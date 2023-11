Cuti Vericad: "Habiendo trabajado 35 años de noche, estar vivo ya es un milagro"

Usted en realidad se llama Juan Ramón Vericad. ¿Alguien le nombra así?

Solo mi madre cuando se enfada. Me llaman Cuti desde que era un bebé.

¿De dónde viene?

En elPirineo navarro a los lechones les llaman cutos y yo nací sietemesino y era rosadito y me llamaban Cutico. Se me quedó eso para siempre.

El 17 de junio cumplió 50 años. ¿Cómo ha sido el trayecto?

Rápido, demasiado rápido. Echo la vista atrás y veo que me han pasado muchas cosas. He aprovechado mucho el tiempo.

¿Qué es lo primero que pensó cuando sopló las velas?

En que era una buena marca para estar en pretemporada.

Le ha cundido mucho.

Muchísimo. He vivido en ciudades diferentes. He viajado por todo el mundo. He visto muchas películas y he leído muchos libros. He grabado muchos discos, he ido a muchos conciertos. He hecho de todo.

¿Le queda alguna aspiración?

Espero que lleguen cosas mucho mejores en esta segunda parte del partido de mi vida. La primera ha estado muy bien, pero se puede mejorar.

Acaba de lanzar su undécimo álbum en solitario, ‘La venganza del samurái’, a los que hay que sumar otros con proyectos como Los Dynamos. Ha amasado un botín notable.

Hay que sumar los tres con Los Dynamos, dos con The Hillbilly Mongows, uno con Doctor Cuti & The Mogambos y música para teatro. Es una buena marca para alguien que no ha tenido dedicación exclusiva. Si me hubiera ido mejor, me hubiera dedicado solo a mi música. He hecho giras como músico de Loquillo, de LosRebeldes, de Rulo y la Contrabanda... Si por mi fuera, haría un disco al año.Pero no se puede.

Esta noche presentará en la sala Oasis un disco en el que ha puesto toda la carne en el asador tanto en lo promocional como en lo artístico.

Hay gente que cumple los 50 y se compra una moto o se separa. Yo, tras tantos años de penumbra en el mundo de la música, he decidido que ‘La venganza del samurái’ no podía perderse en el olvido como todos los discos anteriores. Este álbum tenía que ser un poco de justicia poética. Ahora sí que quiero que me conozcáis y que mi música os llegue. Hay mucha gente involucrada en el lanzamiento de este disco, como las empresas aragonesas Cova y Rampa.

¿Cómo vive un músico vivir en ese olvido a pesar de su talento?

El éxito está sobrevalorado y vivimos en una sociedad que solo te premia si ganas. Se ha perdido el encanto de las derrotas, grandes o pequeñas. Sin esos palos, no hay éxito posible.

¿No cree que es un éxito tener cinco décadas y seguir viviendo de la música?

Aunque ahora me pusieran a trabajar en doble turno en una fábrica hasta los 75 años, yo ya me daba por satisfecho. Habiendo trabajado 35 años de noche, estar vivo ya es un milagro. En ese sentido me siento un hombre de éxito. Ha habido épocas que he vivido bien de la música y otras en las que he sobrevivido como he podido. El balance es muy positivo.

El pasado octubre subió al escenario del Príncipe Felipe para cantar una canción con Miguel Ríos, con sus padres entre el público.

Es una de esas pequeñas recompensas que no dan de comer a nadie pero que hace felices a muchas personas. Para mis padres fue una sorpresa y una alegría. Para ellos fue una manera de dejar atrás las frustraciones que ha supuesto para mí la música. Se quedaron tranquilos al verme allí. Me dejó muy tranquilo porque les dí una alegría. Ellos han llevado peor mi perfil de perdedor que yo mismo.

¿Qué le diría el Cuti de hoy al que soñaba con rock de joven?

Le daría dos consejos radicalmente opuestos. El primero: sigue así, porque aunque te sientas un pringado acabarás molando. El segundo: hijo, córtese el pelo y búsquese un trabajo.