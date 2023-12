Bunbury regresa 19 meses después a los escenarios en Buenos Aires

Ya está aquí, ya llegó. Diecinueve meses más tarde, en Argentina y con las fuerzas renovadas, Enrique Bunbury regresa en la noche de este martes a los escenarios, ya en la madrugada del miércoles en hora española. Lo hará en el Movistar Arena de Buenos Aires, con capacidad para 15.000 espectadores. Las entradas, agotadas desde hace meses, podían conseguirse a partir de 46 euros, equivalencia actual de 18.000 pesos argentinos.

Bunbury hará cinco ‘shows’ únicos –así los ha bautizado– este mes de diciembre: Buenos Aires (hoy), Santiago de Chile (8), Lima (11), Quito (14) y Bogotá (16). El año que viene, en principio, habrá seis más enMéxico (DF y Guadalajara), Estados Unidos (Los Angeles y Nueva York), Madrid yZaragoza, El caso es que Argentina, quizá la parada menos entusiasta del tour de Héroes del Silencio en 2007, sí parece haber renovado su devoción por Bunbury y Los Santos Inocentes, que llegan con todas las ganas de presentar ‘Greta Garbo’, el disco que sacó Bunbury la pasada primavera y que tendrá su bautismo de fuego sobre las tablas del pabellón bonaerense.

Las fuerzas, intactas

Bunbury está pletórico. Así lo comentan desde su círculo más íntimo. Ha superado su problema de garganta una vez identificado el agente químico que le llevaba por la calle de la amargura, el ya famoso glicol presente en el humo artificial. Los ensayos previos con Los Santos Inocentes han sido impecables: década y media larga de trayectoria juntos es más que suficiente para recuperar los automatismos. Además, la incorporación de Erin Memento en guitarras, teclados y coros supone un aporte refrescante a un equipo que la ha acogido sin reservas.

Erin vive en Los Angeles y tiene su propia carrera solista: el último epé que sacó al mercado, ‘El golpe del momento’, data del pasado 7 de septiembre, justo antes de que la joven artista zaragozana participara en el II Vive Latino celebrado en su ciudad natal.

Además de Bunbury y de ella, otro músico zaragozano sigue al timón de la banda que más tiempo ha acompañado al aragonés errante durante su carrera en solitario: Ramón Gacías, además de marcar los tiempos desde la batería, es el director musical de Los Santos Inocentes y lleva a la vera de Bunbury desde que comenzara su carrera discográfica individual en 1997 con ‘Radical sonora’.

Este último domingo por la noche, Bunbury escribió por cuadragésima vez consecutiva su carta semanal con los seguidores abonados a este envío por correo electrónico. Lo hizo despidiendo la iniciativa que durante los últimos nueve meses ha supuesto una línea directa con el artista; el zaragozano respondía personalmente varias cartas de fans cada siete días.

En esta última comunicación, Bunbury explicó los motivos del parón en el diálogo, que se antoja largo. "Hace un año y medio todo parecía derrumbarse. La comunión e intercambio que nos otorgaban las giras, encontraron una grieta por la que se colaba la luz a través de este encuentro semanal, acercándonos más aún, si cabe". "Esta correspondencia me ha ayudado, creo, a comunicarme mejor. Intentar explicar algunos temas espinosos, no ha sido fácil". "Creo, sinceramente, que ha llegado el momento de comenzar una nueva etapa. Primero con los shows, pero también un curso creativo en el que precisaré de mis cinco sentidos, para escribir, componer y lo que venga y me depare la vida".

Fan, sí... y a mucha honra

De los millones de seguidores de Enrique Bunbury y su música hay algunos que sobresalen en su devoción. Monika Bendecida, su nombre de guerra, también es fan de Héroes desde siempre. Ahora está en Buenos Aires con su compañero Mariano –argentino, de Brandsen– para asistir en persona al retorno a los escenarios del aragonés. "Todo viene de un compañero del colegio, Jorge; los tenía en la carpeta y me fijé. Nos pasábamos cintas y me llegó una maquetas de Novia, Niños y Héroes con 12 ó 13 años. Gracias a él, por cierto, recuperé la entrada del concierto del 91 en La Romareda".

Monika recuerda divertida que mis padres decían "ya se le pasará a la niña". No se le ha pasado. De hecho, más de 30 años después de aquel concierto, la fiebre bunburiana que padece no la baja ningún antipirético. "En un incendio perdí buena parte de mi colección, pero gracias a la generosidad de amigos y artistas he ido recuperando cosas: tengo todo un altar en casa –ríe– y eso que me he deshecho de cosas para financiar este viaje. Cuando compré los billetes le dije a Mariano que era un buen momento para ver a su familia, y me dijo: “hay concierto de Bunbury, ¿verdad?”. Y así era, pero llegamos antes para pasar primero por Brandsen".

Monika trabaja desde hace 24 años en la Federación Aragonesa de Pesca, donde realiza labores administrativas. "El próximo 23 de diciembre tenemos la reunión anual y antes de salir ya he dejado toda la contabilidad hecha, a falta de las últimas anotaciones. Siempre han sido muy comprensivos con mi devoción por Bunbury y Héroes. Fíjate que en la gira de 2007, mientras hacía fila en Linacero para las entradas, mi jefe me pidió un trabajo y vino él mismo a guardarme la vez. Estuve en los cuatro conciertos españoles".

En Buenos Aires tiene una amiga artesana con la que intercambiará complementos de Héroes. "También queremos ver a los Babasónicos y algún otro concierto. La experiencia ha empezado bien y acabará aún mejor".