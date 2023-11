Humans of Zaragoza: "Es su gente la que nos dice cómo es una ciudad"

Alicia Garcés Felipe tiene 26 años y es maestra de Primaria e Infantil. Pero esta zaragozana tiene una pasión, la fotografía, que le viene de su padre y que desarrolló ya desde niña, trasteando con cámaras analógicas y con una singularidad: al otro lado del objetivo siempre ha preferido a las personas. "Cuando de adolescente iba de viaje nunca fotogafiaba los monumentos, sino a las personas de cada lugar, porque creo que son sus gentes las que nos dicen como es una ciudad".

Ese idea se encontró años después, gracias a las redes sociales, con un proyecto que lo sustanciaba al otro lado del Océano, Humans of New York, la cuenta en Facebook (luego en Instagram) de un joven que retrataba a viandantes de la Gran Manzana de los que contaba su historia personal con pequeños textos. "Aquello me encantó", recuerda Alicia que entonces cursaba Bachiller (era el año 2013).

Alicia Garcés Felipe, autora de Humans of Zaragoza. Alicia Garcés Felipe

Su pasión por la fotografía nunca decayó, pero fue después de la pandemia, cuando al toparse con una exposición fotográfica en la Gran Vía, le volvió a la cabeza aquel Humans en New York. "Y si lo hago en Zaragoza?, se dijo.

En medio de un 'impasse' profesional, la joven tuvo el tiempo y el sosiego para volver a encontrarse con la cámara. Y lanzarse a la calle en busca de 'humanos' zaragozanos.

Un año después, la cuenta sigue viva. Una orla de rostros y vivencias que Alicia quiere que sea imagen personal de la ciudad pero también una suerte de lugar de encuentro emocional. "Siempre pongo el nombre de pila del retratado y su edad, porque pienso que a pesar de las diferencias generacionales o de cualquier tipo a través de mis fotos y relatos la gente puede ver que muchas veces tenemos más cosas en común de lo que podemos imaginar, me gustaría que la gente pudiera identificarse, empatizar. Al final todos vivimos experiencias parecidas".

Alicia pasea por la calle con su cámara, en busca de algo que le pueda atraer: "A veces es la vestimenta o una escena que me da ternura". "Respiro hondo y me digo: 'Venga, a por ello". A estas alturas, aunque de vez en cuando recibe algún no, está sorprendida de la aceptación en general. Por dejarse hacer la foto, pero sobre todo por contestar a las preguntas. "Tengo apuntadas en un cuaderno algunas: algo que les haya impactado, alguna anécdota en las calles de Zaragoza, una persona que les inspire, recuerdos de la infancia...".

Las fotos son en general retratos de medio cuerpo, pero según el modelo o, explica, "mi propios sentimientos en el momento, a veces fotografía solo sus manos, los ojos o los labios". "Lo que busco es expresarme con mis herramientas fundamentales, a través de la fotografía y del contacto con la gente".