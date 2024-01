Luz Casal y Rodrigo Cuevas se incorporan al cartel del festival Bosque Sonoro

La quinta edición del festival Bosque Sonoro de Mozota sigue descubriendo su programación. Si la pasada semana fue Amaral la que capitalizó los titulares, en esta ocasión son Luz Casal y Rodrigo Cuevas los elegidos. Ambos serán los cabezas de cartel para la jornada inaugural de la cita musical, el viernes 7 de junio.

Las entradas para ver a Luz Casal y Rodrigo Cuevas saldrán a la venta el próximo lunes 22 de enero a las 12.00 en la plataforma Seetickets. Tendrán un precio progresivo y creciente. Las 150 primeras costarán 40 euros (más gastos); las 300 siguientes, 45; las siguientes 800, 50; y las últimas, 5.

Será una oportunidad única para ver a estos dos artistas en un entorno mágico y en un aforo reducido a 2.000 personas. En el caso de Luz Casal, supondrá el encuentro con una de las voces más importantes del panorama pop español de las últimas cuatro décadas. Como demostró en 2023 en Pirineos Sur, a los 65 años la gallega se mantiene en un estado de forma artístico envidiable. Una vigencia que no se limita al pasado, ya que es reciente la publicación de su disco 'Las ventanas de mi alma'. Eso sí, a buen seguro no faltarán clásicos como 'Piensa en mí', 'No me importa nada', 'Entre mis recuerdos', 'Rufino' y 'Loca'.

El asturiano Rodrigo Cuevas forma parte de la corriente de renovación y reivindicación del folclore y su público es cada vez más numeroso y amplio. Con su último disco, 'Manual de romería', consiguió dar el salto a una multinacional y escaló a la zona alta de las listas de ventas en España.

Todavía se pueden adquirir las entradas para el concierto que Amaral ofrecerá en el festival el domingo 9 de junio, junto a Las Odio, Miriam Bronski, Ms. Vondisko o Barbara Gartland.