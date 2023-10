La tele se queda sin el amigo Chandler

El 22 de septiembre de 1994 nació una estrella llamada Chandler Bing que eclipsó a Matthew Perry. El personaje devoró al actor de Massachusetts al igual que sus papeles hicieron con sus otros cinco compañeros de reparto (Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc y David Schwimmer). Nacía 'Friends' para convertirse en historia de la televisión.

Los números abruman: diez años en antena, 235 capítulos emitidos, más de 20 millones de espectadores por capítulo de media y 53 millones de estadounidenses vieron el último capítulo de la serie. Millones de fans en todo el mundo, muchos eran niños cuando la serie terminó en 2004, recordaban este domingo sus escenas favoritas, las frases y los gestos más recordados de Chandler después de saber que Perry había fallecido.

El cadáver de Matthew Perry fue encontrado en el jacuzzi de su casa de Los Ángeles el sábado por la tarde. Tenía 54 años. El actor había llevado una jornada normal. Hizo deporte por la mañana, después volvió a su casa en Malibú y envió a su asistente a hacer un recado, según el portal TMZ. A su regreso, esta empleada lo encontró inconsciente y llamó a los servicios de emergencia, que no pudieron hacer nada por su vida. La Policía angelina ha abierto una investigación, pero algunas fuentes señalaron que no se habían encontrado drogas cerca del lugar del fallecimiento y que se baraja la hipótesis del ahogamiento. Perry luchaba contra una nueva recaída en sus adicciones tanto a drogas como a alcohol. "A la gente le sorprendería saber que he estado casi sobrio desde 2001, excepto por unos 60 o 70 pequeños percances a lo largo de los años", escribió el actor en 'Amigos, amantes y aquello tan terrible', las descarnadas memorias que publicó el año pasado.

La primera copa se la tomó cuando tenía 14 años. Un año más tarde abandonó Williamstown, donde nació el 19 de agosto de 1969, para trasladarse a Los Ángeles con su padre, el actor John Bennett Perry. Él y su madre, Suzanne Marie Morrison (jefa de prensa del primer ministro canadiense Pierre Trudeau, padre del actual mandatario) se habían divorciado cuando él era pequeño. En California, con 15 años, este estadounidense-canadiense soñaba con ser tenista profesional, pero se dio cuenta de que sus contrincantes eran mejores que él.

Decidió que tenía que buscar otra cosa que le llenase y la actuación se cruzó en su camino. Encadenó pequeños papeles en series de televisión (dos capítulos en 'Autopista hacia el cielo', tres en 'Los problemas crecen' o uno en 'Sensación de vivir', por ejemplo) hasta que con 24 años le llegó la oportunidad con 'Friends'. Tres años antes ya se había dado cuenta de que era un alcohólico.

Dinero y fama

'Friends' se convirtió en su lugar feliz en el que se refugiaba para huir de sus demonios. "Tenía una razón para levantarme todos los días. No falté a la grabación de ningún capítulo", destacaba hace unos años. La tele también le dio un fugaz noviazgo con Julia Roberts, una relación que comenzó por fax para conseguir un cameo de la actriz y acabó en ruptura porque él se sentía inferior. En 1997, se inició en el consumo de drogas. Un accidente con una moto acuática rodando 'Solo los tontos se enamoran' hizo que tomara analgésicos. "Un año después, me tomaba 55 pastillas como esas a diario", confesó. Drogas regadas con un litro de vodka.

Los seguidores de la serie se daban cuenta de los vaivenes de peso de Perry según lo que consumiera en cada momento. "Si ganaba peso era por el alcohol. Si perdía peso, por las pastillas. Si llevaba perilla, es que me estaba metiendo muchísimo", señaló Perry, que aseguraba haberse desintoxicado unas 65 veces y se había gastado unos 9 millones millones de euros en el proceso. El dinero no era un problema. 'Friends' le hizo millonario. Los seis protagonistas, que se volvieron a reunir para un especial en HBO hace un año, cobraron un millón de dólares por cada capítulo de su última temporada. "No me hace falta trabajar, pero lo necesito. La fama me es indiferente", señalaba sobre sus tortuosos pasado y presente.

Quitarse el traje de Chandler no fue fácil. Protagonizó 'Studio 60', serie creada por Aaron Sorkin tras 'El ala oeste de la Casa Blanca' que solo duró una temporada; el mismo tiempo que 'Mr Sunshine' o 'Go On'. Ambas eran comedias de situación, género que no abandonó en 'La extraña pareja'. Se puso serio en sus apariciones en 'The Good Wife', 'The Good Fight' o 'The Kennedys After Camelot', donde daba vida a Ted Kennedy. Nunca abandonó la comedia en sus incursiones en el cine, donde debutó con River Phoenix en 'Jimmy Reardon'. Una de más éxitos 'Falsas apariencias', que tuvo su segunda parte. En esta película, Perry hizo una apuesta con Bruce Willis, su compañero de reparto. Si la cinta llegaba al número uno en taquilla, tenía que hacer un cameo en la serie. Willis apareció en tres capítulos de 'Friends'.