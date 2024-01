"Sara Mago", la respuesta viral de un concursante de 'Atrápame si puedes'

"Sara Mago" podría ser la primera escritora española que fue candidata al Premio Nobel. Todo según la respuesta de un concursante de 'Atrápame si puedes' de Castilla La Mancha. Un nombre ficticio, ya que no existe ninguna escritora que se llame Sara Mago, aunque su pronunciación bien puede evocar al dramaturgo portugués José Saramago.

En un concurso de la televisión de Castilla-La Mancha, un concursante del programa 'Atrápame si puedes' dejó a todo el mundo boquiabierto con la respuesta, cuando se jugaba un bote de 25.100 euros.

A la pregunta de '¿Quién fue la primera escritora española en ser candidata el premio Nobel de Literatura?', el concursante Salva, que dudó entre varios nombres, se decantó finalmente por este inventado: "Te diría Sara Mago", respondió.

@cmm_es Sara Mago en el concurso Atrápame Si Puedes ♬ sonido original - CastillaLaManchaMedia

Este momento de la televisión ha provocado cientos de comentarios y reacciones en las redes sociales, donde muchos han querido hacer bromas con la respuesta del concursante. "Estaba entre 5: Sara Mago, Ramón, Cajal, Ortega o Gasset", ha escrito un usuario. "Casi me mareo por falta de respiración, por no poder parar de reírme. De lo mejor que he visto últimamente!!!! Estoy dudando, dice....jajajajaja", comentaba otro. Otros usuarios en TikTok se mostraban más empáticos con el concursante y cargaban contra el resto de "listillos" que decían haber leído o conocer al dramaturgo portugués: "Mucho intelectual en los comentarios, pero yo también fui a Google para descubrir que había un escritor llamado José Saramago😅", confiesa otro.

Conviene aclarar que Sara Mago no existe, y de ahí que la respuesta se haya hecho viral, ya que el concursante podría haberse confundido con el escritor portugués José Saramago, autor de 'Ensayo sobre la ceguera', y ganador en 1998 del Premio Nobel de Literatura, aunque con ello tampoco habría acertado la pregunta.

La respuesta que buscaba el programa y, por tanto, la correcta, era Concha Espina. Esta escritora, famosa por 'La esfinge maragata' o 'Altar mayor', fue candidata al Nobel de Literatura por primera vez en 1926, y después también recibió la nominación en 1927 y 1928.