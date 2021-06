La ganadora del mayor premio de la historia de Aragón TV: "Cuando me llamaron del concurso pensé: sobre todo que no haga el ridículo"

"Cuando me llamaron pensé: 'Sobre todo, por favor, que no haga el ridículo'. Y no solo no lo hizo, sino que Patricia Bádenas ganó este lunes en 'Atrápame si puedes' 150.400 euros, la mayor cantidad jamás entregada en un concurso de Aragón TV.

El programa fue grabado hace tres semanas, un tiempo en el que esta zaragozana de 45 años, profesora de Primaria en el colegio La Salle-Franciscanas, ha debido guardar celosamente el secreto, que solo ha compartido con su pareja, "porque lo contrario hubiera sido insostenible". Aparte de él, solo dos amigas íntimas sabían que Bádenas había concursado. Y con su compañero fue también con quien vio este lunes la emisión del programa. Curiosamente, Patricia confiesa que estuvo "más nerviosa durante la emisión que durante la grabación". Y eso que tiene clarísimo que el principal enemigo en un formato de este tipo son los nervios.

Pero los supo manejar. De hecho, sorprende el aplomo con el que la concursante pronunció el nombre que iba a incrementar su patrimonio en nada menos que 150.000 euros: el de Patrick Hamilton. "Lo tranquila que lo ha dicho la tía. Y a mí se me sale el corazón por la boca", dijo el presentador, Iñaki Urrutia, al escuchar la respuesta.

La pregunta había sido "qué escritor y dramaturgo inglés es el autor de las obras de teatro 'Luz de gas' y 'La soga'". Resulta que esta última es -según dijo Patricia antes de saber si la respuesta era correcta o no- una de sus "películas favoritas". Y sí. Era Patrick Hamilton. ¡150.000 euros!

"El lunes, en el arranque del programa la gente empezó a mandarme mensajes del tipo "te estoy viendo", pero cuando terminó, flipaban", cuenta Patricia. Recuerda también que contestó rápida y segura, primero, porque la sabía, pero también porque en la anterior pregunta le entraron unas dudas que casi la hacen fallar. "Decidí que en la última iba a contestar rápido para no dejar ningún espacio al titubeo, a inseguridades que pueden hacerte creer que lo que sabes no es así".

Dice Patricia Bádenas que tiene una "cultura de Trivial". "Siempre me han gustado este tipo de concursos, pero también tengo muchas inquietudes culturales: me gusta la música, el teatro, los documentales, escuchar la radio, me quedo con anécdotas, detalles...". En este caso, también entró en escena otro elemento necesario, además de la cultura general y el control de los nervios: Patricia se refiere a él como "la serendipia". "Resulta que yo estudié en la Escuela de Artes, y en la asignatura de Teoría de la Imagen trabajamos sobre 'La soga' y Hamilton". Quién le iba a decir a aquella jovencita que años después esa materia le haría ganar una fortuna. Pone más ejemplos: "Yo no sé casi nada de deportes, pero en el 'casting' contesté correctamente una pregunta muy difícil porque a la deportista en cuestión le había dado clases de catequesis (se ríe)". O al contrario. Bádenas recuerda una ocasión anterior, hace años, cuando participó en otro concurso de Aragón Tv, 'X la cara', y los nervios le jugaron una mala pasada: "Me preguntaron dónde estaba el Monasterio de Veruela y contesté que en Veruela cuando mi cerebro me decía que había dicho Vera. Empecé a decir otros pueblos, todos menos Vera, convencida de que eso es lo que había salido por mi boca. Los nervios son muy traicioneros".

En este sentido, Bádenas destaca el papel del presentador, Iñaki Urrutia: "Es un profesional como la copa de un pino, de una agilidad mental y una cintura tremendas. Nos lo hace muy fácil y relaja el ambiente. Es igual delante que detrás de las cámaras".

En cuanto al premio, Patricia ya ha anunciado que parte de él tendrá un destino muy especial: echar un cable al sacerdote Rafa Rodríguez, uno de los impulsores de las Casas do Gaiato en Angola, donde la ganadora de 'Atrápame si puedes' pasó mes y medio ayudando. "Se trata de un proyecto en el que se acoge a niños a los que se enseña a vivir en un ambiente familiar y a valerse por sí mismos, en un medio rural". De paso, estas casas sirven de infraestructura para el entorno, con su escuela o dispensarios. "Son un elemento dinamizador", explica Patricia quien subraya que el objetivo último es "dar oportunidades para fomentar la igualdad en las sociedades, particularmente en las africanas".

'Atrápame si puedes' comenzó a emitirse en 2016 y cuenta con una audiencia media del 20% de cuota de pantalla. Tiene varias versiones en distintas cadenas autonómicas. En Aragón TV, el programa lleva adjudicados más de 350.000 euros en premios. A partir de ahora el nuevo bote partirá de 5.000 euros.