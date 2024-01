La transexualidad, el acoso a los gitanos y los secretos de familia protagonizan los premios Cálamo

ZARAGOZA. Alana S. Portero, Raúl Quinto y Elvira Navarro han sido los galardonados de los XXIII Premios Cálamo que se fallaban en la librería de Paco Goyanes y Anna Cañellas, que acaba de celebrar sus primeras cuatro décadas.

Alana S. Portero, dramaturga, directora escénica y debutante en la narrativa, logra el premio ‘Libro del Año 2023’ con su novela ‘La mala costumbre’ (Seix Barral). Para Raúl Quinto y su novela ‘Martinete del Rey Sombra’, publicado por el cuidado sello zaragozano Jekyll & Jill, es el galardón ‘Otra Mirada 2023’. Y para Elvira Navarro, por su novela ‘Las voces de Adriana’ (Literatura Random House), es el premio ‘Extraordinario 2023’. La entrega será el viernes 1 de marzo en el antiguo Casino Mercantil, actual sede de la Fundación de la Caja Rural de Aragón.

Alana S. Portero ha sido toda una revelación: “Cuenta la historia de una niña, una adolescente, una mujer trans, se descubre, esconde y muestra. Novela obra, proletaria, tan cruda como repleta de ternura, amor y respeto”, recuerdan los libreros de Cálamo. Alana S. Portero decía a HERALDO.ES cuando presentó el libro en Zaragoza: “La novela no es mi vida ni mi historia, pero el barrio es el mío. Y además me apetecía mucho hacer literatura con él. Al final conocemos mejor Brooklyn gracias a Paul Auster, que nuestros propios barrios. Me apeteció escribir una novela de crecimiento, una novela clásica sobre la precariedad, el amor y la búsqueda de la identidad”.

Alana S. Portero: "Es la vida de una persona que siente un anhelo irrefrenable hacia el mundo de las mujeres y que nace en un barrio pobre, obrero, que lucha por ser ella misma y lo consigue"

Aconsejaba cómo acercarse a ella y al universo trans: “Debemos aproximarnos con absoluta normalidad. Mi mundo es el suyo y el del lector. Es la vida de una persona que siente un anhelo irrefrenable hacia el mundo de las mujeres y que nace en un barrio pobre, obrero, que lucha por ser ella misma y lo consigue, y esa es la historia más básica de la literatura mundial. Reivindico mi derecho a la universalidad con una chica trans”. En su crítica en ‘Artes & Letras’, Eva Cosculluela aseguraba que ‘La mala costumbre’ “viene a arrojar luz en un momento de mucho ruido y crispación en el debate sobre la transexualidad”.

Raúl Quintol, en junio de 2023, cuando presentó su novela precisamente en Cálamo. Guillermo Mestre.

Raúl Quinto, que repite con Jekyll & Jill tras ‘La canción de NOF4’, dice desde Almería: “Es muy importante para mí este galardón viendo el palmarés, toda la gente que ganó otros años Otra Mirada y el Premio Cálamo. Me parece alucinante estar ahí, escribiendo como lo hago desde la periferia tanto geográfica como literaria -señala Raúl Quinto-. Resido, vivo y escribo en Almería. Y creo que mi propuesta literaria es radicalmente artística, habla un poco de los márgenes de la propia literatura, de la industria literaria. Estar ahí me parece que casi es contra natura, pero estoy contentísimo. Lo que da pie también a ver que en estos premios cuenta ese tipo de apuesta, en la que yo me incluyo”.

Raúl Quinto: "No se entiende ese pasado. Y a la vez intenté iluminar ese vacío, contar historias de relaciones humanas con la corte y con las gitanas y los gitanos apresados en la Gran Redada. Por ahí va la cosa”

En su novela Raúl Quinto se traslada a 1749, en tiempos de Felipe VI, cuando el Marqués de la Enseñada decreta el arresto masivo de la población gitana española, un proceso que exterminio que se prolongará durante casi dos décadas. “‘El Martinete del Rey Sombra’ esa como una especie de novela híbrida donde hay trazas de poesía, relato histórico, crónica y ensayo. Sobre todo lo que intento con ella es desentrañar la varios nudos. La incomprensión que existía y sigue existiendo, ese vacío, ese hueco en la memoria compartida en la Gran Redada y como eso explica cómo se construye la historia y cómo se construye el olvido, y se sigue reflejando en el presente todo lo relacionado con los gitanos. No se entiende ese pasado. Y a la vez intenté iluminar ese vacío, contar historias de relaciones humanas con la corte y con las gitanas y los gitanos apresados en la Gran Redada. Por ahí va la cosa”, señala el escritor.

Elvira Navarro, en su última visita a Zaragoza para presentar 'Las voces de Adriana'. A. C./Heraldo.

“El premio Cálamo es uno de los más bonitos del panorama actual porque siempre es muy literario. Y Cálamo para mí es como mi casa en Zaragoza, siempre he presentado ahí los libros con mucho gusto”, dice Elvira Navarro desde Madrid. Agrega a modo de explicación general de sus intenciones: “En la novela he querido hacer una reflexión sobre la lealtad, no siempre voluntaria, hacia los mandatos familiares. También sobre la muerte y la memoria”, dice.

Elvira Navarro: “Al padre de Adriana le da un ictus. Hasta ese momento, para distraer su viudez y su soledad se ha dedicado a ser un feliz donjuán de la tercera edad gracias a una página de citas"

De inmediato, se zambulle en las claves de su trabajo: “Al padre de Adriana le da un ictus. Hasta ese momento, para distraer su viudez y su soledad se ha dedicado a ser un feliz donjuán de la tercera edad gracias a una página de citas, o al menos eso es lo que se ha estado contado a sí mismo mientras viajaba alegremente por toda la Península Ibérica en busca de novia. Para Adriana, que está enganchada a las redes sociales de una manera extraña y aún se duele por las muertes de su madre y su abuela, la inesperada enfermedad de su padre significa un paso más, quizás el definitivo, hacia la desaparición de su familia. En ese trance afina la conciencia sobre lo heredado, pues los suyos ya sólo pervivirán en ella”, señala Elvira Navarro, muy feliz con el galardón.

Asegura para redondear las características de una novela siempre inquietante que ‘Las voces de Adriana’ es una novela “en tres movimientos que va desde el presente hacia un pasado lejano. En el primero asistimos a una relación paterno filial llena de ternura y comicidad. En el segundo viajamos a una infancia que tuvo lugar en un mundo a punto de extinguirse. En el tercero las voces de una abuela, una madre y una hija cuentan unos hechos dramáticos que piden reparación”, declara.