Tako da en la diana con ‘Porque sí’, otra vuelta de tuerca a su visión plural del rock

Nacho Jiménez es uno de los dos miembros fundadores de Tako que sigue al pie del cañón 39 años después de la primera fusa en el pentagrama. El teclista comparte ese honor con Mariano Gil ‘Rones’, voz principal, guitarra y compositor de la banda ejeana, una de las más veteranas de España en activo. Este mismo mes ha salido al mercado su vigésimo álbum, otro dato que apabulla: ‘Porque sí’ pide enunciar el cliché, plenamente justificado en este caso, de que el recién alumbrado es el mejor disco de su carrera.

"Llevamos tiempo ya con él –apunta Jiménez– y aunque en la pandemia sacamos el recopilatorio, la idea inicial era grabar en 2020. No pudo ser, pero Mariano está siempre componiendo y sabíamos que no iba a faltar material. Eso sí, queríamos un punto de inflexión general. El problema era encontrar la dirección correcta y dar el golpe de timón: empezamos por esto último, reformulando la banda".

Nueva alineación en la trinchera

Con Mariano y Nacho están ahora en Tako Roberto Flores ‘Flopo’ en la guitarra eléctrica, Chus Gancedo en la batería y Raúl Serrano (antiguo músico de La Fuga) al bajo. "Queríamos una banda estable, solo eso. Con los anteriores hubo cero problemas, al revés, pero tenían la agenda copada por sus compromisos con Uroboros, Soziedad Alkoholika y Mägo de Oz. La gente que ha estado en Tako siempre ha sumado, pero estamos muy contentos con estos tres compañeros, por su actitud y aportes. Y sí, creo que nos hemos salido de lo habitual. A ver, cuando canta Mariano ya suena Tako, es nuestro sello, pero la producción es distinta y nos encanta".

Nacho desmenuza el proceso. "Hemos trabajado aquí en Ejea en el estudio de Lorenzo Cortés, un fenómeno, y contamos además en esa faceta con otro aragonés, Diego García, especialista en las mezclas y candidato al último Grammy Latino. Lorenzo me lo dijo enseguida: este chico es tremendo. Junto a Javi López han sacado un sonido mágico. Creo que no se parece a ningún disco anterior nuestro: aunque Mariano tiene su línea en las composiciones, las noto más directas. Me encantan los juegos de voces, los coros, todo. La respuesta con el vinilo ha sido buenísima: ya se ha agotado la tirada inicial, y tenemos eco en redes y plataformas. El trabajo de nuestro manager Carlos Martínez también ha sido fundamental".

La banda cuenta con dos vídeos en Youtube de los temas señeros del álbum, la pegadiza ‘Me sube’ y la enigmática ‘Ponte en mi piel’, con Ana Escario, Adela Moreno y Laura Torrijos-Bescós tras las cámaras: en el caso de Laura, también delante de ellas. "Quiero señalar el diseño de portada de Iñaki Irigaray: desde luego, invita a mirar cuando te la encuentras en una tienda. Los vídeos son fantásticos, y la música... no sé, hay cosas influenciadas por Petty, Springsteen... ‘Me sube’ es simple, y también un cañonazo".

El disco cambia varias veces de velocidad y lenguaje: muy Tako y muy heterogéneo al mismo tiempo. "Asoman cosas que nos gustan, desde Biffy Clyro a Queens of the Stone Age, Manic Street Preachers o Foo Fighters, pero nada deliberado: todo fue creciendo y tomando forma en el estudio. Lo dicho, estamos orgullosos, felices y con muchas ganas de tocar".