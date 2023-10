Fernando Trueba: "El éxito de verdad es poder hacer películas que te apetezcan"

«Voy a salir a comer un sándwich y a comprar un remedio. Ya vuelvo». Pero ya nunca regresó. El pianista brasileño Tenório Jr. desapareció en Buenos Aires el 18 de marzo de 1976 tras dejar una nota con ese mensaje en el hotel en el que se alojaba. La historia de este músico y lo que le ocurrió ha servido al cineasta Fernando Trueba para componer el interesante largometraje de animación ‘Dispararon al pianista’, que ha codirigido junto al artista plástico Javier Mariscal.

Tras la sesión inaugural de ‘La buena estrella’, que el pasado lunes contó con la cineasta zaragozana Paula Ortiz, este miércoles ha tenido lugar en la sala principal del edificio Paraninfo de la Universidad de Zaragoza una nueva cita de este ciclo, la número 225, en la que Trueba ha participado con Luis Alegre en una charla coloquio.

Trueba y Mariscal habían realizado anteriormente otra cinta de animación, ‘Chico y Rita’ (2010), que fue candidata a los Premios Óscar, y cuyo guión firmaron Trueba y el escritor aragonés Ignacio Martínez de Pisón. La idea de hacer ‘Dispararon al pianista’ surgió en 2004, cuando Trueba rodaba ‘El milagro de Candeal’. Fue entonces cuando descubrió la figura del pianista brasileño Tenório Jr. «No queríamos hacer una animación relamida, sino más experimental, donde el público tuviera que hacer una parte del trabajo», ha señalado el cineasta.

Francisco Tenório Cerqueira Júnior nació en Río de Janeiro en 1941 y fue uno de los pianistas más prometedores del movimiento samba jazz. En los días previos al golpe de estado del general Videla, tras dar un concierto en el Teatro Gran Rex de Buenos Aires junto a Vinícius de Moraes y Toquinho, el pianista salió de su hotel para comprar comida y medicamentos. Esa sería la última vez que se le vería con vida.

«Ver los recuerdos que la gente te cuenta, interpretarlos, darles una forma, y también mostrar a Tenório Jr. vivo fueron motivos más que suficientes para optar por que el filme fuera de animación –ha comentado el director– No existen documentos de él para poderlos usar en un filme convencional y me di cuenta de que no quería hacer una película de un muerto, sino de un artista y de un hombre vivo. La animación y la música me permitían eso».

Un músico de estilo personal

Aunque Tenório Jr. tocaba con los principales nombres de la bossa nova, y se le considera una figura importante de este género de la música brasileña, «seguía la estela de músicos anteriores, era un profundo conocedor de la tradición. Tenía un estilo muy personal, su música y su manera de tocar eran profundas», ha añadido.

Trueba realizó para el filme 150 entrevistas y en el guión aparecen «fragmentos pequeñísimos de unas 30». Sobre el fatal destino del Tenório Jr., secuestrado, torturado y asesinado por los golpistas argentinos en 1976, ha dicho que «las personas vivimos sin darnos cuenta de lo que se nos avecina, y a veces es una catástrofe. Tenório estaba en un momento personal y sentimental complicado, pero lo menos que podía imaginar era que venía una apisonadora a toda velocidad en dirección a él, como fue el golpe militar que se llevó a tanta gente en Argentina», ha reflexionado.

Acerca del recorrido de la cinta en cuanto a futuros reconocimientos, Trueba ha afirmado que «nunca hago películas para ganar premios, ni pensando en la taquilla. He rodado las que a mí me apetecían. Mi compromiso siempre es con el cine. El éxito de verdad es hacer la película que quieres».

Las próximas citas de ‘La buena estrella' serán el 30 de octubre con el director Jordi Sánchez y la actriz aragonesa Pilar Bergés, que presentarán la película ‘Alimañas’, y el 9 de noviembre con David Trueba, David Verdaguer y Marina Salas, en un coloquio en torno al filme ‘Saben aquell’, que narra los primeros años de carrera del humorista Eugenio.