en nuestra memoria emocional. Cuando estábamos haciendo la serie periodistas reales nos decían: «Eso no ocurre en las redacciones. Pero se la veían todos. No se perdían un capítulo porque realmente en aquel entonces no sé cómo lo hacíamos, peo estábamos bastante pegados a la actualidad. Y hubo una coincidencia curiosa porque hicimos un capítulo en el que hablábamos de Ramón Sampedro. Y después hice ‘Mar adentro’. Las casualidades de la vida.

Su primer papel en cine y un Goya. Usted tenía 40 años.

Otro molde que rompí. Con 40 años ya dejan de ofrecerte personajes interesantes porque eres mujer, porque dicen que eres mayor. Y sin embargo ahí empezó mi carrera en el cine.

Además de la interpretación ¿tiene en mente explorar otras facetas en su carrera?

Me estoy adentrando en la producción ejecutiva. Sé que puedo reunir un grupo humano maravilloso para poder contar historias que me inquietan, que me gustan, que me preocupan. Y ahí estoy.