El post de Galder Varas sobre su 'show' en Zaragoza: "¡Qué mal está este país!"

El humorista Galder Varas visitó el Teatro de las Esquinas de Zaragoza el pasado 3 de diciembre dentro de su gira 'Esto no es un show' con la que regresará a la capital aragonesa el 14 de enero, el 21 de abril y el 22 de abril de 2024 y lo hizo a su manera, él solo en el escenario y con un micrófono al más clásico formato 'stand up comedy'. Como suele ser habitual en él, unos días después de su éxito en la ciudad, subió a las redes un fragmento de su espectáculo que consiste en interaccionar con el público en el que hablaba con un funcionario.

El vídeo consiguió 86.268 'me gusta' en su cuenta de Instagram. En él hablaba con un empleado público aragonés "de los que trabaja con mocho" que además es chatarrero y vende antigüedades. "¡Qué mal va el país!", aseguraba el humorista al oír a este espectador hablar de su "pluriempleo". Sin embargo, todo cambió al escuchar la aclaración sobre cómo es su trabajo.

El funcionario explicó al humorista que el pluriempleo se debía a que "no se cansa en su trabajo". Las reacciones a este vídeo no se hicieron esperar entre los seguidores de Varas y las hay para todos los gustos, desde los críticos que destacan lo "vergonzoso de que los impuestos vayan para sueldos de gente así (...)" como dice @mkastano, a las risas que provocan los hilarantes comentarios del humorista del tipo: "No trabaja ninguno. Tú valórate" que desató las carcajadas virtuales de @mini_umba.

Aunque solo ha subido a redes sociales una pequeña muestra del espectáculo que dio en Zaragoza, las risas que se pueden escuchar son continuas. Algo que, los afortunados que tengan entradas, también podrán vivir el próximo año, ya que el humorista repetirá visitas a Zaragoza.

Entradas para 'Esto no es un show' de Galder Varas y precios

Las entradas para los espectáculos de Galder Varas suelen agotarse. El 3 de diciembre no cabía un alfiler en el Teatro de las Esquinas para ver 'Esto no es un show'. Para el próximo 14 de enero tampoco quedan entradas. De 'sold out' en 'sold out', el cómico bilbaíno cuenta con miles de seguidores también en redes sociales. En Instagram atesora 1.400.000 seguidores y 1.300.000 en TikTok. Todo un fenómeno de masas que triunfa en sus actuaciones en directo y también con sus vídeos en redes.

El precio de las entradas para sus próximas actuaciones en el Teatro de las Esquinas oscila entre los 20 y los 24 euros y se pueden adquirir de forma anticipada en la web. Estos son los horarios y fechas de sus próximos espectáculos en Zaragoza:

Domingo, 14 enero de 2024, a las 18.30 (entradas agotadas)

(entradas agotadas) ​Domingo, 14 de enero de 2024, a las 20.30 (quedan 6 localidades a fecha del 11 de diciembre de 2023)

(quedan 6 localidades a fecha del 11 de diciembre de 2023) ​Domingo, 21 de abril de 2024, a las 18.30 (quedan 9 localidades a la venta a fecha del 11 de diciembre de 2023)

(quedan 9 localidades a la venta a fecha del 11 de diciembre de 2023) ​Lunes , 22 de abril de 2024, a las 18.30

¿Quién es Galder Varas?

Nacido en Bilbao en 1987, a Galder Varas se especializó en Stand Up Comedy, también llamada 'comedia en vivo'. Un estilo caracterizado porque el comediante, micro en mano y generalmente sobre una banqueta alta, se dirige directamente a una audiencia con la que interactúa e improvisa sobre la marcha. La primera vez que se subió a un escenario fue a finales de 2017 en Madrid. Antes de cómico fue profesor de inglés, un día, por aburrimiento, decidió apuntarse a un curso de ‘stand up comedy’ de dos meses y cambió su vida.

Además de humorista, Varas ha sido guionista en La Resistencia, Mi año favorito (Movistar+). Atresmedia, Neox y Comedy Central, entre otros espacios televisivos. Formado en Comunicación Audiovisual, especialista en cine, televisión y guion en la Universidad Politécnica de Valencia, Universidad Nhtv (Países Bajos) y Uni-versidad Inha (Corea de Sur), en 2017 fue galardonado con el premio del público en el Festival Sundance TV Shorts por su cortometraje ‘Billy Boy’. Podría decirse que, en su caso, fue la comedia la que le eligió a él.