Una aragonesa en la entrega de los Premios Nobel

"Estoy viviendo la experiencia más increíble e importante de mi vida. Todo un sueño". Lo asegura Isabel Esaín (Zaragoza, 1998), una joven científica que va a asistir este domingo a la ceremonia de entrega de los Premios Nobel y que está representando ya a la Universidad de Cambridge en las actividades paralelas que se celebran en Estocolmo a lo largo de la semana.

La ceremonia del Premio Nobel tiene lugar cada año en diciembre y se invita a 18 jóvenes de todo el mundo menores de 25 años que hayan hecho un descubrimiento significativo en la ciencia o hayan contribuido al desarrollo de nuevas tecnologías. La cita se llama SIYSS (Stockholm International Youth Science Seminar) y está considerada como el acto más prestigioso del mundo para jóvenes científicos.

El decano del Departamento de Química de Cambridge presentó la candidatura de Isabel Esaín y, valorada junto a las presentadas por el resto de departamentos, se eligió a la joven aragonesa para viajar a Estocolmo.

"El programa de actividades se prolonga a lo largo de una semana entera y consiste en presentar tu trabajo en auditorios, debatir con premios nobeles galardonados este año, asistir a las ‘Nobel lectures’ de medicina, física y química y atender el último día la ceremonia del Nobel, a la que solo pueden asistir 1300 personas de todo el mundo por invitación –relata la joven investigadora desde la capital sueca–. Además, he recibido la invitación exclusiva para asistir a la cena de gala, a la que van los reyes de Suecia".

La joven lleva varios años viviendo en Reino Unido. Es también violagambista, y la mejor forma de desarrollar sus dos carreras era estudiar bioquímica y música en Imperial College London y en el Royal College of Music, lo que logró tras recibir la prestigiosa Ash Music Scholarship.

A los 20 años recibió una oferta para realizar el doctorado en Cambridge, y allí está ahora. El título de su tesis de doctorado es ‘Investigating DNA G-quadruplex structure function through genome and epigenome engineering’, que viene a ser algo así como ‘Investigación sobre la función de la estructura G-quadruplex del ADN realizando ingeniería genética y epigenética’. La dirige el profesor sir Shankar Balasubramanian, ganador del Millenium Prize 2020 y Breakthrough Prize 2022 por el desarrollo de la metodología para secuenciar el genoma humano.

"Soy súper afortunada de trabajar con Shankar, y mi segundo supervisor es el doctor David Tannahill. Los dos son unos científicos brillantes, que han creído en mis ideas y me han apoyado en todo –señala Isabel Esaín–. Durante mi trabajo de doctorado he desarrollado nuevas técnicas para editar genes y he investigado la importancia de la estructura del ADN para la función del genoma humano –resume–. Mis experimentos y resultados han llevado al descubrimiento de un nuevo mecanismo molecular sobre el funcionamiento de los oncogenes, que abre nuevas posibilidades terapéuticas para el futuro como enfermedades genéticas".

Además, la joven científica aragonesa ha sido seleccionada también para participar en ‘Minds of the Future’, un panel científico de siete personas moderado por Anna Sjöström, de la fundación del Nobel, y donde ha tratado temas globales como el cambio climático o la inteligencia artificial con el galardonado en Química de 2023, Moungi G. Bawendi.

"Tener la oportunidad de hablar de mi trabajo delante de los ministros británicos en el parlamento ha sido una experiencia única"

La carrera científica de Isabel Esaín no tiene parangón. En junio de este año, por ejemplo, publicaba su primer artículo en solitario en la revista ‘Nature’: ‘Deciphering the cancer genome and epigenome’. Por si fuera poco, ganaba también este año un prestigioso premio británico.

"La verdad es que aún no me lo creo –señala–. Fui seleccionada como finalista por mi trabajo de doctorado para participar en STEM 4 Britain, una competición científica que tiene lugar en el Parlamento Británico. Allí recibí The Physiological Society Prize 2023. Tener la oportunidad de hablar de mi trabajo delante de los ministros británicos en el parlamento ha sido una experiencia única".

Y, paralelamente a todo este carrerón científico, no abandona la música antigua. No solo eso, sino que cree que ambos mundos están íntimamente conectados.

"La música y la viola da gamba son fundamentales en mi vida –subraya–. No tengo intenciones de seguir creciendo como música independientemente de mi faceta científica. He hecho un máster en el Royal College of Music y recientemente fui invitada a una masterclass con el maestro Vittorio Ghielmi. Hace un mes fui invitada como concertista a Capdepera (Mallorca), como parte del movimiento y programación de Juventudes Musicales. En los próximos meses tengo conciertos previstos en Londres y en varios ‘colleges’ de Cambridge. La conexión entre la música y la ciencia es súper fuerte. Toda mi creatividad científica tiene un fundamento musical. Me siento muy afortunada por poder compaginar las dos facetas y espero disfrutar las dos siempre".