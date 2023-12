El librero que convenció a Irene Vallejo para que amadrine su tienda en Alcañiz

Cuando Eugenio Ramo (Zaragoza, 1983) soñó y planeó abrir una librería en Alcañiz (Teruel) dejando atrás su vida en Barcelona, muchos le llamaron loco. Fue un 31 de octubre de 2013 cuando hizo realidad esa bendita locura y, una década después, se ha tornado en un gozoso éxito. Para celebrarlo, el próximo jueves 26 de diciembre Irene Vallejo dedicará toda la tarde a amadrinar la tienda y firmar sus ejemplares a cuantos alcañizanos lo deseen.

"El amadrinamiento de Irene tiene un valor incomparable. Soy consciente de que es un lujo. No tuve que convencerla de nada, simplemente surgió", avanza Ramo, quien revela que el vínculo con la autora de 'El infinito en un junco' viene cocinándose desde hace seis años: "Conocí a Irene en 2017 y, desde entonces, pasó a formar parte de un selecto grupo de autoras y autores que han vuelto a Santos Ochoa Alcañiz para presentar cada uno de sus libros. Sin ir más lejos, presentó 'El infinito en un junco' muy pocos días después de su publicación, en otoño de 2019. Recuerdo que en una de esas visitas me contó que había una gran editorial muy interesada en publicarlo. En la librería hemos celebrado cada reimpresión, cada crítica, cada éxito del 'Infinito...' con mucha alegría. La relación se ha ido manteniendo en el tiempo, pero nunca hubiera imaginado que terminaría convirtiéndose en nuestra madrina", explica Ramo con indisimulada emoción.

La llegada de una superventas mundial a la localidad turolense de 16.000 habitantes supone todo un acontecimiento. "Ayer, un amigo me decía que lo de Irene es como recibir a un Premio Nobel y creo que tiene razón. Me gustaría contar una anécdota que creo que es la mejor explicación: cuando abrí la librería, la familia riojana Santos Ochoa me insistió en que sus valores para trabajar (y vivir) eran la humildad, el respeto, la responsabilidad y la alegría. En aquel momento, aquellas palabras me resultaron un tanto naif; sin embargo, en estos diez años siendo librero he reflexionado sobre ello a menudo y cada día estoy más convencido de que quiero que esos valores sean mi brújula. Por descontado, de entre todas las virtudes que atesora Irene, también posee esas. Irene es una escritora mundialmente premiada y valorada, pero es todavía mejor persona. Sonará melifluo o lisonjero, pero da igual: estas son las cosas realmente importantes (y reivindicables) por encima de todo", asevera.

La ambición bien entendida y la pasión exacerbada por los libros son el combustible que alimenta a Eugenio Ramo en esta tarea titánica de mantener viva la llama de la literatura en Alcañiz. "Las caras de mis amigos y familiares cuando les dije que quería abrir una librería eran de estupor y sorpresa. '¿Dónde vas?', me decían. Era una apuesta arriesgada, pero cada vez que me desanimaban, más fuerzas me daban. Me acompañaban un punto de inconsciencia y muchas ganas de trabajar. Diez años después, el balance es extraordinario. Trabajo todos los días sin excepción, pero no se me ocurre un mejor oficio en el mundo", comparte.

El talante y el talento de Ramo le han permitido convencer, además de a Irene Vallejo, a otros reputados escritores como Manuel Vilas, Ana Iris Simón, Javier Sierra (padrino de la librería en 2013), Sergio del Molino o Rosario Villajos para que se desplazaran hasta tierras turolenses para encontrarse con los lectores. "Me propuse figurar en el mapa literario nacional y estrechar puentes. Es algo costosísimo en todos los sentidos y que a veces me causa algún enfado, pero cuando las gestiones salen bien, la satisfacción no puede ser mayor", relata.

Pero si de algo se siente especialmente orgulloso Ramo (además de haber conocido a la que es su esposa en la librería), es de la creación de un club de lectura que lleva más de 50 meses seguidos leyendo novedades con un grupo de 20 personas.