Cuti Vericad comienza en el Cabo de Gata 'La venganza del samurái'

Sonriente, a los mandos de un flamante Chevrolet Bel Air del año 58 y vestido de negro. Así se muestra Cuti Vericad en el videoclip de 'Big Sur', el primer 'single' de adelanto de su undécimo disco de estudio, 'La venganza del samurái', que cerrará la trilogía compuesta por 'El camino del samurái' (2015) y 'El retorno del samurái' (2020).

En la medianoche del jueves al viernes el jaqués dará el pistoletazo de salida a este nuevo y estimulante capítulo de su fecunda carrera musical. La publicación en su canal de Youtube de este vídeo será la primera estación del itinerario que ha trazado para este 2023 y que culminará con la edición del álbum en la segunda mitad del año.

Para este bautismo el rockero aragonés ha vuelto a demostrar su ambición artística al trasladarse al Cabo de Gata para inmortalizar las imágenes que envuelven al sonido. "Me gusta mucho el cine, y me gusta mucho dar soporte audiovisual a las canciones. Creo que es un plus que ayuda a comprender la canción de un modo más profundo y, además de eso, sirve también para entretener y divertir, que es algo que a veces los músicos olvidamos. Algo que aprendí en los años que trabajé para compañías de teatro fue aquella premisa que dice 'Nunca perder la sensación de juego'. Y en eso estamos", explica.

Cuti Vericad, en un momento del videoclip. C. V.

La ubicación geográfica del rodaje en tierras almerienses no fue casual, sino que devolvió a Vericad a esa patria común que es la infancia. "Volver al Cabo de Gata es un regalo. Es un lugar mágico, una tierra de belleza arrebatadora, que te conmueve y sacude el alma, rozando lo místico. Volver a Almería es volver a la segunda parte de mi niñez. El sur, su influjo y calidez , siempre me acompañan en lo mas profundo de mi alma", relata.

El artista altoaragonés define musicalmente 'Big Sur' como "una gran epopeya rock de aquellas que invitan a correr y atravesar el país de costa a costa, al estilo de clásicos como 'Born to run' de Bruce Springsteen, o 'Running on empty' de Jackson Browne, con pinceladas de 'Peace, love and understanding' de Nick Lowe en la poderosa versión de Elvis Costello".

Se atisba en las letras, en el sonido y en la actitud una alegría y un optimismo contagiosos, el fiel reflejo de un creador que anhela expandir su propuesta y conquistar cuantas plazas y oyentes estén a su alcance.

Tras 'Big Sur', los siguientes avances serán 'No siempre todo sale bien' en mayo y 'Con dignidad' en junio.

Grabación del disco en Zaragoza

Las siete canciones que integran 'La venganza del samurái' fueron grabadas en noviembre de 2022 en los estudios Audiofeeling de Zaragoza con la producción del propio Vericad y con el ingeniero de sonido Diego García. Los músicos reclutados para la ocasión fueron: Willy García (bajo eléctrico y coros), Álex Comin (guitarra eléctrica), Diego García (guitarra eléctrica), J.L. Seguer 'Fletes' (batería) y Javier López Rollán (coros y orquestación).

"A pesar de ser el disco más corto de mi carrera, con siete canciones, es sin duda el más ambicioso. Creo que he grabado siete 'hits', siete canciones enormes con vocación de himno. Está feo que lo diga yo pero es la verdad, y la verdad solo tiene un camino. El camino del samurái en este caso", concluye.