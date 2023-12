Pablo Berger: “Ya lo dice Maribel Verdú, el éxito es vivir como deseas”

No es usted un cineasta prolífico, pero cada película que saca toca el cielo. ¿Ha hecho un pacto con la diosa Fortuna?

Pues mira, la verdad es que nací hace justo 60 años en el día de la lotería de Navidad, porque en mi año el 22 caía en domingo y el sorteo se celebró el sábado. No sé si tendrá algo que ver. El largo espacio que suele haber entre mis películas se debe a mi forma de trabajar, y también a los giros del destino en algunos casos.

Antes de seguir, entonces, díganos qué número será el Gordo de Navidad. Para los lectores será tarde, eso sí.

Bueno –ríe– me arriesgo y te digo que va a acabar en 73, como mi película ‘Torremolinos 73’ y el año en el que cumplí los 10. El cumpleaños 60, gracias a mi amigo Luis Alegre y la Universidad de Zaragoza, ya siempre estará unido a vuestra ciudad.

¿Cuál ha sido el mayor revés profesional que ha sufrido?

Con ‘Robot dreams’ nos ha pasado;teníamos un estudio para rodar, CartoonSaloon, quizá el mejor que hay, y la pandemia frenó nuestros planes. Tengo los mejores productores del mundo, están acostumbrados a que les salga con ideas que se salen de lo común: de hecho, creo que les decepcionaría si no hiciera estas cosas: recuerda que ‘Blancanieves’ era una película muda y en blanco y negro. Ahora tenía el dinero para hacer la película, pero ya no estaba disponible el estudio irlandés para el proyecto, así que decidimos montar un estudio en España. Dos, de hecho, con 200 animadores que llegaron de toda Europa. He contado con un ‘dream team’.

La música es clave en esta cinta.

En todas las que hago. Vengo de una familia musical;los Uranga de Bilbao son primos por parte materna.De hecho, si tengo una profesión frustrada es la de músico. En ‘Robot dreams’ la acción transcurre en el Nueva York de los 80, recoge experiencias propias de mis 10 años allá, y las diferentes músicas van brotando en función de la acción. Es verdad que personalmente soy más de CBGB’s del rock y el punk, pero en Nueva York se respira jazz, desde el Vanguard al Blue Note, y la música latina no falla... Traté de que todo eso estuviera reflejado.

Es usted un soñador, y su cine siempre mira al pasado.

La película tiene muchas cosas de mis otras películas, y entre otras cosas habla de una obsesión personal: entender el cine como la mejor de las máquinas del tiempo.

No para de ganar premios y recibir nominaciones. De hecho, es una constante en su carrera. ¿Qué es el éxito, señor Berger?

Ya lo dice Maribel Verdú, y creo que nadie me lo ha definido mejor que mi amiga y protagonista de dos de mis películas:el éxito es vivir como deseas. Ella lo hace, yo lo hago, así que he tenido y tengo éxito, pero no lo digo desde un punto de vista pretencioso, sino feliz. Mis películas han recibido el reconocimiento de la industria y del público desde mi primer corto, ‘Mamá’, hasta ‘Torremolinos 73’, ‘Blancanieves’, ‘Abracadabra’ y ahora ‘Robot dreams’, pero lo más importante es que he podido hacer las películas que quería y exactamente del modo en que quería hacerlas. Con ‘Blancanieves’ no afronté borrachera de éxito ni tampoco el abismo de "a ver qué hago después". Mi madre decía siempre que eso de "si sale con barbas, San Antón, y si no, la Purísima Concepción". Seguí haciendo lo que creía conveniente, alternando drama y blanco y negro con comedia esperpéntica y color. ¿Por qué no?

No obstante, no parece usted de los que dicen que los premios no importan.

Obviamente, hacen mucha ilusión. Con el del cine europeo de hace unas semanas en Berlín me llevé un alegrón, no lo esperaba en absoluto, y con el Forqué lo mismo, creo que se me notó en la cara. La idea de estar en Hollywood el próximo mes de marzo nominados en el segmento de animación hace muchísima ilusión, claro. Dicen que tenemos posibilidades. A ver...