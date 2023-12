Ángel Martín: "Estar mal no forma parte de estar vivo"

Presentador y humorista popular, al que la televisión situó en nuestro corazón en el lado luminoso de la comedia, la vida le jugó sin embargo una mala pasada en forma de un brote psicótico que, a la larga, acabaría cambiando su vida. En un primerísimo momento, obviamente, para mal, pero a estas alturas en forma de una nueva y renovada fama en la que que Ángel Martín se ha convertido en una importante voz en el terreno de la salud mental.

Su experiencia la narró en un anterior y exitoso libro. 'Por si las voces vuelven', al que ahora se suma 'Detrás del ruido', en el que profundiza en las secuelas de aquel trance pero, sobre todo, en las claves para que no se repita. A la vez, Martín, quien visitó este lunes Zaragoza para firmar ejemplares en El Corte Inglés, continúa con su exitoso 'informativo' a través de las redes sociales a la vez que está ya en capilla para una de las citas más importantes de su carrera: actuar ante un Wizink Center lleno con su espectáculo 'Punto para los locos'.

En su libro habla del ruido. Hay bastante en torno a la salud mental, por ejemplo en forma de libros de autoayuda. ¿Por qué deberíamos dedicarle atención al suyo?

Primero porque leerlo no significa dejar de leer el resto.



En el libro se dirige directamente al lector. En un tono muy directo, tanto en el fondo como en la forma. Parece que coge al lector por la pechera metafóricamente. Hay frases en mayúscula, subrayados...Porque pienso en ese momento en el que eres incapaz de pensar absolutamente en nada y ver con claridad las cosas. Entonces, o alguien te coge por la pechera y te explica lo que a él le está sirviendo o no harás caso. Lo sé porque he estado ahí. Sé todo lo que va a pasar. Porque he estado mal, sé lo único que puede conseguir llamar la atención y es que alguien venga, te coja y te diga: "Siéntate aquí que te voy a contar lo que a mí me funciona". "Vamos a dejarnos ya de de tonterías, vamos a ir al grano".

¿Cuándo podemos saber realmente que nuestro motor está gripadísimo y vamos a derrapar?Ya lo sabes, todo el mundo lo sabe, sin excepción. Cuando algo te genera inestabilidad no pasa inadvertido. Lo sentimos al momento, de forma inmediata, ya sea una discusión, ya sea un algo que no ha salido como se espera, ya sea una decepción, una tristeza, rabia, lo que sea. Son emociones que no pasan inadvertidas.

Y sin embargo, ¿estos síntomas los sabemos interpretar tan bien como los físicos?

Sí sabemos. Lo que pasa es que hasta ahora ha habido un problema a la hora de mencionarlos en voz alta. Cuando es domingo, y ya se te pone mal cuerpo de pensar en lo que va a pasar el lunes, sabes que algo no va bien.

Quizá en culturas como la nuestra ese tipo de sentimientos se ven como parte consustancial de la existencia.Eso es un error, no es así. Estar mal no forma parte de estar vivo. Estar mal es una señal de alarma, de que algo no va bien. Sufrir no forma parte de estar vivo. Se sufre por cosas que no querías que te pasaran. Eso es inevitable, pero sentir emociones que te hacen sentir mal no te hace mejor persona ni sirve para nada salvo como señal de alarma de "pon orden aquí o nos vamos al carajo ya".

Por qué cree que ha caído ese halo de vergüenza en torno a la salud mental.Porque lo hemos estado haciendo mal y la falta de salud mental es algo que ya afecta a todo el mundo de manera que no puede esconderse más. Así de simple.

¿Cree que cuidar la salud mental pasa por tener cierta capacidad adquisitiva?No estoy para nada de acuerdo porque, si así fuera, todos los que están en ciertos niveles estarían bien y viceversa. Obviamente, cuantas menos herramientas hay es peor. Eso es de cajón. Pero, al final, todo ese discurso que escucho muchas veces viene de boca de gente que insiste en que, como sociedad, no hacemos lo suficiente. Pero luego en su casa, al que tiene problemas le dice que le caliente la cabeza.



¿Qué opina del concepto "generación de cristal"?Pues que si las nuevas generaciones son "de cristal", los que vamos antes que ellos lo hemos hecho muy mal.

Hay gente que sigue asociando plantear cuestiones de salud mental o ponerla por delante en las prioridades vitales a debilidad o quejarse de vicio.Yo creo que si tú, que eres mi hijo, te quejas de vicio, yo ,que soy tu padre, lo estoy haciendo mal. Hablamos de los jóvenes como si fueran una especie de hierba que ha salido de un sitio, no sabemos muy bien cómo. Pero somos nosotros los que hemos decidido traerlos, eres tú quien tiene que responsabilizarse de las cosas, por lo menos hasta cierta medida. Cuando veo a gente de mi generación diciendo que nosotros sí que lo hacíamos bien, pienso que a lo mejor no se estaba haciendo tan bien cuando, de repente, lo que está viniendo detrás está peor. Conozco mucha gente de mi generación despotricando de los jóvenes porque se pasan todo el día con el móvil y a la primera que su hijo les da un poco por culo le dan el móvil.

¿Abordar la salud mental como se está haciendo últimamente es algo también generacional?No, es una cuestión de que no lo hemos estado haciendo bien y por eso estamos peor que nunca. No hemos enfrentando las cosas, no hemos hablado claramente, no hemos verbalizado de forma clara. Así que, ¿por qué no hacerlo de otra manera?



Usted admite que su brote, si bien fue grave, no es una tragedia en comparación con otras peripecias vitales. ¿Dónde está ese punto medio entre relativizar lo que nos pasa y darle la importancia que merecen a las señales?Darle importancia a lo que a ti te pasa no quiere decir que no le des importancia a lo demás. Tú estás mal. Y eso hay que solucionarlo porque si no no vas a poder ayudar a nadie más.