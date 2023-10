Vicent A. Estellés, Felipe Juaristi y Xohana Torres: el día que la poesía volvió al Congreso

No es nada frecuente que el Parlamento español, aunque sea una jornada tan señalada como la de la mayoría de edad y el juramento de la Constitución de la princesa Leonor, se acuerde de los poetas. Y menos aún de los poetas en las lenguas cooficiales del Estado, aunque conviene recordar que muchos de los premios nacionales de poesía y narrativa, e incluso el Cervantes, que concede el Ministerio de Cultura, han sido para libros y obras escritos por Joan Margarit (catalán), Xesús Fraga, Olga Novo, Marilar Alexandre, Yolanda Castaño (gallego), etc. Y si nos vamos algo más hacia atrás descubrimos otros distinguidos como Carme Riera (Baleares), Alfredo Conde y Manuel Rivas (Galicia), y Bernardo Atxaga, Kirmen Uribe y Unai Elorriaga (País Vasco). Pero lo que hizo Francina Armengol es, como lo será el acto protocolario, probablemente un hecho histórico: poesía en todas las lenguas, si tenemos en cuenta el texto en español de Gregorio Peces Barba, pronunciado hace 37 años.

La presidenta Francina Armengol citó versos de Vicent Andrés Estellés (1924-1993), el poeta y narrador, guionista de cine y memorialista valenciano, que es una de las grandes voces de la lengua catalana y sus variaciones; de Felipe Juaristi (1957), poeta, novelista, autor de obras infantiles y traductor, sin duda una de los vates más reconocidos y galardonados de Euskadi. Y Xohana Torres (1931-2017), que es poeta, autora teatral y una constante activista en defensa de la lengua gallega. Ofrecemos aquí un acercamiento a los autores y los poemas completos.

Un retrato de Vicent Andrés Estellés, un gran poeta valenciano. Archivo HA.

Vicent Andrés Estellés (1924-1993)

Vicent Andrés Estellés seguiría, si cabe decirlo así, la gran estela de la lírica de Ausías March. Es Premio de Honor de las Letras Catalanas en 1978 y Premio de las Letras Valencianas en 1984. Fue redactor jefe de ‘Las provincias’ y un hombre capital de la cultura valenciana como Joan Fuster, por poner un ejemplo. Su lírica habla del compromiso, de la penuria de posguerra, de la ausencia de libertad, del amor como alimento contra la miseria y la injusticia. Armengol citó unos versos de ‘Assumiàs la veu d’un poble’, que pertenece al ‘Llibre des maravelles’ (1993): «Allò que val és la consciència /de no ser res si no s´és poble» (“Lo que vale es la conciencia/ de no ser nada si no se es pueblo”).

El poema en original es el siguiente:

ASSUMIRÀS LA VEU D'UN POBLE

Assumiràs la veu d’un poble

i serà la veu del teu poble

i seràs, per a sempre, poble,

i patiràs i esperaràs,

i aniràs sempre entre la pols,

et seguirà una polseguera.

I tindràs fam i tindràs sed,

no podràs escriure els poemes

i callaràs tota la nit

mentre dormen les tues gents,

i tu sols estaràs despert,

i tu estaràs despert per tots.

No t’han parit per a dormir:

et pariren per a vetlar

en la llarga nit del teu poble.

Tu seràs la paraula viva,

la paraula viva i amarga.

Ja no existiran les paraules

sinó l’home assumint la pena

del seu poble, i és un silenci.

Deixaràs de comptar les sil.labes,

de fer-te el nus de la corbata:

seràs un poble, caminant

entre una amarga polseguera,

vida amunt i nacions amunt,

una enaltida condició.

No tot serà, però, silenci.

Car diràs la paraula justa,

la diràs en el moment just.

No diràs la teua paraula

amb voluntat d’antologia,

car la diràs honestament,

iradament, sense pensar

en ninguna posteritat

com no sia la del teu poble.

Potser et maten o potser

s’en riguen, potser et delaten;

tot això són banalitats.

Allò que val és la consciència

de no ser res sinó s’és poble.

I tu, greument, has escollit.

Després del teu silenci estricte,

camines decididament.

Una traducción aproximada sería la siguiente: "Asumirás la voz de un pueblo, / y serás la voz de tu pueblo, / y serás, para siempre, pueblo, / y sufrirás, y esperarás, / e irás siempre entre el polvo, / te seguirá una polvareda./ Y tendrás hambre y tendrás sed, / no podrás escribir los poemas / y callarás toda la noche / mientras duermen tus gentes, / y sólo tú estarás despierto, / y tú estarás despierto por todos. / No te han parido para dormir: / te parieron para velar / en la larga noche de tu pueblo. / Tú serás la palabra viva, / la palabra viva y amarga. / Ya no existirán las palabras, / sino el hombre asumiendo la pena / de su pueblo, y es un silencio. / Dejarás de contar las sílabas, / de hacerte el nudo de la corbata: / serás un pueblo, andando / entre una amarga polvareda, / vida arriba y naciones arriba, / una elevada condición. / No todo será, sin embargo, silencio. / Porque dirás la palabra justa, / la dirás en el momento justo. / No dirás tu palabra / con voluntad de antología, / porque la dirás honestamente, / airadamente, sin pensar / en ninguna posteridad, / como no sea la de tu pueblo. / Quizás te maten o quizás / se rían, quizás te delaten;/ todo eso son banalidades. /Lo que vale es la conciencia/ de no ser nada si no se es pueblo./ Y tú, gravemente, has escogido. /Tras tu silencio estricto, /caminas decididamente”.

El poema resume claramente la lírica social de Estellés y la traducción al castellano pertenece al blog coral de la biblioteca del IES ‘Goya’ de Zaragoza que incorporó el texto en marzo de 2013, hace más de una década.

Felipe Juaristi es una de las voces más activas y ricas de la literatura de Euskadi. Artefaktua.

Felipe Juaristi (1957)

Felipe Juaristi es toda una institución en la poesía en euskera, como Bernardo Atxaga, Harkaitz Cano, Miren Agur Meabe o Kirmen Uribe, entre otros, pero también en la narrativa y en la literatura infantil. La lista de galardones resulta abrumadora, hasta el punto de que es uno de los autores más distinguidos.

Francina Armengol, al glosar el espíritu plural de la bandera, citó el verso “Bihotz zintzoa bezain zabala” (“Ancha como un corazón generoso”). Su trayectoria es muy amplia: ha escrito guiones para programas y series de televisión, ha fundado y dirigido revistas y es el animador y coordinador de diversos espacios para la poesía. Y es un colaborador habitual en la prensa. El propio poeta, muy gentilmente, nos envía a Heraldo.es el poema completo y su traducción, y explica así su poética: "Poesía y pensamiento. Esa es la frase. Pensar para escribir y escribir para pensar".

TXORIEN ABERRIA

Txoriek badute beren aberria: lumajea bezain arina,

airea bezain bizigarria, bihotz zintzoa bezain zabala.

Han aurkitzen dute babes triste zein pozik,

izuturik zein izurik gabe bizi diren txoriek, haundi zein txiki,

polit zein itsusi diren txoriek.

Ez dago banderarik aberri horretan.

Baina kolore guztiak biltzen dira hango zeruan:

belearen beltza, usoaren zuria, txantxangorriaren gorria,

karnabaren berdea, kanarioaren horia…

Ez dago harresirik aberri horretan,

ez kaiolarik, ez eroetxerik, ez koartelik.

Ez dago armarik aberri horretan,

ez eskopetarik, ez fusilik, ez pistolarik.

Askatasunaren herria da.

Gauero egiten dut hartaz amets.

***

Felipe Juaristi suele utilizar esta traducción en sus abundantes recitales poéticos.

Los pájaros tienen su patria: ligera como una pluma,

vital como el aire, ancha y extensa como un corazón generoso.

Allí encuentran refugio todos los pájaros, los tristes y los alegres,

los asustados y los intrépido, los grandes y los pequeños, los vistosos y los feos.

No hay bandera en esa patria.

Pero todos los colores se unen en su cielo:

el negro del cuervo, el blanco de la paloma, el verde del jilguero,

el amarillo del canario, el rojo del petirrojo, cómo no.

No hay muros en esa patria,

ni jaulas, ni manicomios, ni cuarteles.

No hay armas en esa patria,

ni escopetas, ni fusiles, ni pistolas.

Es el país de la libertad.

Todas las noches sueño que estoy allí.

Xohana Torres es es una de las valiosas voces de posguerra y de la democracia de la lírica gallega. Archivo RAG.

Xohana Torres (1931-2017)

Xohana Torres, como Luz Pozo Garza, Pura Vázquez y María Mariño, entre otras, es una de las voces mayores de la lírica gallega de posguerra, nieta de Rosalía, en cierto modo, y la madrina de jóvenes poetas como Olga Novo, Yolanda Castaño, Emma Couceiro, Ana Romaní y algunas más. Nacida en Santiago de Compostela en 1931 (en algunos sitios en las redes se habla de 1929 en El Ferrol), se instaló pronto en El Ferrol; residió en Vigo, escribió mucha poesía y teatro, y su voz es rotunda y claramente feminista.

Vinculada con la escena, la radio y el mar (fue hija y mujer de marino), durante muchos años fue, sobre todo, la autora de la novela ‘Adiós María’ (1971), pero en su trayectoria hay de todo: poesía, lírica infantil, teatro, ensayo. Recibió el premio de la Crítica gallega por su poemario más famoso, ‘Estacións ao mar’ (1980), y está en posesión de la siempre deseada Medalla Castelao. Armengol aludió a su poema ‘Penélope’ y citó solo tres versos, gramaticalmente un poco extraños pero contundentes y evocadores: “Eu tamén navegar”, que se podría traducir con más exactitud como “yo también navego”.

Con un texto titulado así ingresó en la Real Academia Gallega.

PENÉLOPE

DECLARA o oráculo:

“QUE á banda do solpor é mar de mortos,

incerta, última luz, non terás medo.

QUE ramos de loureiro erguen rapazas.

QUE cor malva se decide o acio.

QUE acades disas patrias a vindima.

QUE amaine o vento, beberás o viño.

QUE sereas sen voz a vela embaten.

QUE un sumario de xerfa polos cons.”

Así falou Penélope:

“Existe a maxia e pode ser de todos.

¿A que tanto novelo e tanta historia?

EU TAMÉN NAVEGAR.»

Una versión posible al castellano podría ser esta.

PENÉLOPE

DECLARA el oráculo:

Que a la orilla del crepúsculo es mar de muertos,

incierta, última luz, no tendrás miedo.

Que ramos de laurel alzan muchachas

Que color malva decide el racimo.

Que alcances de esas patrias la vendimia.

Que se pare el viento, beberás el vino.

Que las sirenas sin voz la vela desarbolen.

Que un manual de espumas en las rocas.

Así ha hablado Penélope:

“Existe la magia y puede ser de todos.

¿Por qué tanto ovillo y tanta historia?

YO TAMBIÉN NAVEGO”.