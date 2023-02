La librería Cálamo de Zaragoza, "una de las más bellas del mundo", cumple 40 años

En octubre de 1983, en la plaza de San Francisco, nacía la librería Cálamo, que ha sido calificada en varias ocasiones en distintas publicaciones, entre ellas ‘El País’, como “una de las más bellas del mundo”. Han pasado cuatro décadas y a lo largo de todo el año, la librería, que posee unos 25.000 libros entre sus dos sedes (Cálamo y Cálamo Infantil), celebrará la efemérides.

“Estamos trabajando en ello. Será una celebración que tendrá dos focos: la entrega de los XXII Premios Cálamo, el viernes 24 de febrero, en el Casino Mercantil de la Fundación Caja Rural, este año recuperamos la cena; y las actividades que se desarrollarán en el mismo espacio los días 2 y 3 de noviembre, en cuyo programa estamos trabajando, así como distintos actos concretos”. Por ahora, Goyanes no puede avanzar demasiado, aunque sí le gustaría contar con escritores, artistas, editores, libreros y clientes “con los que hayamos colaborado todos estos años”.

"Diría que hemos conocido a gente fantástica, que hemos viajado y que hemos sintonizado con muchos libreros y editores de España y de otros países”, dice Paco Goyanes.

Dice Paco Goyanes a modo de balance global: “Si miro hacia atrás para hacer una valoración general diría que he disfrutado mucho en Zaragoza, en nuestro local y con nuestras actividades, y que he aprendido mucho en todos estos años: de mis clientes, en primer lugar, son ellos los que te hacen reparar en determinados libros y autores; he aprendido de los escritores y de los integrantes de este gremio. Diría que hemos conocido a gente fantástica, que hemos viajado y que hemos sintonizado con muchos libreros y editores de España y de otros países”. Goyanes se toma un respiro y encuentra la frase que andaba buscando: “En estos 40 años, este oficio y la vida han sido generosos conmigo”.

Se extiende hacia un plano más profesional: “La actividad internacional de Librería Cálamo ha sido y es intensa, y está centrada en reivindicar el valor de nuestro oficio y en favorecer el conocimiento mutuo entre librerías y editoriales independientes de ambos lados del Atlántico -dice Goyanes-. Hemos impartido conferencias y cursos de formación librera en lugares tan dispares como Guatemala, Colombia, Guinea Ecuatorial, Costa Rica, Italia, Argentina o México”. Cálamo ha pasado por diversas épocas: ha apostado por los viajes y por los vinos, tuvo con un socio alemán una empresa de diseño y equipamiento de librerías, contó con un sello editorial que arrancó con ‘La aduana del semoviente’, de Francisca Sánchez, con ilustraciones de Isidro Ferrer.

Los ganadores de los Premios Cálamo de 2022 -Elaine Vilar, Eduardo Halfon y Alejandro Simón-, con Ana Cañellas (de amarillo) y Paco Goyanes (de marrón). Guillermo Mestre.

“Fuimos parte del equipo asesor que ayudó al diseño y puerta en marcha de la Librería Carlos Fuentes de la Universidad de Guadalajara (México), de 2.600 metros cuadrados, una de la mayores librerías del mundo. y ha colaborado con diversos artistas, con Isidro Ferrer a la cabeza, “genial creador y queridísimo amigo que ha creado los logotipos y la imagen de Cálamo”. Durante ocho años llevaron en las salas del Palacio de Sástago, de la Diputación de Zaragoza, una librería de arte internacional “a la que acudían de manera regular artistas e intelectuales de todas las disciplinas. Recordamos con especial cariño a Antonio Saura y Federico Torralba”, dice Goyanes. Enrique Vila-Matas también presentó allí uno de sus libros de principios de los años 90. Cálamo ha sido y es, en todos sus locales, un escenario constante de presentaciones de libros: “Calculamos cerca de 4.000”.

“Junto con Ana Cañellas, mi compañera y socia, dirigimos dos proyectos de enorme calado profesional y público: el Encuentro de Librerías y Editoriales Independientes Iberoamericanas ‘Otra Mirada’, del que han organizado hasta el momento cinco ediciones (Zaragoza, Guadalajara-México, Antigua Guatemala, Bogotá y Barbastro), y el Talento Editorial del Hay Festival, con quince ediciones celebradas en las tres sedes del Hay Festival América: Querétaro (México), Cartagena de Indias (Colombia) y Arequipa (Perú) -recuerda Paco-. Los dos colaboramos con regularidad con la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (México), la Feria Internacional del Libro de Bogotá (Colombia) y la BuchMesse de Fráncfort”, donde volvieron a estar el año pasado, en este caso, además, junto a una nutrida representación aragonesa.

Algunos escritores y editores en Querétaro en 2018 con Ana Cañellas (de amarillo) y Paco Goyanes (quinto por la izquierda). Daniel Mordzinski.

También se sienten orgullosos de ‘Barbitania. Festival de Literatura de Barbastro’, de 2022, “un encuentro internacional de gran éxito que se abrió con Manuel Vilas, Héctor Abad Faciolince y Olga Merino. Por lo demás, mantenemos cinco clubs de lectura, cuatro de ellos desde hace nueve años”. En las escaleras de la librería Cálamo figuran los ganadores de los Premios Cálamo y también hay peldaños dedicados a amigos especiales del establecimiento como Paco Boisset y Stella Ibáñez, Isidro Ferrer, José Luis Rodríguez, etc. “Tenemos muchos recuerdos. Por ejemplo: en Cálamo, desde su inauguración no hubo un día que no nos visitara el historiador Juan José Carreras, ya desaparecido. Lo echamos mucho de menos”.

En el cuadro de honores y títulos figuran esos trofeos o diplomas que le hacen a uno sentirse orgulloso de su elección y de una trayectoria. Cálamo ha recibido el Premio a la mejor labor cultural organizada por librerías (1989), el Premio Librero Cultural (2001) –ambos concedidos por el Ministerio de Cultura– y el Premio Boixareu Ginesta, que otorga la Federación de Gremios de Editores de España (FGEE). “Cálamo es además la única librería aragonesa que ostenta el Sello de Calidad Librera, otorgado por Acción Cultural Española-ACE y la Asociación de Cámaras del Libro, y la consideración de Librairie Francophone de Référence concedida por el Ministerio de Cultura de Francia”, recuerda Paco Goyanes.