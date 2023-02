Juan Arnau, profesor de clásicas en Aragón: "Estudiar Griego sirve para todo. Te crea una mente organizada"

A Juan Arnau, estudiar y enseñar Griego le ha hecho "muy feliz" de una forma natural a lo largo de su vida. Lleva 35 años impartiendo esta asignatura en Zaragoza -los últimos 19 en el Instituto de Educación Secundaria (IES) Goya-, y la pasión por esta lengua clásica la mantiene intacta. "Para estar muerta, a mí me hace sentir muy vivo", asegura.

En la actualidad, el Griego es optativo en 1º y 2º de Bachillerato en la rama de Humanidades; al igual que a la hora de examinarse de la Evau. Y los estudiantes que se presentan a esa prueba suelen sacar muy buenas calificaciones en dicha asignatura, tal y como señala Arnau. "En la convocatoria de 2022, fue la nota más alta de los estudiantes de Aragón, después del alemán", recuerda este profesor, coincidiendo con el Día Internacional de la Lengua Griega, celebrado este jueves.

Un total de 906 alumnos aragoneses están matriculados en Griego en el curso escolar 2022-23, según datos del Departamento de Educación del Gobierno autonómico. De ellos, 532 son de Primero (64 en Huesca, 55 en Teruel y 413 en Zaragoza) y 374, de Segundo (40 en Huesca, 40 en Teruel y 294 en Zaragoza). Suponen 39 estudiantes menos que en el curso anterior, aunque la cifra se mantiene por encima de los 900 en los últimos años (en el curso 2018-19 eran 924; en el 2019-20, 947; en el 2020-21, 943; y en 2021-22, 945). Hay que retroceder al curso 2015-16 para encontrar el número más alto: 1.320.

En el Instituto Goya, son 32 los chavales (la mayoría chicas) que lo estudian en la actualidad (17 en Primero y 15 en Segundo). "La evolución es positiva; nunca he bajado de ese número de alumnos. Muchos colegas con los que me encuentro de otros institutos me dicen que tienen tres, dos o algunos ninguno. Este es de los pocos institutos que quedan en Zaragoza en los que todavía hay una plaza de Latín y otra de Griego (un profesor en plantilla de cada una). En otros lo da todo una misma persona. Se inventaron la plaza de 'cultura clásica', que es como un comodín que sirve para todo. Y si no tienes especialistas en lenguas clásicas es fácil que no salgan grupos de Griego, por ejemplo", explica Juan Arnau, quien también imparte Latín.

Al mismo tiempo, este profesor observa que el "grave problema" con el Griego es que hay tanta oferta académica que al final el estudiante no lo elige entre las optativas. "Esto es una pasión y la puedes fomentar si tienes gente a la que transmitírsela. Estoy convencido de que hay alumnos por la transmisión de ese entusiasmo de los profesores. La lengua griega es muy difícil y, generalmente, a los estudiantes se les da bien. El mérito de los docentes es hacer que se entusiasmen y, para eso, no tienen que darse cuenta al menos al principio de lo complicado que es", indica.

Precisamente, India Monge e Irene Boira -ambas alumnas de Griego de 2º de Bachillerato- se consideran afortunadas de que Arnau les dé clase. "Lo explica tan bien y lo hace tan ameno que resulta divertido estudiarlo. Me gusta mucho porque es como dibujar las letras. Para mí, no es una lengua muerta. Hay palabras que utilizamos hoy en día que derivan del Griego y que no tenemos ni idea de su raíz. Viene a este centro por esta asignatura; quiero tener ese conocimiento y dentro de 20 años poder decir: 'Sé Griego'", apunta Irene.

Mientras, India afirma que esta asignatura va más allá del aula. "Es una lengua que está en desuso, pero lo importante es que hay muchísima historia detrás de cada palabra. Y si, además, tienes la suerte de que te la cuente un docente como Juan... Es lo inolvidable de cursarla", dice.

Arnau con India Monge, izquierda, e Irene Boira, alumnas de Griego de 2º de bachillerato. Guillermo Mestre

Por su parte, Juan Arnau hace hincapié en su importancia para entender el mundo moderno. "Cuando estudian filosofía descubren a Sócrates, Platón, Aristóteles... Quieren estudiar poesía lírica, historiografía, oratoria... ¿Dónde empieza todo eso? En el mundo antiguo. Ellos piensan siempre en el Latín y luego descubren que el origen está en Grecia. Eso les llama mucho la atención. Empiezan a valorar el leer una palabra en griego, saber qué significa y descubrir qué palabras utilizan en su lengua derivadas de ahí. Entonces empiezan a valorar el lenguaje como el mayor tesoro que pueden tener", cuenta.

Hace unos años, leyó un artículo que le llamó mucho la atención. En él se informaba de que empresas multinacionales de Estados Unidos buscaban licenciados en Filología Clásica para puestos directivos por su capacidad de análisis y síntesis. "Siempre se ha dicho que el Latín y las Matemáticas son muy parecidas por el sistema de racionamiento que se utiliza. Estoy convencido de que el Griego sirve para todo; te da una visión globalizadora de las cosas. Ves un texto (una especie de globo) que tienes que analizar, es decir, partirlo en elementos muy pequeños que luego tienes que volver a unir y entender el mensaje que transmiten. Ese sistema de trabajo te crea una mente organizada", remarca.

También subraya que quien lo ha estudiado nunca se olvida de él. "Y se sienten muy especiales", añade Arnau, que siempre dedica parte de su tiempo libre a seguir traduciendo nuevos textos griegos. "Tengo dos trasteros porque en casa no caben más libros", señala. Eso sí, los relacionados con las lenguas clásicas están bien visibles sin salir de su domicilio.