Casa Chuglar, el caserón de Berdún, abre sus ventanas a la música, al arte y a los sueños

ZARAGOZA. “Hace más dos años que nos embarcamos en una locura: crear una espacio de encuentro en torno a la música, las artes y el patrimonio aragonés”, dicen María José ‘Toche’ Menal y Ángel Vergara, de La Chaminera, grandes estudiosos e intérpretes de la música popular aragonesa. Ya está a punto de llegar el gran día: “El sábado día 4 de noviembre es especial para nosotros porque por fin abrimos al público las puertas de este caserón de más de 300 años y una gran historia humana: la Casa Chuglar. Los modernos dirán que es un ‘work in progress’ (obra en marcha). Nosotros diremos que ‘nos ha pillado el toro’ y esperamos mejorar aún más el espacio, pero aún así es momento de compartirlo porque ya hay mucho que ver en Casa Chuglar y porque los habitantes de Berdún están tan emocionados como nosotros con el proyecto”, señalan los músicos.

El caserón cuenta con unos 100 metros cuadrados por planta, unos 500 en total. Hay exposiciones en el sótano y en la planta calle. La Chaminera tiene más de medio millar de instrumentos, pero “algunos forman parte de la exposición de iconografía que montaremos más adelante y de otra exposición de música y arte que estamos incubando -informan Ángel y María José, ‘Toche’-. Supongo que habrá unos 100 objetos por exposición (no todos son instrumentos) y 34 carteles en una y 25 carteles en otra”. En www.chaminera.com el curioso puede hacerse una idea más completa.

Aunque la apertura oficial es el sábado día 4, hasta ahora había habido muchas actividades: conciertos de Carmen París, María Confussión, Trío Due Voci...; en teatro se ha escenificado ‘Ay, Carmela’ de Sanchis Sinisterra, con Luis Rabanaque y Laura Plano, bajo la dirección de . Agregan: “Se han impartido talleres de bailes tradicionales, de construcción de instrumentos musicales y se ha realizado un mural colectivo en torno a la música diseñado por el gran ilustrador Alberto Gamón y pintado por más de 30 personas de Berdún, incluida la comunidad escolar, porque la actividad es ‘La escuela suena’ y era su fachada la que pintamos”.

Una vista de la bella localidad de Berdún, en plena Jacetania. Ahí se vive, se siente y se defiende la cultura, la música y el patrimonio. Laura Uranga.

María José Menal y Ángel Vergara no han parado: “Los actos han sido subvencionados (y esperamos que pagados pronto) en gran parte por fondos europeos Next Generation a través del Gobierno de Aragón y todavía nos queda programación hasta el 19 de noviembre. El día 1 hay un taller de alabastro el 1 de noviembre, una obra de teatro de luz negra con Medianoche el día 3, un concierto de órgano con proyecciones en la Iglesia el día 5, etc. La semana del 13 de noviembre haremos visitas a las exposiciones de Casa Chuglar y conciertos para escolares del CRA Ría Aragón y el Colegio Santa Rosa de Huesca”, insisten.

Modelos y referencias de aquí y de allá

Un proyecto como este no nace de la nada ni siquiera de los sueños: nace de la pasión, de la entrega, del amor a la música, del diálogo con otros modelos: la Casa de los Títeres de Abizanda, la Casa del Gaitero de Aguarón, tal vez de iniciativas internacionales. “Sobre referencias y modelos, la más cercana por nuestra vinculación con los Titiriteros desde hace tres décadas es la Casa de los Títeres de Abizanda. Por temática y también por una larga amistad, la Casa del Gaitero de Aguarón, de Eugenio Arnao. Otros modelos muy queridos para nosotros son, por ejemplo, la Herri Musikaren Txokoa, que dirige Juan Mari Beltrán en Hernani, o el Aula Museo Paco Díez, en Mucientes (Valladolid). Habría muchos ejemplos más, repartidos por toda Europa, que hemos tenido la suerte de visitar y que, tanto antes como después de decidirnos a acometer este proyecto, nos han resultado muy inspiradores”, dicen Vergara y Menal.

“Sobre referencias y modelos, la más cercana por nuestra vinculación con los Titiriteros desde hace tres décadas es la Casa de los Títeres de Abizanda. Por temática y también por una larga amistad, la Casa del Gaitero de Aguarón, de Eugenio Arnao"

La Chaminera, con una larga carrera en la música popular en distintas formaciones y a través de numerosas actividades creativas y pedagógicas, posee un bagaje incomparable. “Llevamos más de veinte años realizando exposiciones sobre temas de música y cultura popular ( ‘Instrumentos Tradicionales Aragoneses’, ‘Música y Ciencia’, ‘Iconografía Musical’, ‘Una Historia del Folk en Aragón’, ‘Aragón 3L, nuestras lenguas’…, son algunos de los títulos) que, conjuntamente con otras instituciones y asociaciones, hemos ido moviendo por toda España. Nos parecía interesante poder tener un lugar fijo donde poder tenerlas una vez que culminaron su ciclo”, declaran, y la Casa Chuglar es como la isla del tesoro, el santuario de saberes, culturas y emociones.

Interior de una de las plantas de Casa Chuglar donde hay instrumentos, carteles y diversos objetos. Archivo La Chaminera.

“Queremos que Casa Chuglar sea un motor de cultura, un lugar de encuentro y un catalizador para gentes, en primer lugar de Berdún y de la comarca y, en general, para todo el mundo. Encuentros musicales, talleres, programaciones de música y teatro están en la carpeta de proyectos que habrá que ir desarrollando poco a poco”, anuncian como objetivos.

"Encuentros musicales, talleres, programaciones de música y teatro están en la carpeta de proyectos que habrá que ir desarrollando poco a poco"

Está claro que el proyecto, como muchos otros que en este momento están en crisis por el retraso y el embotellamiento de las subvenciones europeas en el Gobierno de Aragón, es también un acto de resistencia del universo rural, una apuesta por la cultura contra la despoblación. “La ubicación de Berdún, cerca de Jaca, de Navarra, de Francia, en un entorno paisajístico privilegiado, puede ayudar a conseguir ese objetivo de punto de encuentro cultural enriquecedor. Nos importa mucho la implicación y la participación de la población local, algo que en este momento se da de manera emocionante”, concluyen.

El mural que concibió el ilustrador Alberto Gamón y que han pintado una treintena de colaboradores. Archivo La Chaminera.

El sábado los actos empezarán, a las 11.00, con un pasacalles de la Fanfarria del Roncal ‘Arroitu Indarra’. A las 12.00 tendrá lugar la presentación de Casa Chuglar, sita en la calle Mayor, 30; a las 13.00 habrá otro pasacalles de la Fanfarria del Roncal. A las 18.00, en la iglesia de Berdún, habrá un concierto del Trío Due Voci, y a las 21.30, en la sala multiusos, se ofrecerá un recital de Enma Sánchez Trío. Y el domingo, en la iglesia, a las 18.00, Carmelo Pueyo y Enedino Pinilla interpretarán un concierto de órgano, voz y percusión.

El sábado se abre una nueva espiral de creación y de trabajo. La música, las artes, la naturaleza, la arquitectura y la imaginación se darán la mano. Y lo mejor, desean Ángel Vergara y María José Menal, irá llegando con los meses y con los años.