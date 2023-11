Vicky Luengo: "El teatro es de los pocos lugares que no se han convertido en un ‘photocall’"

Vicky Luengo lleva mañana miércoles a Zaragoza ‘Prima Facie’, una obra que llega avalada por la etiqueta de "acontecimiento teatral" y agota las entradas por donde quiera que va. Lo mismo ha sucedido en el Teatro de las Esquinas, que se llenará para ver este monólogo de la australiana Suzie Miller sobre una abogada penalista que sufre una violación.

Está en un momento profesional en el que puede elegir. ¿Qué le atrajo de ‘Prima Facie’?Cuando lo leí sentí que mi cuerpo no podía rechazarlo, que tenía que contarlo yo, que eran unas palabras que quería que mi boca dijera, que si las veía en la de otra actriz iba a arrepentirme. También por el inmenso reto que suponía. No quería perdérmelo a pesar de que me daba impresión y miedo.

Unas vez echada a rodar la obra, ¿le está dando lo que esperaba?Estoy muy agradecida, la mayoría de cosas son buenas. Estoy recibiendo críticas y comentarios del público bellísimos, como pocas veces me ha pasado en mi corta carrera. Por otro lado no es una función fácil, en la que yo ya esté relajada. Cada día que salgo a escena es duro para mí, cada día es un impacto. Lo llevo como buenamente puedo.

La obra trata de un tema sobre el que de continuo surgen noticias.¿Cuándo no ha sido este tema de actualidad, por desgracia? Ya sea porque es un caso mediático o cercano es un algo que tenemos siempre presente. Es un problema muy grave que como sociedad aún no hemos sabido arreglar. Por eso me remueve, pero también me da más fuerzas como para querer salir y decir esas palabras en un escenario.

¿Por qué es tan difícil entender que solo sí es sí?Porque creo somos una sociedad muy machista con el peso de una cultura patriarcal muy arraigada, solucionar esto implicaría que muchas personas perdieran sus privilegios. Esas que ven la vida desde un lugar donde los agresores son personas deseantes que pueden disponer de su deseo cuando les de la gana sin ver ni escuchar a la persona que tienen delante. Necesitamos que mucha gente esté dispuesta a perder esa posición, esa sensación, que no es un derecho real, sino algo que se enseña desde niños. El principal problema está en la educación.



Hablamos de los mecanismos que llevan a la agresión, pero la obra habla de lo que pasa después.Habla de cómo el sistema judicial no apoya ni ayuda en nada a la víctima. Una de las cosas más fuertes que pasa en la función es darte cuenta de la impotencia que genera que a día de hoy se sigue señalando a la víctima. Se le pone en la palestra y eso hay que dejar de hacerlo porque si no no vamos a salir de esta situación nunca. Hay que girar el foco y es una cosa de educación. Ahora mismo, denunciar supone a menudo poner en riesgo tu carrera, tu vida. Es el caso de Jenni Hermoso. Durante años será la del Caso Rubiales.



El teatro, más en este caso siendo un monólogo, permite ver las reacciones de la gente.En esta función es un monólogo en que me dirijo al público. Les apelo directamente. Les veo y es muy bonito porque me ayudan mucho. Me parece que sin que ellos hablen se genera una conversación.

Su trabajo actoral, no solo en esta obra, resulta muy físico. Se aprecia mucha transformación.Hay una composición física muy grande. Todos los personajes que hago tienen algo muy físico que quizá haga que se alejen del que yo tengo en mi día a día. Me gusta el trabajo físico porque todo pasa por el cuerpo. Me gusta investigar por ahí.



En el cine español se está viendo un gran paso adelante de cineastas y temáticas femeninas. ¿Pasa también en el teatro?Pues mira, llegué a la conclusión de que solo me han dirigido dos mujeres en toda mi carrera teatral y llevo 19 montajes.

¿Es el teatro ahora mismo el espacio más arriesgado y libre de todas las artes?No me atrevería a decir tanto, pero te devuelvo una reflexión: el teatro es de lo pocos lugares que no se han convertido en un ‘photocall’. Ahora muchas veces el arte no te impacta de la misma manera porque salvo en una sala de cine, y a veces tampoco, la gente saca los móviles, está distraída. No nos permitimos vivir el momento. Y creo que el teatro es de las pocas artes que aún te obligan a hacer una pausa en tu vida, a meterte en esta bola de oscuridad y a sentirte interpelado directamente, a formar parte de la historia misma. Y creo que eso es bonito y nos permite a los actores lanzar mensajes importantes.