Juan Ibáñez: "Pablo Motos nunca se ha enfadado con Trancas y Barrancas"

Usted es la voz de Trancas y muchas otras cosas. No para.En eso estamos. Tengo monólogo nuevo ahora; en las actuaciones me lanzo con cosas que no pueden salir en ‘El hormiguero’, nos ponemos más fuertecitos si se tercia, pero que nadie se asuste en Zaragoza... Ya ha pasado Ignatius por ahí en las fiestas, ¿no? Entonces no voy a dar ningún miedo -ríe- y espero que lo pasemos bien. Me encanta el ‘stand up’, y escribir para ti cuando lo has hecho tantas veces para otros es una escuela, muy distinto. Es tu chiste y lo cuentas tú, debes pensar si te sientes cómodo haciéndolo en público. Me gusta mucho crear complicidad con la gente, ir más allá de la broma, incluso cruzar la raya un poco, sin maldad.