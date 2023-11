Ángel Martín encabeza el cartel del nuevo ciclo 'Huesca Humor'

El ciclo 'Huesca Humor', organizado por EMF Producciones con el apoyo del Teatro Olimpia y el Ayuntamiento de Huesca, regresa con las actuaciones de cuatro grandes cómicos en las próximas semanas. Las entradas ya están a la venta en taquillas y 'online'.

El colaborador del programa La Resistencia, Sergio Bezos, visitará por primera vez Huesca este viernes, 10 de noviembre, a las 20.30, presentando en el Centro Cultural Manuel Benito Moliner su show 'Ha llegado a tu ciudad'. En él, sus anécdotas personales se entremezclan con la improvisación. Bezos se ha posicionado como uno de los cómicos revelación del panorama nacional a raíz de su fichaje por el late nigth de David Broncano en el que se encarga del 'preshow'.

El jueves 16 de noviembre será el turno del polifacético Alex O´Dogherty, también a las 20.30 en el C. C. Manuel Benito Moliner presentando 'Show Imbécil', un divertido monólogo sobre el poder de las palabras. En este nuevo espectáculo habla de las palabras, palabritas y palabrotas; de lo que se dice con palabras y de lo que se dice sin ellas, de la capacidad de la gente para ofender y para ofenderse, y del derecho a ser y a hacer el imbécil.

El domingo día 19 de noviembre, a las 12.30, llegará al Teatro Olimpia uno de los platos fuertes de esta edición, Patricia Espejo, una de las humoristas del momento, colaboradora del podcast de éxito 'Estirando el chicle'. Es una de las caras más potentes de la nueva generación de la comedia, natural, espontánea y especialista en el humor absurdo. Un tipo de humor que se vale de situaciones disparatadas o incoherentes, para generar la risa en el público. Su comicidad se basa en la irracionalidad.

Y el ciclo lo cerrará el cómico Ángel Martín, que regresa al Teatro Olimpia (con muy pocas entradas ya disponibles) el 9 de diciembre, a las 20.30, con su nuevo espectáculo 'Punto para los locos'. En él, intentará que el público se dé cuenta de que lo único que les diferencia no es si están o no están locos, sino a que volumen están en sus cabezas la voz de la vergüenza, el miedo, los agobios, la impaciencia… e intentará que, la próxima vez que una de esas voces vuelva, no puedan evitar burlarse de ella y poner en el marcador otro 'punto para los locos'.