Isis Pérez: "En la buen arquitectura hay diseño pero también cariño"

Nacida en Zaragoza en 1996, Isis Pérez es arquitecta y trabaja en el estudio Sauerbruch Hutton de Berlín, uno de los más prestigiosos de Europa.

¿Por qué se hizo arquitecta?

Me gustaban las artes y las ciencias y vi que era una de las pocas disciplinas en las que podía desarrollarme en los dos ámbitos. Estudié en la Universidad de Zaragoza, hice el Erasmus en Francia y al acabar la carrera trabajé muy poco tiempo en Aragón. Vi que aquí no había muchas salidas, me fui a Rotterdam y, de allí, a Berlín.



Resume su vida en un minuto. Trabaja en Sauerbruch Hutton, uno de los estudios europeos más prestigiosos. ¿Cómo es?

A diferencia de otros de ese nivel, no tiene a un arquitecto estrella al frente. Trabajamos un centenar de personas, no todos arquitectos pero sí la mayoría, y hay muchos jóvenes, lo que nos hace ser un estudio muy dinámico. Simultaneamos varios proyectos a la vez. Ahora tenemos uno en Buenos Aires, una universidad, pero quizá el más importante de los que llevamos entre manos sea una torre de 31 plantas en el corazón de Berlín, en Alexanderplatz. He participado en ese proyecto.



Berlín sorprende a quien la visita. Aún hay solares vacíos desde el fin de la guerra mundial.

La fisonomía de una ciudad es heredera de su historia. Y Berlín sigue siendo una ciudad dividida, que no tiene un centro sino varios a pequeña escala. Pero es muy estimulante. A mi me ha sorprendido mucho y para bien. Con una creatividad enorme y que apoya las nuevas ideas; con mucho solar vacío y un gran interés por las nuevas tecnologías. ¿Qué más puede desear un arquitecto?



Pero el peso de la historia sigue siendo grande.

Obvio. En este edificio de Alexanderplatz las obras de cimentación se han tenido que suspender casi a diario porque en la excavación aparecían chatarra, bombas y elementos de la guerra.



Un tópico: la arquitectura alemana es rectilínea, previsible.

Es un tópico que solo se cumple, si acaso, en la arquitectura antigua. En la que se hace ahora desde luego que no. Hay muchos estudios que quieren cambiar el gris de la ciudad.



Y de Zaragoza, ¿qué cambiaría?

Aunque ha evolucionado mucho en los últimos años, sigue siendo incómodo ir en bicicleta por ella.



Hay quien cree que la ciudad es triste desde el punto de vista arquitectónico.

Pues no lo es. Es cierto que hay otras, como Bilbao, donde se apuesta más por la arquitectura contemporánea, pero esperemos a ver proyectos como la Romareda y el WiZink.



Las grandes ciudades cada vez se parecen más entre ellas.

Quizá sí, pero no debería ser así.



¿Qué es la buena arquitectura?

Buen diseño. La buena arquitectura lo es porque se adapta al lugar, emplea materiales locales, aprovecha la luz y da algún toque de color. Personalmente, me gusta que el material sea evidente en sí mismo, que no se enmascare.



La buena arquitectura es incompatible con un bloque de viviendas.

No, y hay numerosos ejemplos de ello en cualquier ciudad. En la buena arquitectura hay un ingrediente que pocas veces se menciona, el cariño. Cuando visito por primera vez un museo o un edificio notable siempre entro en los baños y estudio cómo se han diseñado. Me dan la medida del cariño que ha tenido el estudio de arquitectura en todo el proyecto.