Una tarde con una ‘bestseller’ mundial en Alcañiz

En 2019 Irene Vallejo acudió a la librería Santos Ochoa de Alcañiz (Teruel) para presentar una obra titulada ‘El infinito en un junco’. Ni la escritora zaragozana, ni sus editores, ni el más perspicaz crítico alcanzaban a imaginar el fenómeno mundial que supondría poco después este ensayo consagrado a mayor gloria y honor del libro y la literatura.

Este martes, cuatro años después de aquella visita, la autora retornó a la localidad turolense que apenas supera los 16.000 habitantes para reencontrarse con la librería y con sus lectores. Lo hizo enfundada en los ropajes de una ‘bestseller’ internacional, como una de las personalidades literarias más solicitadas del planeta.

"Hablar de libros, recomendarlos, es un poderoso gesto de acercamiento, de intimidad. Ningún algoritmo posee el talento para la sorpresa y lo inesperado. En un mundo de pantallas frías y comunicación remota, las librerías albergáis un espacio saludable para la acogida, el encuentro y la palabra. Aquí, en Alcañiz, tierra de humanistas, la librería Santos Ochoa es un refugio del saber, un arcón secreto de valor incalculable: el lugar donde guardamos el tesoro de nuestra memoria, la pócima secreta de nuestros sueños", proclamó la creadora.

El artífice de este momento único es Eugenio Ramo (Zaragoza, 1983), quien hace una década soñó, planeó y abrió una librería en Alcañiz dejando atrás su vida en Barcelona. Muchos le llamaron loco pero, el tiempo le ha dado la razón. "Las caras de mis amigos y familiares cuando les dije que quería abrir una librería eran de estupor y sorpresa. ‘¿Dónde vas?’, me decían. Era una apuesta arriesgada, pero cada vez que me desanimaban, más fuerzas me daban. Me acompañaban un punto de inconsciencia y muchas ganas de trabajar. Diez años después, el balance es extraordinario. Trabajo todos los días sin excepción, pero no se me ocurre un mejor oficio en el mundo", asevera.

El talante y el talento de Ramo le han permitido convencer, además de a Irene Vallejo, a otros reputados escritores como Manuel Vilas, Ana Iris Simón, Javier Sierra (padrino de la librería en 2013), Sergio del Molino o Rosario Villajos para que se desplazaran hasta tierras turolenses para encontrarse con los lectores. "Me propuse figurar en el mapa literario nacional y estrechar puentes. Es algo costosísimo en todos los sentidos y que a veces me causa algún enfado, pero cuando las gestiones salen bien, la satisfacción no puede ser mayor", relata.

Pero si de algo se siente especialmente orgulloso Ramo (además de haber conocido a la que es su esposa en la librería), es de la creación de un club de lectura que lleva más de 50 meses seguidos leyendo novedades con un grupo de 20 personas.