Emilio del Río: "La gran enseñanza de los mitos es que hay que aprovechar bien la vida"

Da clases en la Universidad Complutense de Madrid, escribe libros, es el autor del podcast 'Locos por los clásicos' (uno de los más populares de RNE), participa en el programa radiofónico 'No es un día cualquiera' de Pepa Fernández, en tertulias de literatura, cine y música... El doctor en Filología Clásica y divulgador de los clásicos griegos y latinos Emilio del Río se considera una persona normal que sabe organizarse. "Es algo que te enseñan también los clásicos. Lo cuenta Séneca en 'Sobre la brevedad de la vida'", subraya. Este martes (a las 19.00) conversa con la también escritora Irene Vallejo sobre su último libro, 'Pequeña historia de la mitología clásica', en el Patio de la Infanta en la Fundación Ibercaja en Zaragoza. Con él, pretende que quien lo lea se lo pase bien, aprenda y le sirva para entender el mundo. "Si la mitología nos ayuda a algo es a afrontar el futuro. No podemos afrontarlo sin innovación y para eso necesitamos la imaginación. Y la mitología nos hace soñar y despierta nuestra imaginación", apunta.

Cuatro libros en apenas 5 años. ¿Le habrá cogido gusto a la escritura, no?

La escritura es una pasión. Además es una satisfacción y una suerte de felicidad, que diría Borges, poder compartir con tantos lectores la pasión por el mundo clásico.

¿De dónde le viene esa locura por los clásicos?

Cuando empecé a estudiar Filología Clásica en la Universidad. Los clásicos, el latín y el griego, me han parecido siempre divertidos, interesantes y atractivos. Además, nos sirven para la vida y para tener más conocimiento y capacidad de crítica. Nos hacen más libres y forman ciudadanos. Por eso hay que estudiar un par de años de latín y humanidades clásicas en el Bachillerato. La mayor parte de los grandes países de Europa lo estudian más años. España tiene un déficit de enseñanza de los clásicos en el sistema educativo. En Francia, Inglaterra, Alemania y no digamos Italia se estudia en Secundaria y Bachillerato varios años de latín y griego. Aquí en cambio prácticamente los hemos desterrado y eso es algo que hace que estemos por detrás de ellos.

Se habrá divertido escribiéndolo.

Es un libro para todos los públicos -de 0 a 110 años- y se plantea con humor, de una forma asequible y rigurosa y con unas ilustraciones de Jvlivs maravillosas. Los mitos son aventuras fascinantes: viajes increíbles a lugares fantásticos, es enfrentarse a monstruos sanguinarios, volar en caballos alados… Como la buena literatura, es tener vidas de repuesto. Por otro lado, la mitología te sirve para la vida porque los clásicos con los mitos trasladaban mensajes. Hablan de la condición humana: de la avaricia, la generosidad, la soberbia, la amistad, del bien y el mal... En tercer lugar, estamos rodeados de mitología. Por ejemplo, el viernes pasado se presentaba un programa para la detección precoz del cáncer de pulmón y lo han llamado Cassandra, que tenía el don de la profecía aunque nadie le hacía caso. Y en cuarto lugar, para los clásicos la mitología era una religión. Nosotros hemos perdido ya esa parte, pero queda algo de sagrado en todos estos mitos.

También los mitos siguen presentes en un símbolo de la monarquía española: el toisón de oro.

Y en el escudo de la bandera de España están las columnas de Hércules. Estamos rodeados de mitología y por eso merece la pena conocerla. Y hay otro punto más, sin la mitología clásica no comprendemos bien la historia cultural de Occidente. Los mitos forman parte de la manera que tenemos de entender el mundo e incluso se van transformando. Los héroes de Marvel son una traslación de los mitos clásicos. Superman es Perseo y su novia Lois es Andrómeda. El subtítulo de la película 'Oppenheimer' es Prometeo. Son de una modernidad. O cuando nos planteamos los límites de las nuevas tecnologías y de la inteligencia artificial tenemos el mito de Ícaro.

¿Cuál es su mito favorito?

Me gusta la parte que he llamado leyendas de pasión. Por ejemplo, esas historias maravillosas de Orfeo y Eurídice. Me fascina el mito de Prometeo, que da su vida por los humanos por traerles el conocimiento. Me encanta Atenea, la diosa de la inteligencia. Que sea una mujer me parece todo un símbolo. Por cierto, la mitología es muy igualitaria.

¿Cómo explicarían los clásicos la sociedad actual?

Si los dioses clásicos castigan algo es la soberbia y la ingratitud. Tenemos un exceso de soberbia en nuestro día a día. Además la mitología nos ayuda a explicar la condición humana. Lo que da sentido a la vida es la muerte y nadie escapa a ella. Sísifo pretende escapar de la muerte, por eso le castiga Zeus (Júpiter después) a subir eternamente esa roca. Da tantas lecciones de vida.

De todas las enseñanzas que le han aportado los clásicos, ¿cuáles le han sido de más utilidad?

Que hay que aprovechar bien la vida. Esa me parece la gran enseñanza de los clásicos. Hay que buscar el lado positivo de la vida; esto nos enseñan los mitos clásicos: 'carpe diem'. Que esto es un suspiro y que hay que hacer las cosas con normalidad, lealtad, gratitud y sin soberbia. Tenemos que ser como el ave Fénix, que resurge de sus propias cenizas. Eso es la resiliencia.

¿Y qué pensarían del panorama político español?

Hay un mito que es el del laberinto. Ese podría explicar la situación política.

Usted se dedicó un tiempo a la cosa pública (fue consejero del Gobierno de La Rioja por el PP, senador y diputado, entre otros cargos).

Sí. Contribuí a hacer una comunidad mejor. La política es algo muy serio como para dejarlo en manos de los políticos. Es una de las cosas que aprendí.

¿En algún momento le defraudó?

La política es algo que nos afecta a todos. Para los clásicos, todos tenían que dedicar una parte de su tiempo a la vida pública, a las cosas comunes. Y que necesitamos a los mejores.

¿Qué les transmite a sus alumnos universitarios?

Sobre todo la capacidad de pensar por sí mismos y a ser críticos con todo.

¿Deberíamos amar más a los clásicos?

Deberíamos leerlos más. Y hay demanda. Una cosa es que no estén en el sistema educativo y otra, que no se lean.