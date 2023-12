Bunbury canta a los derechos humanos en la canción 'Liberté'

La productividad artística de Enrique Bunbury en los últimos tiempos es notable. Al lanzamiento del disco 'Greta Garbo', a la edición del poemario 'Microdosis', a colaboraciones con artistas como Pedro Guerra y a una recientísima gira de regreso a los escenarios con todas las entradas vendidas en Buenos Aires, Santiago de Chile, Lima, Quito y Bogotá, se une la participación del zaragozano en una canción que ha servido para celebrar el Día Mundial de los Derechos Humanos.

El artista aragonés ha prestado su voz en el tema 'Liberté', compuesto por el dúo colombiano Aterciopelados y en el que también han colaborado la peruana Susana Baca y el mexicano Dr. Shenka (Panteón Rococó).

No es de extrañar que Andrea Echeverri y Héctor Buitrago, corazón y alma de Aterciopelados, recurrieran a su viejo y buen amigo zaragozano. Una relación que labraron en una gira con Héroes del Silencio en 1996 y que posteriormente se ha seguido cultivando en muchos encuentros, tal y como contó Aterciopelados en una entrevista con HERALDO con motivo de su participación en el Vive Latino de Zaragoza en 2022. "Cuando hicimos aquella gira con Héroes del Silencio en el 96 estábamos apenas empezando, fue nuestra primera vez desplazándonos en ese tipo de autobuses, con aquella infraestructura grande; recuerdo que todos los técnicos eran ingleses, menos los nuestros, porque no teníamos técnicos entonces, pero sí ganas de aprender; de hecho, hubo mucha camaradería en esa gira. Recuerdo que cantábamos rancheras con Enrique en los ‘backstages’, muchas; quizá somos culpables de su afición por el folclore mexicano".

La canción que les ha vuelto a unir, 'Liberté', se ha lanzado para conmemorar el 75 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Su letra es de carácter eminentemente reivindicativo: "Por los que siguen pero ya se han ido/Por los que saben y no se han atrevido/Por los que entienden que este es su destino/Y no dudan del camino escogido". Y prosigue: "El hombre crea las guerras donde no las hay/Luchando con amor por nuestras ideas/Podremos volar libres como las estrellas".

En el videoclip, que ha sido dirigido por Fede Quintana y que se ha inspirado en el mural 'Todos los derechos, todas las personas' de la artista veracruzana Eva Bracamontes inaugurado en octubre y ubicado en la Central de Abasto de la Ciudad de México, aparecen tanto Aterciopelados como Susana Baca y Dr. Shenka, no así Bunbury.