Muere el actor Burt Young a los 83 años

Burt Young, actor que interpretó a 'Paulie' en seis películas de la saga 'Rocky', ha fallecido a los 83 años. El intérprete, que llegó a estar nominado al Oscar al mejor actor secundario por su trabajo en la primera entrega de la franquicia pugilística protagonizada por Sylvester Stallone, también participó en títulos míticos como 'Érase una vez en América' de Sergio Leone, 'Los aristócratas del crimen' de Sam Peckinpah o 'Chinatown' de Roman Polanski.

Young falleció el pasado el 8 de octubre en Los Ángeles, California, según ha confirmado su hija Anne Morea Steingieser a New York Times. Por el momento se desconoce la causa de la muerte.

Burt Young junto a Sylvester Stallone Reuters

"Para mi querido amigo, BURT YOUNG, fuiste un hombre y un artista increíble, yo y el mundo te extrañaremos mucho... D.E.P.", escribió Stallone en una publicación en Instagram en homenaje al actor tras conocer su fallecimiento. Young nació como Gerald Tommaso DeLouise, su verdadero nombre, el 30 de abril de 1940 en la ciudad de Nueva York estudió en el mítico Actors Studio y cumplió un período de servicio en el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, durante el cual inició una trayectoria bastante notable como un boxeador.

Young hizo su debut en pantalla Carnaval de Sangre de 1970, bajo el seudónimo de John Harris. Luego apareció en proyectos como Permiso para amar hasta medianoche, El jugador o Chinatown, el aclamado thriller de Polanski protagonizado por Jack Nicholson, Faye Dunaway y John Huston.

Tras rodar 'Los aristócratas del crimen' a las órdenes de Sam Peckinpah junto a James Caan, Robert Duvall, Arthur Hill o Bo Hopkins, le llegó su papel más popular, el de Paulie Pennino, el hermano de Adrian (Talia Shire) y cuñado de Rocky (Sylvester Stallone). Por su actuación en la película original de Rocky estrenada en 1976, Young fue nominado al Oscar al mejor actor de reparto.

Un papel, el de vehemente, temperamental, celoso pero no obstante leal y afectuoso Paulie que repitió en cinco secuelas, que culminarían con Rocky Balboa de 2006. Young no apareció en Creed de 2015, el spin-off de la franquicia que sí contó con Stallone en sus dos primeras entregas, ya que se dice que Paulie murió en 2012.

Tras su nominación al Oscar su filmografía posterior incluye títulos coimo cinematográfico posterior incluyó 'La patrulla de los inmorales' (1977), 'Convoy' (1978), 'Amityville II: La Posesión' (1982), 'Érase una vez en América' (1984), 'Regreso a la escuela' (1986), 'Última salida', 'Brooklyn' (1989), 'Mickey ojos azules' (1999), 'Pluto Nash' (2002), 'Transamérica' (2005) o 'Robo a la mafia' (2014).

En televisión, también apareció en series como 'Los casos de Rockford', 'Baretta' , 'M.A.S.H.', 'Ley y Orden', 'Walker', 'Texas Ranger', 'Todo en familia', 'Corrupción en Miami Vice', 'Los Soprano' o 'Muñeca rusa. Doll'.

A lo largo de su vida, Young escribió dos guiones para dos telefilmes, 'Papá, no me gusta así' y 'Tío Joe Shannon', y también escribió una novela llamada 'Endings' y representó varias obras de teatro. Young aparecerá póstumamente en varios proyectos, incluidos 'The Final Code', 'Way of the Warriors', 'Street Justice', 'All In' y el drama judicial 'Asleep at the Wheel'.