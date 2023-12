'La sociedad de la nieve' y Almodóvar pasan el corte en la carrera del Oscar

La película 'La sociedad de la nieve', de J.A. Bayona, ha pasado el corte de las quince cintas finalistas en la categoría de mejor película internacional en la 96ª edición los Oscar, cuya gala se celebrará el próximo 11 de marzo de 2024 de nuevo en el Dolby Theatre de Los Angeles. Asimismo, el cortometraje de Pedro Almodóvar, 'Extraña forma de vida', también ha recibido el apoyo de los académicos.

En el caso del filme de Bayona, ha conseguido pasar el corte también en otras tres categorías: mejores efectos especiales, mejor música original y mejor maquillaje y peluquería.

La Academia de Hollywood ha dado a conocer este jueves 21 de diciembre la lista de quince películas preseleccionadas en la categoría (conocida como 'shortlist') de la mejor película extranjera, elegidas entre los cerca de un centenar de filmes presentados. No obstante, las cinco películas nominadas definitivamente se conocerán el 23 de enero, cuando se anuncie el resto de nominaciones.

En la ronda de nominaciones, los miembros de la Academia de todas las ramas están invitados a votar pero para participar deben acreditar haber visto las 15 películas preseleccionadas. El año pasado la candidatura española recayó en 'Alcarràs', de Carla Simón, que no consiguió entrar en las cinco finalistas de los Oscar.

'La sociedad de la nieve' fue la película española elegida el pasado 20 de septiembre por los académicos para representar a España en los premios Oscar. Con una cinta basada en el relato de supervivientes de la tragedia aérea de Los Andes, Bayona ya explicó que tuvo una "reacción inmediata" al leer el libro de Pablo Vieci.

Esta obra recoge los testimonios de los supervivientes del accidente del avión que impactó el 13 de octubre de 1972 con la cordillera andina, y que se cobró doce víctimas. El cineasta ya habló de la preparación que harían para el desembarco de la película en Estados Unidos.

"Tenemos que intentar que la película la vea el mayor número de académicos posible, porque a diferencia de otras cintas, aún no se ha estrenado. Nos aseguraremos de que la vean para poder competir: hay un esquema de cómo se hace todo el proceso y ahora empezaremos a trabajarlo al detalle", remarcaba entonces la productora Belén Atienza.

Preguntado al respecto de poder estar nominado en otras categorías, el cineasta ya ironizó pidiendo "ir primero con la categoría internacional". "Esta película es una 'rara avis', nos ha costado años financiar algo así en español. Es un esfuerzo para competir de tú a tú con películas americanas y creo que estamos para competir en otras categorías", indicó en septiembre.

"Algo inaudito para una película española"

La sociedad de la nieve' ha pasado el primer corte en las categorías de música, efectos visuales y maquillaje, "algo inaudito para una película española", como ha señalado a EFE su director, Juan Antonio Bayona.

Unas candidaturas que se unen a la nominación en los Globos de Oro a mejor película de habla no inglesa y a las 13 conseguidas en los Goya.

Aunque en el caso de los Óscar aún no son nominaciones y le queda "mucho camino y un camino donde hay mucha competencia", ha reconocido Bayona en declaraciones telefónicas desde Barcelona, donde asistía a una proyección del filme cuando se ha producido el anuncio de la Acadeia de Hollywood.

El director se ha mostrado muy feliz, por la película y, principalmente, "por todo el equipo", porque es el trabajo de todos el que ha permitido que 'La sociedad de la nieve' se haya "colado en cuatro categorías" y algunas como la de efectos visuales, que suele estar dominada por las grandes producciones de Hollywood.

El 23 de enero se conocerán las nominaciones de los Óscar y se sabrá si la película es nominada en esas cuatro categorías e incluso en más, pero para Bayona el anuncio de hoy lo que ratifica es que el filme "está ahí".

"Es un reconocimiento de que es una película muy valorada y un equipo muy valorado", además de ser la primera vez que una cinta española entra en tantas categorías, ha agregado.

Mañana llega a las salas en Estados Unidos y en enero a Netflix, coincidiendo con el periodo de votaciones para los Óscar. Y Bayona se muestra optimista ante sus posibilidades, no solo porque confía en la película, si no por los "comentarios entusiastas" que está recibiendo desde su estreno en España, hace apenas una semana.

Para Bayona además el entrar en la 'short list' (lista corta) de los Óscar es "un alivio" porque sentía mucha responsabilidad por representar a España y por la confianza que sus colegas depositaron en su película al nombrarla la candidata española.

Por eso seguirá trabajando en la promoción de la película, en Estados Unidos y en España en paralelo.

El día 5 sale para Los Ángeles para participar en algunas ceremonias de premios de la crítica, el día 7 estará en los Globos de Oro. Luego llegarán las nominaciones a los Óscar y el 10 de febrero los Goya.

Asegura que no se esperaba tanto e insiste es que está "muy satisfecho por el trabajo de todo el equipo".

'La sociedad de la nieve' fue la película de clausura del pasado Festival de Cine de Venecia y supone el regreso de Bayona al castellano quince años después de 'El orfanato' (2007), su aclamada opera prima.

El rodaje de 'La sociedad de la nieve' se llevó a cabo en Sierra Nevada (Andalucía), Montevideo y en distintas localizaciones de los Andes (tanto en Chile como en Argentina) incluyendo El Valle de las Lágrimas, localización real donde sucedió la historia.

La vuelta de Almodóvar

Mientras, 'Extraña forma de vida', el cortometraje de Almodóvar que se estrenó en el pasado festival de Cannes y cuenta con Ethan Hawke y Pedro Pascal como protagonistas, entrará entre los finalistas a la categoría de mejor corto en los Oscar.

El trabajo del cineasta ha corrido mejor suerte que su anterior cortometraje, 'La voz humana', que sí se quedó fuera de la 'shortlist' en el año 2021. En la edición de 2022, por el contrario, tanto Penélope Cruz como Alberto Iglesias fueron nominados al Oscar por su trabajo en 'Madres Paralelas'.

Es precisamente en 2022 cuando se registró el último triunfo español en la ceremonia de la Academia de Hollywood. El director Alberto Mielgo levantó el galardón a Mejor Cortometraje de Animación por 'El limpiaparabrisas', coproducción entre España y Estados Unidos.

Felicidad en la familia Almodóvar

"Los que hacemos cine español hoy tenemos que estar muy contentos", ha asegurado a EFE el productor Agustín Almodóvar, después de que el cortometraje de su hermano Pedro, 'Extraña forma de vida', y la película 'La sociedad de la nieve', de Juan Antonio Bayona, se hayan colocado entre las precandidatas a los Óscar 2024.

El productor ha expresado la alegría de la familia Almodóvar por el hecho de que 'Extraña forma de vida' haya pasado el penúltimo corte de los Óscar y se haya colocado entre las precandidatas para lograr una estatuilla, un 'western' de treinta minutos que se estrenó este año en el Festival de Cannes.

El cortometraje, ha señalado Agustín Almodóvar, está siendo exhibido en cines en Estados Unidos y ya lleva más de medio millón de dólares de recaudación, algo que ha considerado "insólito" y ha señalado que ayuda muchísimo en la carrera para el Óscar que siga su explotación.

Considera que la cinta de Pedro Almodóvar llama la atención por dar una visión muy contemporánea del 'western', un género que nació con el cine pero al que le quedaba pendiente un tema: el género.

Ha agregado que el 'western' es "muy masculino", un género donde el hombre es el patriarca y donde la relación afectiva entre hombres no aparecía.

"Pedro ha aportado esta actualización" para la que se han documentado mucho en el género clásico pero llevándolo a la vez al territorio español, a Almería. Y han unido al mismo tiempo la tradición estadounidense del ´western' con una nueva mentalidad añadiendo el amor entre dos hombres.

Agustín Almodóvar ha recordado cómo se han divertido con la realización de este cortometraje porque los dos son "fanáticos" del género: "Nos hemos divertido tras cuatro décadas rodando, ha sido un nuevo reto y eso te anima. Y que esté entre los precandidatos, más".

"Es un primer paso decisivo", ha señalado el productor, que ha explicado que están muy contentos también por la película de José Antonio Bayona, que cree que tiene muchas posibilidades de hacerse con una estatuilla.

'Strange way of life' se disputa un hueco en la terna final con títulos como 'The After', 'The Anne Frank Gift Shop', 'An Avocado Pit' o 'Bienvenidos a Los Angeles'.

De lograr Almodóvar la nominación, sería la sexta de su carrera y la primera en tres años, tras la de 'Dolor y Gloria'.