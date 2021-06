Iñaki Urrutia: "Me veo como un infiltrado"

¿Cómo se le queda el cuerpo después de entregar 150.400 euros?

Pues muy bien. Llevaba tres años y no había manera. Tenía muchísimas ganas. Y encima feliz de que parte vaya a una ONG. Esa semana de la grabación había runrún, todos los concursantes eran majísimos. Hicieron 'cuchipandi', hubo muy buen rollo. Patricia era una concursante muy buena.

La figura de presentador de concurso de preguntas y respuestas es un clásico de la televisión. ¿Cuál es su particular estilo?

Me veo como un infiltrado. Porque yo soy cómico, me dedico a la comedia. Llegué de rebote y he presentado ya seis o seite concursos. Personalmente, me enfrento de forma diferente al formato, soy un presentador como a mí me gustaría verlo, no soy un clásico de los que mira a cámara y dice: "Vamos a jugar todos en familia". Me gusta ser un poco gamberro, muy cómplice con el concursante hasta el punto de que el espectador piense que le voy chivar la respuesta.

Tampoco la de cómico fue su primera opción profesional. Empezó estudiando Historia del Arte.

Es que también fui un infiltrado en Historia del Arte. ¡Soy un infiltrado en todo! Si fuera un mafioso sería el policía infiltrado y si fuera policía me pasaría a la mafia.

En el arte se cruzó la comedia. ¿De dónde le viene la chispa, dónde se inspira?

Pues de asomarme a la vida cotidiana, que te da material de sobra. A mí es que me gusta vivir, viajar, ver... En tu casa no te pasa nada. A veces la gente me dice: "Lo has clavado". Y yo pienso: "Pero si he contado lo que he visto...".

¿Y le inspira Alborge? Porque usted es Iñaki Urrutia, el de Alborge. Pocas veces se ha visto un cómico tan ubicado geográficamente...

(Risas) ¡Pero si lo nombró hasta Dani Mateo en 'Zapeando'! Después me llamaron del pueblo: "¡Han dicho Alborge, han dicho Alborge! Mi madre y mi abuela proceden de Escatrón y ahí veraneé hasta los 12. Pero después, mi abuelo, que era de Alborge, quiso ir a su pueblo, morir ahí. Y ya empecé a tener una relación grande. Tengo casa y ahí discurre la otra parte de mi vida, que también me inspira, porque la gente allí es muy graciosa. En verano, distendido en la piscina, con mis amigos, como Braulio o el Artigas, es donde más me río.

Pero este verano parece que no va a poder ir.

No, y estoy en plan drama. Estaré en 'Zapeando' por lo menos julio y agosto.

¿Qué le ha supuesto el fichaje por este programa de la sobremesa de La Sexta?

En realidad ya estaba trabajando a nivel nacional. Aparte de las giras de monólogos, presento junto a Leo Harlem y JJ Vaquero 'Últimos fichajes', un 'late night' de deporte y humor en el canal Vamos de Movistar +. Así que no ha sido en plan: "¡Por fin algo a nivel nacional". Pero es verdad que un programa como 'Zapeando' da mucha visibilidad, es mucha exposición.

El equipo de 'Zapeando' está muy engrasado. ¿Es usted como el nuevo que llega a una pandilla de amigos?

No, porque en realidad los conocía a todos. A Dani Mateo hace 19 años. A Lorena Castell, hace 15. Salíamos juntos por La Latina. Con Cristina Pedroche y Quique Peinado he hecho radio...

Está como monologuista fijo en el Palacio de la Prensa de Madrid y en septiembre empezará con la quinta temporada de 'Atrápame si puedes'. Dentro del mundo del espectáculo usted roza el funcionariado...

Sí, sí, gozo de mucha estabilidad. Desde luego, no me puedo quejar, y menos en medio de esta pandemia.

¿Le vamos a poder ver pronto por los teatro de Aragón?

A partir de septiembre comienzo una gira con los monólogos de 'Esto no es un concurso'. Nada menos que 16 fechas.