Suspende el carnet de conducir y su reacción se hace viral: "Menos mal que he nacido guapa"

Sacarse el carnet de conducir, una de las tareas que tantos rompimientos de cabeza conlleva. Están los afortunados que a la primera lo consiguen y otros que ni aún con 10 oportunidades les vale para hacerse con el permiso de conducir. Lo que está claro es que suspenderlo, nunca es plato de buen gusto y hay quienes lo exteriorizan de manera pública como la tiktoker Adriana, a la que el no apto le ha llevado a sumar un buen puñado de seguidores.

La joven decidió grabarse y publicar su reacción en Tik Tok llorando, aunque con un toque humorístico. El vídeo rápidamente se hizo viral y actualmente cuenta con 3,4 millones de reproducciones.

"Suspendí otra vez", comenzaba la joven, que pasaba después a mortificarse: "No sirves ni para hacer un arroz, ni para hacer un huevo frito, espero que me vaya muy bien en la carrera porque si no, viviré debajo de un puente y encima en autobús", se lamentaba de manera sarcástica.

Aunque rápidamente, ella sola se consolaba: "Menos mal que he nacido guapa, gracias mundo".

Al final de este vídeo de poco más de un minuto, contaba el verdadero motivo del suspenso. "Había 0,0000% de posibilidades que alguien se muriese hoy, de que alguien se muriera en mi camino, pues había una ambulancia detrás de mí con la señal luminosa. No la vi y no me cambié de carril para dejarle paso. Suspensa", zanjaba irónicamente.

En la red social, no tardaron en salir los comentarios más chistosos. "El muerto: perdón no nos podemos morir" o "y encima a ir en autobús", escribían algunos usuarios en Tik Tok. También había los que se lanzaban a contar su experiencia. "Yo suspendí porque me alargó el examen 10 min y lo tenía que dejar en la DGT para que no andara el señorito", bromeaba otra usuaria.