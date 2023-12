La gran fiesta del rock'n'roll en Zaragoza resucita por Navidad

Los amantes del rock'n'roll en Zaragoza están de enhorabuena ya que este sábado 23 de diciembre recibirán un regalo muy especial en la sala Rock & Blues. Tras casi cuatro años en barbecho, resucitará Shake-A-Round, la fiesta de referencia consagrada a estos sonidos de los cincuenta y los sesenta en Aragón de la mano del trío femenino The Sparkles.

En enero de 2020 se celebró en el Centro Musical Las Armas el hasta ahora último capítulo de este ciclo bimensual. En aquel momento se puso fin a una iniciativa nacida en 2015 y que había alumbrado las actuaciones de artistas como Velvet Candles, Barrence Whitfield, Kim Lenz, The Limboos, The Fuzillis, Mike Sánchez o TT Syndicate.

"Desde 2015, y casi siempre en el Pub el Zorro, hicimos cerca de 40 ediciones con otras tantas bandas y djs invitados, siempre girando alrededor de géneros como el rhythm & blues, rock'n'roll, rockabilly, surf, doo wop.... los géneros que se desarrollaron en Estados Unidos desde mediados de los 50 hasta mediados de los 60, la era dorada de la música popular del siglo XX. También realizamos unas cuantas ediciones en La Casa del Loco, La Lata de Bombillas, el Rock & Blues y Las Armas. Terminamos por todo lo alto, en enero de 2020 con un fiestón memorable en Las Armas con la firme convicción de que lo habíamos dado todo y había terminado nuestra misión", relata Francho Angás, uno de los organizadores.

Un legado que escribirá nuevas páginas a partir de este sábado con el buen gusto y la pasión acostumbrados. "No es que creamos que sea absolutamente necesario que volvamos con nuestra fiesta, pero sí que nos apetecía hacer un reencuentro, poner de nuevo la máquina en marcha, y, de manera puntual, repetir aquello de Let's shake!", completa Angás.

La primera cita del reencuentro estará protagonizada por The Sparkles (21.00), un trío femenino barcelonés nacido en 2009 que ofrecerá su primera actuación en Zaragoza. Sus referentes indisimulados son bandas como The Shirelles, The Ronettes o The Chiffons. En sus cuatro discos editados nadan en las aguas del doo-wop, el rhythm & blues, el surf vocal y el early soul. Para calentar el ambiente, desde las 18.30 estarán tras los platos del Rock & Blues DJ Beiby y DeeJay Francho. Las entradas se pueden adquirir en la web www.rockandbluescafe.com.