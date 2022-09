Galder Varas: “Las redes sociales son al humor como el Tinder al sexo”

Nacido en Bilbao en 1987, el cómico y guionista Galder Varas se especializó en Stand Up Comedy, también llamada 'comedia en vivo'. Un estilo caracterizado porque el comediante, micro en mano y generalmente sobre una banqueta alta, se dirige directamente a una audiencia con la que interactúa e improvisa sobre la marcha. “La comedia siempre me ha gustado como aficionado, pero porque intento pasar el mayor tiempo que puedo riéndome. Nunca pensé que podría llegar a dedicarme a esto profesionalmente”, afirma.

Y eso que la primera vez que subió a un escenario, Varas sintió de todo menos ganas de reírse ni de hacer reír a nadie. Fue a finales de 2017, tan solo diez minutos de texto delante de compañeros de clase y amigos en una pequeña sala en Madrid. “Estaba tan nervioso que no podía ni moverme, sentía pánico absoluto. Recuerdo que me preguntaba qué es lo que estaba haciendo en ese escenario hasta que oí las primeras risas. Es una sensación que nunca te abandona del todo, pero te permite no bajar la guardia y seguir”, rememora.

Llegó a la comedia de casualidad. Tras varios años trabajando como profesor de inglés, un día, por aburrimiento, decidió apuntarse a un curso de ‘stand up comedy’ de dos meses. “Podría haber sido de sushi, no fue algo premeditado. Fue el profesor, Carlos Ramos, quien me dijo que tenía posibilidades de vivir de ello”, explica.

Galder Varas, en Zaragoza. C.I.

Comenzó muy poco a poco, como suele ocurrir en estos casos, reuniendo a grupos de apenas diez personas en pequeñas salas de Madrid. De hecho, asegura que ha llegado a actuar para tan solo dos personas: “Y te tienes que entregar igual. El respeto por el público es siempre una prioridad”. Hoy, el bilbaíno llena teatros.

Actualmente se encuentra en gira con ‘Esto no es un show’, con el que aterrizó en el escenario del Teatro de las Esquinas el pasado 22 de septiembre con un lleno hasta la bandera. Era su primera vez en solitario en la capital aragonesa. “Lo del público maño me ha superado. Estaba entregadísimo. Ha sido una experiencia maravillosa”, admite. Tras el éxito de convocatoria, volverá el próximo 17 de noviembre, a las 20.30.

¿El secreto? Todavía no lo tiene muy claro. “Ojalá lo supiera. Hace un año meter a 30 personas en un teatro era una odisea. Hoy lo vivo como un auténtico regalo. Con algo de miedo e incertidumbre, te preguntas cuánto va a durar, pero con mucha gratitud y ganas de seguir”, añade.

Mucha culpa de su éxito la tienen las redes sociales que se convirtieron en un escenario alternativo con muchas posibilidades. Comenzó subiendo improvisaciones de sus shows -actuaciones que no se van a volver a repetir, pues surgen en el momento-, que poco a poco se comenzaron a viralizar.

Hoy, con más de 222.000 seguidores en Instagram y 280.000 en TikTok, el cómico y guionista asegura que hoy en día, estas “son al humor como el Tinder al sexo”. “Son un canal más de comunicación, más instantáneo y quizá efímero que los tradicionales, pero funcionan. La herramienta no es el problema, la clave es cómo la utilizas”, advierte.

Entre escribir o hacer humor

Además de humorista, Varas ha sido guionista en La Resistencia, Mi año favorito (Movistar+). Atresmedia, Neox y Comedy Central, entre otros espacios televisivos. Formado en Comunicación Audiovisual, especialista en cine, televisión y guion en la Universidad Politécnica de Valencia, Universidad Nhtv (Países Bajos) y Uni-versidad Inha (Corea de Sur), en 2017 fue galardonado con el premio del público en el Festival Sundance TV Shorts por su cortometraje ‘Billy Boy’. Podría decirse que, en su caso, fue la comedia la que le eligió a él. “Cuando estudiaba soñaba con escribir algo dramático, pero siempre me salía mal y la gente me decía que eran textos divertidísimos”, admite.

A la pregunta de si prefiere escribir o hacer humor, Varas confiesa no tenerlo nada claro. “En este momento de mi vida me gusta ser cómico porque me permite hacer varias cosas. Escribo e interpreto mis textos”, admite.

Una actividad que vive con auténtica pasión ya que defiende a capa y espada aquello de que hacer reír es un bien de primera necesidad. “Para mí el humor es una actitud ante la vida, una forma de enfrentarte a los problemas y las tragedias de tu existencia. Es un arma de doble filo, porque no se puede relativizar absolutamente todo, pero cuanto más tiempo pueda pasar riéndome, mejor”.