Isabel Esaín, primera ganadora del concurso 'Vaya crack': "En la final iré a por todas"

Habitualmente todos destacamos en una habilidad u otra, sin embargo, existen personas que son buenas en varias a la vez, y no solo eso, sino que además son capaces de destacar en más de una. Bajo esta premisa arrancaba la semana pasada el programa ‘Vaya crack’ de La 1, que gira en torno a la teoría de las inteligencias múltiples. Las pruebas del formato televisivo se dividen en seis áreas de conocimiento: lógica, música, habilidades sociales, habilidad física, lenguaje y agudeza visual.

La primera entrega del programa, presentado por Roberto Leal, contó entre sus seis participantes con una aragonesa, la zaragozana Isabel Esaín. A sus 21 años, lleva desde los 18 residiendo en Londres donde se trasladó para estudiar sus dos pasiones en un doble grado que aúna ciencia y música. “Estuve tiempo viendo la posibilidad de estudiar ambas cosas porque me sentía incapaz de elegir solo una pero en España no existe esta modalidad. Adoro la ciencia y quería seguir formándome musicalmente así que me fui a Inglaterra”, explica la joven.

Durante tres años se ha formado en Bioquímica en el Imperial College London al tiempo que perfeccionaba sus conocimientos en viola da gamba en el Royal College of Music. En unos días iniciará un doctorado en genética en la Universidad de Cambridge, en concreto en el Cancer Research UK Institute. “Cuando estaba en primero de carrera presenté un proyecto de investigación en la Universidad de Harvard y me contrataron para llevarlo a cabo durante varios meses”, recuerda.

Además, continúa preparando sus propios conciertos como solista. El 13 de octubre actuará en Greenwich y el 19 del mismo mes en el Festival de Música Antigua de Palma de Mallorca. “Elegí este instrumento porque me cautivó desde el principio. Su sonido es el más parecido a la voz humana y fue el más importante del periodo barroco”, destaca. Sin embargo, estas dos ocupaciones no han hecho que descuide el resto de actividades que desempeña. Practica dos deportes, esquí alpino y tiro olímpico, y habla cinco idiomas: español, inglés, francés, italiano y alemán.

“Vi el anuncio en televisión y me llamó mucho la atención. Me apunté al programa porque buscaban personas que destacasen en varias cosas a la vez y siempre me han dicho que tengo muchos talentos. Era como si todo lo que he hecho a lo largo de mi vida me llevase ahí”, explica la joven, que se describe como una persona curiosa, activa y “con muchas ganas de hacer muchas cosas”. Y aunque no hubo casting en Zaragoza, no dudó en desplazarse hasta Valencia para presentarse a una serie de pruebas durante más de cuatro horas.

Sin embargo, otra de las tesis del programa es que no es más inteligente quien más sabe, sino quien mejor sepa poner en práctica una serie de cualidades como el conocimiento, la rapidez y la habilidad a la hora de enfrentarse a diferentes pruebas.

“Las pruebas del casting eran de todo tipo, desde matemáticas a lingüísticas, algunas más visuales, musicales, físicas… muy parecido al programa. Al final te ponían delante de una cámara a presentarte”, recuerda. Así, tras superarlas todas, Esaín lograría hacerse con un hueco en la primera semifinal, adelantando a otras 400 personas de toda España. Además, asegura que era una de las personas más jóvenes de los que se presentaron a las pruebas.

Tan solo unas horas después del programa, la zaragozana recuerda con cariño la prueba final. “La verdad es que estaba muy concentrada y no me preocupaba cómo avanzaba el otro concursante”, reconoce. Se refiere al profesor de instituto de Cuenca Ángel Jiménez quien la puso contra las cuerdas hasta el mismísimo final del programa. “Todos mis compañeros eran unos auténticos ‘cracks’, la gente que se presenta a estos formatos ya sabe a lo que va y había muchas personas con experiencia en formatos como ‘Saber y ganar’ y ‘Boom’”, explica.

“Lo más difícil para mí fue la prueba física porque nunca había estado en un túnel de viento y había muchas complicaciones pero me lo pasé genial en todas”, rememora. Y aunque reconoce que la última prueba, la de inteligencia lingüística –consistente en formar tres palabras con varias sílabas-, no era su punto fuerte, consiguió adelantar a su contrincante con tan solo unos segundos de diferencia.

Aptitud y actitud

En sus propias palabras, este formato televisivo busca concursantes con dos características clave: aptitud y actitud. La zaragozana ha destacado en numerosos ámbitos de su vida desde niña, por lo que tanto para ella como para su entorno forma parte de su día a día. “No me siento diferente ni superior a nadie. He convivido siempre con una vida repleta de actividades y me hace tremendamente feliz todo lo que hago”, reivindica.

Tras ganar este primer programa, Esaín se ha clasificado directamente para la final de ‘Vaya Crack’ en el que participarán otros ocho concursantes que saldrán elegidos de los próximos programas. Hoy se muestra confiada con vistas a la gran final. “Sé que soy una rival fuerte y en la final iré a por todas”, concluye.