Juan Antonio Bayona, en Zaragoza: "Me marcó cómo se comporta y se une el ser humano llevado al límite"

El director de cine Juan Antonio Bayona, de 48 años, acudió este miércoles, 17 de enero, a los cines Palafox de Zaragoza para corroborar ante un numerosísimo público el éxito que tiene su última película, ‘La sociedad de la nieve’. En el filme cuenta la historia de la tragedia de los Andes de 1972, en la que solo sobrevivieron 16 de los 45 pasajeros que volaban en un avión siniestrado entre Uruguay y Chile. La cinta triunfa tanto en salas como en Netflix, donde suma 51 millones de visionados y es líder en 93 países. Todo en 11 días.

Bayona destacó el "realismo" y la "ética" del filme por la selección de las localizaciones naturales y por inspirarse en el libro del mismo título de Pablo Vierci, escritor uruguayo que durante años recogió los testimonios de los supervivientes del desastre.

Acudió a una sala llena de mil espectadores (hubo dos sesiones, a las 18.00 y a las 20.00) y al saludarlos desde el escenario les agradeció su apoyo. Al preguntarles cuántos ya la habían visto hubo muchas manos levantadas y el director dijo que "eso significa que os ha gustado mucho".

Bayona: "Había mucho miedo y estaban viviendo aislados de todo el mundo. No hubo un gesto de maldad en los 72 días de trabajo. Crearon su propia ‘sociedad de la nieve’ durante el rodaje"

A la hora de valorar cómo se comportaron los actores recalcó que se creyeron tanto sus papeles que, cuando moría uno y tenía que marcharse, lo sentían íntimamente. El rodaje siguió un ritmo cronológico y duró 72 días, los mismos del suceso. "El comportamiento de grupo fue extraordinario", resaltó. "Había mucho miedo y estaban viviendo aislados de todo el mundo. No hubo un gesto de maldad en los 72 días de trabajo. Crearon su propia ‘sociedad de la nieve’ durante el rodaje", recalcó.

Los permisos de las familias

El director destacó que hablaron por separado con todas las familias de las víctimas (los 16 supervivientes y 29 fallecidos) para poder utilizar sus nombres y contar con su beneplácito. "Parte de la película intenta recuperar la memoria de las víctimas", incidió. "Se notaba una cierta distancia y, después del primer pase el 1 de septiembre en un cine de Montevideo, se mitigó de alguna manera. Eso les ha ayudado a todos a procesar sus duelos", agregó.

Para la cinta eligió a uno de los personajes (Numa Turcatti) como el narrador porque, según señaló Bayona, "fue recordado con mucho cariño por todos los supervivientes". Además fue de los que sufrió más problemas para "adaptarse a la montaña", que les obligó a sobrevivir alimentándose con los restos de los fallecidos.

"No se sintieron héroes de la montaña ni asumieron el canibalismo. Lo importante fue su unión al salir con vida de la tragedia: allí pusimos el foco"

Lo que más le marcó al cineasta del libro de Vierci fue el "comportamiento del ser humano llevado al límite" y "cómo éste se une" a sus semejantes ante una tragedia como la que vivieron los integrantes del club de rugby Old Christians de Montevideo. "No se sintieron héroes de la montaña ni asumieron el canibalismo. Lo importante fue su unión al salir con vida de la tragedia: allí pusimos el foco", defendió Bayona.

De hecho, sostiene que en la película no se hizo amarillismo ni se buscaron aspectos escabrosos porque los propios pasajeros que fueron muriéndose en la montaña "entregaron sus cuerpos en vida a los demás como un acto de amor". "Cuando te lo han quitado todo aún puedes tomar la decisión correcta y tu última voluntad es para los demás, no para ti", recalcó el cineasta la parte más importante del relato que quería mostrar. "Pablo Vierci dijo que está película iba a ser una gran bola de nieve. No sabemos dónde va a parar", reconocía el director, que aspira al Oscar a la mejor película extranjera y a 13 premios Goya.