Cuando un amigo se va: ¿por qué Chandler Bing logró ser como de la familia?

Va a hacer ya 20 años desde que la serie se despidiera, pero en este tiempo ha quedado largamente demostrado que los amigos de 'Friends' son muchos más allá de sus seis protagonistas. La pandilla está formada a estas alturas por millones de personas en el mundo. Una conexión emocional tan duradera como aún muy fuerte que se ha demostrado una vez más a raíz de la temprana muerte (a los 54 años) de uno de sus integrantes: Chandler Bing, es decir, de su intérprete, Matthew Perry.

La primera ausencia de ese famoso retrato a seis, en el que hasta el marco tiene significado sentimental, ha sido un torpedo a una de los paraísos nostálgicos de toda una generación, a un refugio de risas y buenos ratos, de un mundo de buen rollo, de amistad pura. También a un universo aspiracional, el de la independencia, para una juventud española mayormente abocada todavía a vivir con sus padres hasta los 30.

'Friends' es asimismo el paradigma de cómo la ficción tiene en ocasiones la fuerza de pasar a nuestra escala de valores y quereres como algo muy real.

Matthew Perry, junto a sus otros cinco compañeros de reparto: Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc y David Schwimmer Reuters

El tan atribulado como entrañable personaje de Chandler Bing entra en esa categoría. Si atendemos a la ola de tristeza y vacío que se ha desplegado en las redes sociales, actor y personaje prácticamente se confunden. Son cientos los mensajes y reflexiones que despiden a ambos como "a amigos".

Pero, ¿qué hace que una figura de ficción se convierta en algo tan auténtico, capaz de formar parte del acervo afectivo de las personas?

"Creo que casi todos hubiéramos querido ser Chandler alguna vez", dice el presentador, humorista y actor aragonés Luis Larrodera. "Ese ingenio suyo, esa capacidad de arrancar una sonrisa..."."Siempre tenía la frase más ocurrente". "El humor era su arma de defensa, porque en realidad era alguien sensible".

Efectivamente, la frase de presentación del personaje en el primer capítulo de la serie es "Soy Chandler, hago chistes cuando me siento incómodo". A lo largo de las diez temporadas que vendrían siempre le hizo honor. A pesar de las innumerables vicisitudes que le depararon los guionistas, Chandler, como el resto de sus compañeros, siempre se mantuvo fiel a las coordenadas iniciales del papel que encarnaba: un tipo inteligente, pero extremadamente inseguro, tan ocurrente como torpe, que se agarraba como tabla de salvación tanto a su amigo Joey primero -con el que acabó formando una pareja cómica a estas alturas ya casi tan clásica como el Gordo y el Flaco- como después a su pareja, la dominante y maniática Monica (Courteney Cox), en realidad tan insegura como el propio Chandler.

Dice Larrodera: "La noticia me ha dolido como si hubiera muerto un amigo. Un buen amigo. En este caso, un amigo al que nunca conocí, pero con quien compartí maravillosos momentos". Era su personaje favorito: "Rápido, irónico, sarcástico, divertido, entrañable, sensible, raro, alegre...".

"Los personajes de comedia son fácilmente identificables para el público, sobre todo cuando son perdedores casi hasta el punto de rozar la vergüenza ajena", dice el cómico y presentador de televisión Iñaki Urrutia.

Quizá, de entre los seis de 'Friends', Chandler aparecía como el menos monolítico, el más humano en el sentido de que era el más falible, el más perdido ante los desafíos del mundo pese a ser, junto a Ross, el más estable en lo económico y lo profesional (si bien ni sus amigos conocían en qué trabajaba exactamente, uno de los chistes recurrentes más hilarantes de la serie).

"Es más difícil identificarte con Jon Nieve que con Chandler Bing", ejemplifica Iñaki Urrutia. "Chandler era tan cercano que se convierte como en un amigo. Además, era muy probable que tuvieras uno parecido". En el caso de Urrutia, su amigo César: "Es informático pero que no sabemos bien de qué trabaja. 'Soy Chandler', nos dijo un día".

Luna Clavero opina igual. A sus 29 años es a la vez muestra la capacidad de 'Friends' para mantenerse vigente a la hora de dar en el corazoncito de la audiencia. Ella conoció y se hizo fan de la serie a través de las reposiciones. "Chandler para mí es como ese amigo que todos tenemos, que parece que vive en otro planeta, pero que de repente dice algo que es profundamente cierto. Chandler es el amigo de todo el mundo", opina.

"Me identifiqué con él desde el primer día", recuerda el productor audiovisual Juandi Mora. El aragonés vivió desde la empatía el uso que Chandler hacía "del humor como autodefensa". Destaca también cómo, pese a ser, a su juicio, uno de los personajes más desvalidos vitalmente, "cuidaba más de los demás que de sí mismo". "Era algo así como el pegamento de la pandilla", sostiene Mora.

A la vez, cree que representaba muy bien "los problemas reales", especialmente los de una franja de edad, la de los 30, en el que uno se ve en la disyuntiva de optar por la seguridad o el riesgo: "Seguía en un trabajo que no le gustaba por si no encontraba otro mejor, o con su novia Janice por el mismo motivo". A la vez, los espectadores tuvieron la oportunidad de alegrarse con sus logros.

A la fuerza y matices del personaje, Urrutia añade las competencias de Perry como actor. "Tenía una enorme capacidad para comunicar, traspasaba la pantalla a un nivel brutal, de manera que años después seguíamos familiarizados con él y con el personaje". Algo que para el humorista tiene mucho mérito, porque no depende solo del guion o de lo buena que sea una serie. A su juicio, otros personajes de series muy exitosas e incluso queridas, como 'The Big Bang Theory', "no calarán a ese nivel". "En 'Friends', hasta cuando murió un secundario como el actor que interpretaba a Gunther fue muy llorado".

A la elevación de Chandler al olimpo de personajes que traspasan el ámbito de la ficción contribuyó la propia carrera de Matthew Perry fuera de la serie. Si bien es reconocido por muchos como el mejor de los seis actores del elenco, sus problemas con las adicciones lastraron en parte su crecimiento profesional posterior.

Se recuerdan de él estos días algunas buenas películas, como 'Falsas apariencias' o 'Sólo los tontos se enamoran'. Perry, al contrario de lo que quizá le sucediera a su inseparable Matt Leblanc, el intérprete de Joey Triviani, no quedó exactamente encasillado, pero el impacto de su personaje logró entre los seguidores de 'Friends' le acompañó de por vida. Algo con lo que, por cierto, convivió con excelente encaje, como pudo comprobarse en el documental que los reunió a todos: 'Friends, la reunión'.

Paralelamente a esa ola de cariño que experimentó en vida, Perry tuvo que luchar contra sus adicciones. Casi 20 veces pasó por rehabilitación. A la par, fue una voz y un rostro visibles a la hora de ayudar a otros como él y de dar testimonio sobre lo que supone esa enfermedad. "Tenía un don para la comedia. Lamentablemente, también lo tenía para la autodestrucción", dice Larrodera.